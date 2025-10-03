„Ő kicsoda?”; „Csak egy átlagos magyar” – Szoboszlai magára haragította a világ egyik legnagyobb klubjának szurkolóit

Szoboszlai Dominiket imádják Angliában és Magyarországon is, ezt jól tudjuk. Barcelonában azonban jó darabig biztosan nem lesz a szurkolók kedvence, néhány nappal ezelőtt ugyanis egy kérdezz-felelek játékban olyan válaszokat adott, amelyekkel a katalán klub szimpatizánsai nem értettek egyet.

A magyar válogatott csapatkapitányát arra kérte a TikTokon 1.8 millió, az Instagramon 665 ezer követővel rendelkező 11teamsports csapata, hogy két (korábbi vagy jelenlegi) klasszis középpályás közül mindig nevezze meg azt, akit jobb futballistának tart. Szoboszlai az alábbi válaszokat adta: