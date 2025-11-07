Szoboszlainak a Bajnokok Ligája is a játszóterévé vált – ebben senki sem előzi meg

Megállíthatatlan: újabb elismerést zsebelt be Szoboszlai Dominik Liverpoolban – ezt mondta róla
Augusztus után októberben is ő lett a legjobb Liverpoolban. Szoboszlai Dominikot ismét elismerték.
A Liverpool magyar középpályása a Bajnokok Ligájában is kiemelkedőt nyújt. Szoboszlai Dominik a legmagasabb szinten passzol.
Szoboszlai Dominik nagyszerű formának örvend. A Liverpool labdarúgócsapatának legutóbbi mérkőzésén, a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-meccsen is kiemelkedőt nyújtott, s a mértékadó statisztikai oldal, a Squawka szerint az egyik passzmutatóban nincs nála jobb a sorozatban.
A BL alapszakasza a feléhez ért. Szoboszlai az első négy találkozón összesen öt nagy helyzetet dolgozott ki, ugyanannyit, mint két csapattársa, Cody Gakpo és Florian Wirtz. Ezzel ők jegyzik a legtöbb nagy helyzet kidolgozását a sorozatban.
Szoboszlai ráadásul nem is mindig a középpályán szerepelt, emlékezhetünk a Galatasaray elleni mérkőzésre, amit jobbhátvédként kezdett. A mostani BL-idényben egy gólt és három gólpasszt jegyez.
Szoboszlai – aki a Liverpoolnál a hónap legjobbja lett – az októberi válogatott szünet óta még magasabb szinten játszik. Csapatára a novemberi szünetig még egy mérkőzés vár: vasárnap a Manchester City otthonába látogat.
A drukkerek ismét megválasztották a hónap legjobbjának. Szoboszlai Dominik élete formájában futballozik.
