Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 05.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 05.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Real Madrid Liverpool FC Szoboszlai Dominik

Áradozik az angol sajtó Szoboszlairól – azt írják, teljesítményével a legendát idézte

2025. november 04. 23:54

Győztes gólpasszt adott a magyar középpályás a Real Madrid elleni BL-csúcsrangadón.

2025. november 04. 23:54
null

Mint arról beszámoltunk, Szoboszlai Dominik gólpassza után Mac Allister fejelte a három pontot jelentő találatot a Liverpool–Real Madrid Bajnokok Ligája-rangadón. A magyar középpályás kiváló mérkőzést játszott, az első 45 percben csak ő találta el a spanyol kaput, háromszor is nagy bravúrt kellett bemutatnia Thibaut Courtois-nak, akit végül a meccs legjobbjának választottak.

Ezt is ajánljuk a témában

A különböző szaklapoknál a végeredménye ellenére a Real belga kapusa vitte a prímet, aki 8 védést mutatott be, ebből négyet a tizenhatoson belülről történő lövés után – de ez is kevés volt a pontszerzéshez! A Liverpoolból egyes portálok az argentin gólszerzőt értékelték a legmagasabb osztályzatokkal, Mac Allistert a párharcerőssége mellett a 61. percben szerzett fejes gólja emelte ki a csapatból, de volt, aki a Vinícius Juniort leradírozó Conor Bradleyt méltatta a legjobbként. Őket pedig a gólpasszt kiosztó Szoboszlai Dominik követi.

A magyar középpályás kiváló első félidőt produkált: kulcspasszai, távoli lövései által meghatározta a liverpooli játékot, kizárólag Courtois ihletett formáján múlott, hogy nem tudott betalálni.

Kis híján egy tizenegyest is kiharcolt, lövése után kezet ért a labda, ám Kovács István a VAR-ozás után sem ítélt büntetőt.

Ezt is ajánljuk a témában

Szoboszlai értékelései a szakportálokon

Goal.com: világszínvonalú produkciót nyújtott, közeli lövését bravúrral védte Courtois, de távolról is becsülettel próbálkozott. Folyamatosan akcióközelben volt, és előkészítette Mac Allister fejes gólját. 9/10

This is Anfield: ismét a magyar válogatott játékos védekezésben és támadásban látott szorgalmas teljesítménye teremtette meg alapot a liverpooli sikerhez.

Gólt végül nem lőtt, ahogy Steven Gerrard tette a spanyolok ellen 2009 márciusában, de olyan teljesítményt nyújtott, amire a Liverpool korábbi 8-asa is büszke lenne.

Ismét bebizonyítva, hogy ő Arne Slot csapatának a szíve. 9/10

A BBC-nél 8,83-ra értékelték Szoboszlait, kiemelték a gólpasszát és kiemelkedő szerepét a középpályán, amit csak Courtois zsenialitása igyekezett tompítani.

Liverpool Echo: Lenyűgöző előretöréseket mutatott be, Courtois csak nagyszerű védésekkel tudta felvenni vele a kesztyűt, majd jött a gólpassz. Újabb nagyszerű teljesítmény. 9/10

Givemesport: Ismét egy remek teljesítmény. Számos távoli próbálkozása volt, ő lőtt például kapura, amikor a Vörösöket vitatott módon megakadályozták, hogy tizenegyeshez jussanak, végül Mac Allisternek gólpasszt adott. Egyre csak jobb lesz. 9/10

Íme, Szoboszlai gólpassza a Real Madrid ellen!

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Paul Ellis/AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kiborg-2
2025. november 05. 00:25
https:// youtu.be/4L75acPxEZo
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!