Szoboszlai a kislányával vonult be az edzőtáborba – két szóval üzent neki a Barcelona sztárja (FOTÓ)

Hétfőn Telkiben találkoztak egymással a kulcsfontosságú vb-selejtezőkre készülő magyar labdarúgó-válogatott tagjai. A csapatkapitány,

Szoboszlai Dominik egy fotó tanúsága szerint gyermekével csekkolt be az edzőtáborba.

A Liverpool középpályása a közösségi oldalán megosztott néhány felvételt a válogatotthoz való visszatéréséről, amelyek alatt záporoztak a hozzászólások. A szurkolók is odáig vannak a fotókért, a feleség Buzsik Borka egy szívvel reagált, de korábbi csapattársai is örömmel kommentálták a látottakat, köztük több, egykori lipcsei jóbarát. A Barcelona Eb-győztes spanyol sztárja, Dani Olmo mindössze két szóval üzent Szoboszlainak:

Igen, uram!”

A német válogatott Benjamin Henrichs pedig csak ennyit fűzött a képekhez: „Kutyaaaa” – vélhetően egy korábbi poénra utalva, hiába vádolták irigykedéssel a hozzászólók.