11. 09.
vasárnap
11. 09.
vasárnap
liverpool Manchester City Szoboszlai Dominik

Kiiktatták a meccsből, de kis híján sokkolt – elképesztő értékeléseket kapott Szoboszlai a City elleni nullázás után

2025. november 09. 21:03

Pályafutása során először kapott ki liverpooli játékosként a Manchester Citytől. Íme, Szoboszlai osztályzatai a PL-rangadó után.

2025. november 09. 21:03
null

Mint arról beszámoltunk, csúcsrangadóval zárult a labdarúgó Premier League 11. fordulója Angliában, a Manchester City a címvédő Liverpoolt fogadta az Etihad Stadionban, ahol Orbán Viktor is feltűnt a lelátón. Mióta a magyar középpályás, Szoboszlai Dominik 2023 nyarán Angliába igazolt, a Manchester City először nyert ebben a párosításban, most azonban bántóan simán, a vendégek egyetlen kaput eltaláló lövéssel zártak, Szoboszlai 76. percben eleresztett lövését Donnarumma védte. Kerkez az 56. percben léphetett pályára.

Szoboszlai Doku
Szoboszlai nagyot küzdött a meccs legjobbjának választott belga Jeremy Dokuval
Fotó: Darren Staples / AFP

A mérkőzés legjobbjának a végig brillírozó belga Jeremy Dokut választották, aki a mérkőzés harmadik gólját szerezte, a liverpooliak ezúttal a közelébe sem kerültek az elmúlt két találkozón látott feltámadásnak. Az Aston Villa és a Real Madrid elleni is kapott gól nélkül győzött, most nyoma sem volt az Anfielden megcsodált produkcióknak.

A magyarok szaklapoknál kapott osztályzatai hűen tükrözik a vereséget, egyes szakíróknál a bő félórát játszó Kerkez (6.6) is jobb értékelést kapott, mint a gyengébb napot kifogó Szoboszlai (6.1).

Szoboszlai értékelései a szaklapoknál:

A This is Anfield 6-ost adott. Mint írták: nem feltétlenül hibázott sokat, de a középpályán fölényben játszott a City, ez pedig őt is frusztrálta. Ezzel együtt is a legjobb választásnak bizonyult és nagy védésre kényszerítette Gianluigi Donnarummát.

A Goal.com 5-ösre értékelte a magyar középpályást. Úgy látták, a Liverpool is küszködött, így a magyar válogatott játékosnak is kevés ideje maradt arra, hogy előretöréseivel támogassa a támadásokat.

A Liverpool Echo a büntetőt hárító Mamardashvilit választotta a legjobbnak (7), őt Szoboszlai követi, 6-ost kapott. Az értékelésben kiemelik: a második félidőben feljebb lépett, és

ő volt az egyetlen Liverpool-játékos, aki igazi küzdeni tudott.

A Givemesport előbb elírta Szoboszlai nevét, majd honlap az értékelésében (6.5) úgy fogalmazott, elég hatékonyan kiiktatták a magyart a meccsből. Az utóbbi időben nem ez volt a legjobb teljesítménye, de a végén ezzel együtt is majdnem sokkoló gólt szerzett.

Fotó: Facebook/Liverpool FC

sersem
2025. november 09. 21:21
Osztály különbség volt a két csapat között. Mintha egy másodosztályú csapat játszott volna egy felsőbb ligással.
0
1
Takagi
2025. november 09. 21:18
Mindent is ő csináljon?
4
0
