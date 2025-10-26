Real Madrid–Barcelona: itt aztán volt minden – Vinícius elvesztette a fejét, Pedrit kiállították, csetepaté a kispadoknál

Három gólt és rengeteg érdekes jelenetet hozott Real Madrid–FC Barcelona spanyol szuperrangadó az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 10. fordulójának vasárnapi játéknapján.

Mbappé góljával került előnybe a Real Madrid (Fotó: Oscar Del Pozo/AFP)

Visszavont Real Madrid-büntető, aztán egy visszavont gól

A mérkőzés legelején Vinícius Júnior esett el a tizenhatosn belül, a játékvezető pedig tizenegyest adott. A VAR viszont kihívta, hogy nézze vissza az esetet és azt állapította meg, hogy a brazil játékos rúgta meg Lamine Yamalt, így a katalánok jöhettek szabadrúgással. VIDEÓ ITT!

A 12. percben Kylian Mbappé lőtt hatalmas gólt, de les miatt végül ezt a találatot sem adták meg, így ismét a vendégek jöhettek szabadrúgással. VIDEÓ ITT!