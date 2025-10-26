Real Madrid–Barcelona: itt aztán volt minden – Vinícius elvesztette a fejét, Pedrit kiállították, csetepaté a kispadoknál

„Ő kicsoda?”; „Csak egy átlagos magyar” – Szoboszlai magára haragította a világ egyik legnagyobb klubjának szurkolóit
Nem lett népszerű a válaszaival.
Izgalmas mérkőzést hozott az idény első el Clásicója. A Real Madrid 2–1-re győzte le a Barcelonát.
Három gólt és rengeteg érdekes jelenetet hozott Real Madrid–FC Barcelona spanyol szuperrangadó az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 10. fordulójának vasárnapi játéknapján.
A mérkőzés legelején Vinícius Júnior esett el a tizenhatosn belül, a játékvezető pedig tizenegyest adott. A VAR viszont kihívta, hogy nézze vissza az esetet és azt állapította meg, hogy a brazil játékos rúgta meg Lamine Yamalt, így a katalánok jöhettek szabadrúgással. VIDEÓ ITT!
A 12. percben Kylian Mbappé lőtt hatalmas gólt, de les miatt végül ezt a találatot sem adták meg, így ismét a vendégek jöhettek szabadrúgással. VIDEÓ ITT!
A 22. percben aztán Mbappé már nem volt lesen, így szabályos gólt szerzett a Real Madrid. VIDEÓ ITT!
A hazaiak fölényben játszottak, de a Barcelona Fermín López révén egyenlített. VIDEÓ ITT!
A szünet előtt azonban újra vezetést szerzett a Real Madrid, közelről Jude Bellingham volt eredményes. VIDEÓ ITT!
A második félidő elején akár kétgólos is lehetett volna a hazaiak előnye, de Mbappé büntetőjét kivédte Wojciech Szczesny. VIDEÓ ITT!
Később Vinícius Júniort lecserélte Xabi Alonso vezetőedző, a brazil klasszis pedig kiborult, és az öltözőbe ment, de később visszatért a kispadhoz. A meccs legvégén, Pedri második sárga lapos kiállítása után a pálya mellett elszabadultak az indulatok, úgy tűnt, Vinícius szólalkozott össze valakivel. A kisebb balhé a lefújás után a pályán is folytatódott, Vinícius ebben is benne volt.
A Real Madrid 2–1-re győzött, és ezzel öt pontra növelte a Barcelonával szembeni távolságát az élen.
Ezt is ajánljuk a témában
Nem lett népszerű a válaszaival.
Fotó: Oscar Del Pozo/AFP