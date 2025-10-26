Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
10. 26.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 26.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
la liga Real Madrid Spanyolország Barcelona

Real Madrid–Barcelona: itt aztán volt minden – Vinícius elvesztette a fejét, Pedrit kiállították, csetepaté a kispadoknál

2025. október 26. 16:45

Izgalmas mérkőzést hozott az idény első el Clásicója. A Real Madrid 2–1-re győzte le a Barcelonát.

2025. október 26. 16:45
null

Három gólt és rengeteg érdekes jelenetet hozott Real Madrid–FC Barcelona spanyol szuperrangadó az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 10. fordulójának vasárnapi játéknapján.

Mbappé góljával került előnybe a Real Madrid
Mbappé góljával került előnybe a Real Madrid (Fotó: Oscar Del Pozo/AFP)

Visszavont Real Madrid-büntető, aztán egy visszavont gól

A mérkőzés legelején Vinícius Júnior esett el a tizenhatosn belül, a játékvezető pedig tizenegyest adott. A VAR viszont kihívta, hogy nézze vissza az esetet és azt állapította meg, hogy a brazil játékos rúgta meg Lamine Yamalt, így a katalánok jöhettek szabadrúgással. VIDEÓ ITT!

A 12. percben Kylian Mbappé lőtt hatalmas gólt, de les miatt végül ezt a találatot sem adták meg, így ismét a vendégek jöhettek szabadrúgással. VIDEÓ ITT!


A 22. percben aztán Mbappé már nem volt lesen, így szabályos gólt szerzett a Real Madrid. VIDEÓ ITT!

A hazaiak fölényben játszottak, de a Barcelona Fermín López révén egyenlített. VIDEÓ ITT!

A szünet előtt azonban újra vezetést szerzett a Real Madrid, közelről Jude Bellingham volt eredményes. VIDEÓ ITT!

A második félidő elején akár kétgólos is lehetett volna a hazaiak előnye, de Mbappé büntetőjét kivédte Wojciech Szczesny. VIDEÓ ITT!

Később Vinícius Júniort lecserélte Xabi Alonso vezetőedző, a brazil klasszis pedig kiborult, és az öltözőbe ment, de később visszatért a kispadhoz. A meccs legvégén, Pedri második sárga lapos kiállítása után a pálya mellett elszabadultak az indulatok, úgy tűnt, Vinícius szólalkozott össze valakivel. A kisebb balhé a lefújás után a pályán is folytatódott, Vinícius ebben is benne volt.

Scuffle between Real Madrid and Barcelona bench
byu/977x insoccer

A Real Madrid 2–1-re győzött, és ezzel öt pontra növelte a Barcelonával szembeni távolságát az élen.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Oscar Del Pozo/AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kbexxx
2025. október 26. 17:20
Ha nem tárja ki a szárnyait érvényes lett volna Mbappé gólja node, ott ott vIdeó bíró ! A legjobbaktól ,többet várunk..!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!