12. 05.
péntek
Yaya Touré Pep Guardiola Barcelona

„Ő maga az ördög” – brutálisan beleszállt a világ egyik legjobb edzőjébe volt játékosa, még a rasszista kártyát is elővette

2025. december 05. 13:04

Yaya Touré szerint volt edzője semmibe vette őt. A korábbi játékos felesége szerint Pep Guardiola maga a megtestesült gonosz.

2025. december 05. 13:04
Az elefántcsontparti Bajnokok Ligája-győztes korábbi középpályás, Yaya Touré hosszú éveken keresztül volt Pep Guardiola játékosa, hiszen a Barcelonánál, majd a Manchester Citynél is együtt dolgoztak. Mint kiderült, a viszonyuk nem volt felhőtlen – legalábbis Touré szerint, aki gyakorlatilag keresztes hadjáratba kezdett a spanyol tréner ellen.

Pep Guardiola
Yaya Touré szerint nem ő volt Pep Guardiola kedvence. Fotó: Alex Pena / ANADOLU / Anadolu via AFP

Én nem embert látok benne, hanem egy kígyót. Annyira sem tartott engem, mint egy porszemet”

 – mondta el Zack YouTube-csatornáján.

Touré állítása szerint a Barcánál és a Citynél is úgy érezte, hogy a katalán tréner előszeretettel alázza meg őt.

Felidézte, hogy amikor a katalán tréner próbálta maradásra bírni a Barcában, a felesége mit mondott neki:

„Hallgatsz erre a baromságra? Úgy bánt veled, mint egy marék földdel, te meg maradnál? Menjünk el Manchesterbe!”

Arról is beszélt, hogy utolsó barcelonai évében nem játszatta őt, aztán amikor látta, milyen jól szerepelt a 2010-es dél-afrikai világbajnokságon, mégis meg akarta tartani őt.

Ő nem egy férfi, hanem maga az ördög. Gonosz”

 – mondta ekkor a trénerről Tourénak a felesége.

Lerombolná Pep Guardiola mítoszát

Aztán a középpályás el is igazolt a Citybe, ahová Guardiola hat évvel később követte őt – és leültette a kispadra. Touré 2 évvel később távozott Manchesterből.

„Le akarom rombolni a Guardiola-mítoszt” – jelentette ki a korábbi játékos. „Úgy érzem, mindent megtett, hogy tönkre tegye az utolsó szezonomat a Citynél. Próbáltam megérteni, miért játszom ilyen keveset. Az erőnléti edzőket is kérdezgettem az állapotomról, de kiderült, hogy jobb kondiban vagyok, mint a fiatalabb játékosok, úgyhogy megértettem, nem erről van szó.”

„Azon is gondolkoztam, nem a bőrszínem miatt van-e” – vádaskodott a sértett ex-futballista – „Nem én vagyok az egyetlen, aki feltette már magának ezt a kérdést. Nem tudom, miért, de az az érzésem, hogy féltékeny volt. Riválisnak tekintett, aki árnyékot vethet rá.”

Yaya Touré 2020-ban hagyott fel a profi labdarúgással, de úgy látszik, mindent megtesz, hogy visszakerüljön a reflektorfénybe.

Nyitókép: Paul ELLIS / AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
angeleye
2025. december 05. 13:37
Vissza lehet menni Afrikába, senki nem tart vissza. Még akkor sem, ha esetleg igazad lehet.
Válasz erre
0
0
sersem
2025. december 05. 13:11
Költözzön vissza Afrikába, ott még nyomokban se létezik rasszizmus.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!