„Ő maga az ördög” – brutálisan beleszállt a világ egyik legjobb edzőjébe volt játékosa, még a rasszista kártyát is elővette

Mindkét csapat ellen bizonyíthatott.
Yaya Touré szerint volt edzője semmibe vette őt. A korábbi játékos felesége szerint Pep Guardiola maga a megtestesült gonosz.
Az elefántcsontparti Bajnokok Ligája-győztes korábbi középpályás, Yaya Touré hosszú éveken keresztül volt Pep Guardiola játékosa, hiszen a Barcelonánál, majd a Manchester Citynél is együtt dolgoztak. Mint kiderült, a viszonyuk nem volt felhőtlen – legalábbis Touré szerint, aki gyakorlatilag keresztes hadjáratba kezdett a spanyol tréner ellen.
Én nem embert látok benne, hanem egy kígyót. Annyira sem tartott engem, mint egy porszemet”
– mondta el Zack YouTube-csatornáján.
Touré állítása szerint a Barcánál és a Citynél is úgy érezte, hogy a katalán tréner előszeretettel alázza meg őt.
Felidézte, hogy amikor a katalán tréner próbálta maradásra bírni a Barcában, a felesége mit mondott neki:
„Hallgatsz erre a baromságra? Úgy bánt veled, mint egy marék földdel, te meg maradnál? Menjünk el Manchesterbe!”
Arról is beszélt, hogy utolsó barcelonai évében nem játszatta őt, aztán amikor látta, milyen jól szerepelt a 2010-es dél-afrikai világbajnokságon, mégis meg akarta tartani őt.
Ő nem egy férfi, hanem maga az ördög. Gonosz”
– mondta ekkor a trénerről Tourénak a felesége.
Aztán a középpályás el is igazolt a Citybe, ahová Guardiola hat évvel később követte őt – és leültette a kispadra. Touré 2 évvel később távozott Manchesterből.
„Le akarom rombolni a Guardiola-mítoszt” – jelentette ki a korábbi játékos. „Úgy érzem, mindent megtett, hogy tönkre tegye az utolsó szezonomat a Citynél. Próbáltam megérteni, miért játszom ilyen keveset. Az erőnléti edzőket is kérdezgettem az állapotomról, de kiderült, hogy jobb kondiban vagyok, mint a fiatalabb játékosok, úgyhogy megértettem, nem erről van szó.”
„Azon is gondolkoztam, nem a bőrszínem miatt van-e” – vádaskodott a sértett ex-futballista – „Nem én vagyok az egyetlen, aki feltette már magának ezt a kérdést. Nem tudom, miért, de az az érzésem, hogy féltékeny volt. Riválisnak tekintett, aki árnyékot vethet rá.”
Yaya Touré 2020-ban hagyott fel a profi labdarúgással, de úgy látszik, mindent megtesz, hogy visszakerüljön a reflektorfénybe.
Nyitókép: Paul ELLIS / AFP