Szoboszlai a kislányával vonult be az edzőtáborba – két szóval üzent neki a Barcelona sztárja (FOTÓ)

Liverpool továbbra is hatalmas frászban – ismét távoztak a legnagyobb sztárok
Lerántjuk a leplet, mi zajlik a labdarúgókluboknál, amikor a nemzeti csapatokon van a fókusz. A válogatott szünet nyomában.
Özönlenek a hozzászólások a csapatkapitány posztja alatt.
Hétfőn Telkiben találkoztak egymással a kulcsfontosságú vb-selejtezőkre készülő magyar labdarúgó-válogatott tagjai. A csapatkapitány,
Szoboszlai Dominik egy fotó tanúsága szerint gyermekével csekkolt be az edzőtáborba.
A Liverpool középpályása a közösségi oldalán megosztott néhány felvételt a válogatotthoz való visszatéréséről, amelyek alatt záporoztak a hozzászólások. A szurkolók is odáig vannak a fotókért, a feleség Buzsik Borka egy szívvel reagált, de korábbi csapattársai is örömmel kommentálták a látottakat, köztük több, egykori lipcsei jóbarát. A Barcelona Eb-győztes spanyol sztárja, Dani Olmo mindössze két szóval üzent Szoboszlainak:
Igen, uram!”
A német válogatott Benjamin Henrichs pedig csak ennyit fűzött a képekhez: „Kutyaaaa” – vélhetően egy korábbi poénra utalva, hiába vádolták irigykedéssel a hozzászólók.
Mint ismert, a magyar nemzeti csapat kedden kel útra Örményország felé, ahol csütörtökön lép pályára a világbajnoki selejtezőn, vasárnap pedig Írországot fogadja a Puskás Arénában.
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt