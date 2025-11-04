Áradozik az angol sajtó Szoboszlairól – azt írják, teljesítményével a legendát idézte

Gólt végül nem lőtt, ahogy Steven Gerrard tette a spanyolok ellen 2009 márciusában, de olyan teljesítményt nyújtott, amire a Liverpool korábbi 8-asa is büszke lenne.
Ismét bebizonyítva, hogy ő Arne Slot csapatának a szíve. 9/10
A BBC-nél 8,83-ra értékelték Szoboszlait, kiemelték a gólpasszát és kiemelkedő szerepét a középpályán, amit csak Courtois zsenialitása igyekezett tompítani.
Liverpool Echo: Lenyűgöző előretöréseket mutatott be, Courtois csak nagyszerű védésekkel tudta felvenni vele a kesztyűt, majd jött a gólpassz. Újabb nagyszerű teljesítmény. 9/10
Givemesport: Ismét egy remek teljesítmény. Számos távoli próbálkozása volt, ő lőtt például kapura, amikor a Vörösöket vitatott módon megakadályozták, hogy tizenegyeshez jussanak, végül Mac Allisternek gólpasszt adott. Egyre csak jobb lesz. 9/10