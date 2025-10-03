Ft
10. 03.
péntek
Federico Valverde Luka Modric Frenkie de Jong Liverpool Andrés Iniesta Real Madrid Szoboszlai Dominik Barcelona

„Ő kicsoda?”; „Csak egy átlagos magyar” – Szoboszlai magára haragította a világ egyik legnagyobb klubjának szurkolóit

2025. október 03. 12:34

Frenkie de Jong vagy Federico Valverde? Andrés Iniesta vagy Luka Modric? Szoboszlai Dominik nem lett népszerű a választásaival Barcelonában.

2025. október 03. 12:34
null

Szoboszlai Dominiket imádják Angliában és Magyarországon is, ezt jól tudjuk. Barcelonában azonban jó darabig biztosan nem lesz a szurkolók kedvence, néhány nappal ezelőtt ugyanis egy kérdezz-felelek játékban olyan válaszokat adott, amelyekkel a katalán klub szimpatizánsai nem értettek egyet.

A magyar válogatott csapatkapitányát arra kérte a TikTokon 1.8 millió, az Instagramon 665 ezer követővel rendelkező 11teamsports csapata, hogy két (korábbi vagy jelenlegi) klasszis középpályás közül mindig nevezze meg azt, akit jobb futballistának tart. Szoboszlai az alábbi válaszokat adta:

 

 

A Barcelona drukkerei azt sérelmezik, hogy 

a magyar labdarúgó Frenkie de Jonggal szemben Federico Valverdét, Andrés Iniesta ellenében pedig Luka Modricot választotta.

Szoboszlai válaszait a gránátvörös-kékek egyik szurkolói közössége, a Facebookon 6.7 millió követővel büszkélkedő Viva Barca nevű oldal is megosztotta, melynek bejegyzésére már több mint 6000 reakció érkezett, s az olvasók közel fele nevetős emojival reagált a posztra.

 

  • „Ő kicsoda? Nem is álmodhat az ő szintjükről” – kommentelte lekezelően egy Barca-drukker.
  • „Átlagos magyar” – jegyezte meg egy másik. 
  • „Sergi Roberto vagy Te? Sergi” – szúrta oda egy harmadik szurkoló, aki a hozzászólását nyilvánvalóan bántó szándékkal írta, hiszen a katalán együttest 2024-ben elhagyó Roberto annak idején rengeteg kritikát kapott a Barcánál.

Akadtak azonban olyan drukkerek, akik szerint a magyar játékos válaszaiban semmi meglepő nincs, hiszen 

„óriási Real Madrid-rajongó”, és „nyilvánvalóan a Realba akar igazolni”.

Nyitókép: Kisbenedek Attila / AFP

 

Latin
2025. október 03. 13:05
Az jó lenne , ha egy átlagos magyar ilyen lenne!
