„Ő maga az ördög” – brutálisan beleszállt a világ egyik legjobb edzőjébe volt játékosa, még a rasszista kártyát is elővette

Touré állítása szerint a Barcánál és a Citynél is úgy érezte, hogy a katalán tréner előszeretettel alázza meg őt.

Felidézte, hogy amikor a katalán tréner próbálta maradásra bírni a Barcában, a felesége mit mondott neki:

„Hallgatsz erre a baromságra? Úgy bánt veled, mint egy marék földdel, te meg maradnál? Menjünk el Manchesterbe!”

Arról is beszélt, hogy utolsó barcelonai évében nem játszatta őt, aztán amikor látta, milyen jól szerepelt a 2010-es dél-afrikai világbajnokságon, mégis meg akarta tartani őt.