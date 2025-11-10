„Remek hír, viszi magával az inkompetens vezetőket is?” – kiadták az edző útját Újpesten, már a ChatGPT bevetését fontolgatják

Az újabb hétvégi horroreredmény, a Győrtől hazai pályán elszenvedett 3–0-s vereség után az Újpest vezetősége menesztette Damir Krznar vezetőedzőt. A szezonnak hangzatos tervekkel, dobogós ígéretekkel és az NB I második legértékesebb keretével nekivágó lila-fehérek 13 forduló után csak a 12-es mezőny 9. helyén állnak, mindössze két pontra a kiesőzónától, három győzelemmel – ebből kétszer előző főtanácsadójuk, Kovács Zoltán jelenlegi csapatát, a még náluk is gyengébb Diósgyőrt tudták legyőzni.

A végén már az üvöltözés és semmi más sem segített: Damir Krznar epizódszereplőnek bizonyult az Újpest történetében (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A horvát tréner és a bőven várakozáson alul teljesítő csapat a szezon során szinte végig a kritikák kereszttüzében állt, az ultrák a Magyar Kupa-égés és az egyre arcpirítóbb bajnoki vereségek után is rendre fenyegető „eligazításokat” tartottak, hiába: a helyzet mostanra tarthatatlanná vált.