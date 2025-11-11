Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
11. 11.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 11.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar válogatott Liverpool Szoboszlai Dominik

Szoboszlai a kislányával vonult be az edzőtáborba – két szóval üzent neki a Barcelona sztárja (FOTÓ)

2025. november 11. 07:14

Özönlenek a hozzászólások a csapatkapitány posztja alatt.

2025. november 11. 07:14
null

Hétfőn Telkiben találkoztak egymással a kulcsfontosságú vb-selejtezőkre készülő magyar labdarúgó-válogatott tagjai. A csapatkapitány,

Szoboszlai Dominik egy fotó tanúsága szerint gyermekével csekkolt be az edzőtáborba.

A Liverpool középpályása a közösségi oldalán megosztott néhány felvételt a válogatotthoz való visszatéréséről, amelyek alatt záporoztak a hozzászólások. A szurkolók is odáig vannak a fotókért, a feleség Buzsik Borka egy szívvel reagált, de korábbi csapattársai is örömmel kommentálták a látottakat, köztük több, egykori lipcsei jóbarát. A Barcelona Eb-győztes spanyol sztárja, Dani Olmo mindössze két szóval üzent Szoboszlainak:

Igen, uram!”

A német válogatott Benjamin Henrichs pedig csak ennyit fűzött a képekhez: „Kutyaaaa” – vélhetően egy korábbi poénra utalva, hiába vádolták irigykedéssel a hozzászólók.

Mint ismert, a magyar nemzeti csapat kedden kel útra Örményország felé, ahol csütörtökön lép pályára a világbajnoki selejtezőn, vasárnap pedig Írországot fogadja a Puskás Arénában.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bori1980
2025. november 11. 08:34
Jó képű, jó alakú, szép mosolyú...... modell alkat. Jó pasi....... ne tagadjuk
Válasz erre
0
0
vakiki
2025. november 11. 08:00
Sok sikert a kis szurkolónak és a csapatnak! Hajrá Magyarország!❤️
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!