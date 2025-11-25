Sírva magyarázkodott a Fradi meccsét vezető bíró

Aztán 2023 tavaszán barcelonai siker született (2–1) a Real elleni nagy meccsen, ami után szinte példátlan hadjáratot indított a madridi klub a bíró ellen. Az egyesület hivatalos médiafelülete, a Real Madrid TV által tettek közzé egy olyan videót, amelyben bűnbakként kezelték a játékvezetőt, aki a blancók szerint mindent elkövetett azért, hogy ők ne nyerhessék meg a mérkőzést, így ne kerülhessenek közelebb a Barcelonához a tabellán – írja a Csakfoci.

Idén aztán a Barcelona által a hosszabbításban megnyert Spanyol Kupa-döntő hajrájában, amikor az utolsó percekben Kylian Mbappét szabálytalanság miatt megállították, a kispadon ülő Antonio Rüdiger akadt ki olyannyira, hogy jéggel kezdte el dobálni a bírót, és sokaknak kellett lefogniuk, hogy ne menjen még tovább. A német védőt később hat meccsre tiltották el.

Az eset után a Real Madrid ismét megtalálta a játékvezetőt, aki sírva magyarázkodott. A bíró elsősorban amiatt érzékenyült el, mert az motiválja, hogy a kisfia büszke legyen rá, de amikor ilyen támadások kereszttüzébe kerül, akkor nehéz elmagyaráznia, hogy bár tisztességesen végzi a munkáját, mint mindenki más, ő is hibázhat – idézte fel a csakfoci.hu.