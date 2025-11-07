Szoboszlainak a Bajnokok Ligája is a játszóterévé vált – ebben senki sem előzi meg

Szoboszlai Dominik nagyszerű formának örvend. A Liverpool labdarúgócsapatának legutóbbi mérkőzésén, a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-meccsen is kiemelkedőt nyújtott, s a mértékadó statisztikai oldal, a Squawka szerint az egyik passzmutatóban nincs nála jobb a sorozatban.

Szoboszlai a legrangosabb európai kupasorozatban is jól teljesít (Fotó: Oli Scarff/AFP)

A BL alapszakasza a feléhez ért. Szoboszlai az első négy találkozón összesen öt nagy helyzetet dolgozott ki, ugyanannyit, mint két csapattársa, Cody Gakpo és Florian Wirtz. Ezzel ők jegyzik a legtöbb nagy helyzet kidolgozását a sorozatban.

Liverpool are creating chances for fun in the Champions League. 🪄



No club has created more big chances this season (22), and no players have created more than their own trio:



◉ Cody Gakpo (5)

◉ Florian Wirtz (5)

◉ Dominik Szoboszlai (5)



Liverpool's rhythm in full flow. 👨‍🎨 pic.twitter.com/uUNIxUQeBP — Squawka (@Squawka) November 6, 2025

Szoboszlai ráadásul nem is mindig a középpályán szerepelt, emlékezhetünk a Galatasaray elleni mérkőzésre, amit jobbhátvédként kezdett. A mostani BL-idényben egy gólt és három gólpasszt jegyez.