Kiiktatták a meccsből, de kis híján sokkolt – elképesztő értékeléseket kapott Szoboszlai a City elleni nullázás után

Szoboszlai értékelései a szaklapoknál:

A This is Anfield 6-ost adott. Mint írták: nem feltétlenül hibázott sokat, de a középpályán fölényben játszott a City, ez pedig őt is frusztrálta. Ezzel együtt is a legjobb választásnak bizonyult és nagy védésre kényszerítette Gianluigi Donnarummát.

A Goal.com 5-ösre értékelte a magyar középpályást. Úgy látták, a Liverpool is küszködött, így a magyar válogatott játékosnak is kevés ideje maradt arra, hogy előretöréseivel támogassa a támadásokat.

A Liverpool Echo a büntetőt hárító Mamardashvilit választotta a legjobbnak (7), őt Szoboszlai követi, 6-ost kapott. Az értékelésben kiemelik: a második félidőben feljebb lépett, és