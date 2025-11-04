Áradozik az angol sajtó Szoboszlairól – azt írják, teljesítményével a legendát idézte

A különböző szaklapoknál a végeredménye ellenére a Real belga kapusa vitte a prímet, aki 8 védést mutatott be, ebből négyet a tizenhatoson belülről történő lövés után – de ez is kevés volt a pontszerzéshez! A Liverpoolból egyes portálok az argentin gólszerzőt értékelték a legmagasabb osztályzatokkal, Mac Allistert a párharcerőssége mellett a 61. percben szerzett fejes gólja emelte ki a csapatból, de volt, aki a Vinícius Juniort leradírozó Conor Bradleyt méltatta a legjobbként. Őket pedig a gólpasszt kiosztó Szoboszlai Dominik követi.

A magyar középpályás kiváló első félidőt produkált: kulcspasszai, távoli lövései által meghatározta a liverpooli játékot, kizárólag Courtois ihletett formáján múlott, hogy nem tudott betalálni.