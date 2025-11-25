Ft
11. 25.
kedd
11. 25.
kedd
Fradi Fenerbache bíró videó játékvezető Real Madrid Ferencváros Barcelona

Sírva magyarázkodott a Fradi meccsét vezető bíró

2025. november 25. 13:11

Benogetxea több el Clásicót is vezetett már. A bíró a Fradinak is nem egyszer fújt, csütörtökön pedig ő vezeti a gárda Fenerbahce elleni Európa-liga-találkozóját.

2025. november 25. 13:11
null

A baszk Ricardo de Burgos Benogetxea vezeti majd a Ferencváros labdarúgócsapatának csütörtöki (18.45), Fenerbahce elleni isztambuli Európa Liga-mérkőzését. A Spanyolországban tevékenykedő bíró több el Clásicót is vezetett már pályafutása során – hívta fel a figyelmet a Csakfoci.

Ronaldót egy el Clásicón állította ki a bíró
Ronaldót egy el Clásicón állította ki a bíró (Fotó: Josep Lago/AFP)

A Real Madridnál nem szívlelik a bírót

A 2017-es FC Barcelona–Real Madrid (1–3) Spanyol Szuperkupa-mérkőzésen kiállította Cristiano Ronaldót, akinek előbb mezlevétel, majd egy műesés miatt adott sárga lapot. A portugál legenda a piros után lökött is egyet Benogetxeán, aminek súlyos következménye lett: négy plusz egy meccses eltiltást kapott.

Aztán 2023 tavaszán barcelonai siker született (2–1) a Real elleni nagy meccsen, ami után szinte példátlan hadjáratot indított a madridi klub a bíró ellen. Az egyesület hivatalos médiafelülete, a Real Madrid TV által tettek közzé egy olyan videót, amelyben bűnbakként kezelték a játékvezetőt, aki a blancók szerint mindent elkövetett azért, hogy ők ne nyerhessék meg a mérkőzést, így ne kerülhessenek közelebb a Barcelonához a tabellán – írja a Csakfoci.

Idén aztán a Barcelona által a hosszabbításban megnyert Spanyol Kupa-döntő hajrájában, amikor az utolsó percekben Kylian Mbappét szabálytalanság miatt megállították, a kispadon ülő Antonio Rüdiger akadt ki olyannyira, hogy jéggel kezdte el dobálni a bírót, és sokaknak kellett lefogniuk, hogy ne menjen még tovább. A német védőt később hat meccsre tiltották el.

Az eset után a Real Madrid ismét megtalálta a játékvezetőt, aki sírva magyarázkodott. A bíró elsősorban amiatt érzékenyült el, mert az motiválja, hogy a kisfia büszke legyen rá, de amikor ilyen támadások kereszttüzébe kerül, akkor nehéz elmagyaráznia, hogy bár tisztességesen végzi a munkáját, mint mindenki más, ő is hibázhat – idézte fel a csakfoci.hu.

Bengoetxea egyébként a mostani idényben másodszor vezet a Ferencvárosnak mérkőzést – olvasható a Nemzeti Sport cikkében. A 39 éves bilbaói játékvezető augusztusban a Noah ellen idegenben 2–1-re megnyert BL-selejtezőn már fújt a zöld-fehéreknek, míg 2018-ban a Maccabi Tel-Aviv elleni (1–1) Európa-liga-selejtezőn, 2022-ben pedig a Slovan Bratislava ellen hazai pályán 2–1-re elveszített BL-selejtezőn fújta a sípot. A Fenerbahcéval még nem találkozott pályafutása során.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Josep Lago/AFP

