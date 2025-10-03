„Ő kicsoda?”; „Csak egy átlagos magyar” – Szoboszlai magára haragította a világ egyik legnagyobb klubjának szurkolóit

Nyolcvan percig tartott a Veszprém meccse Egyiptomban – az igazi dráma az utolsó 20 másodpercben történt
Frenkie de Jong vagy Federico Valverde? Andrés Iniesta vagy Luka Modric? Szoboszlai Dominik nem lett népszerű a választásaival Barcelonában.
Szoboszlai Dominiket imádják Angliában és Magyarországon is, ezt jól tudjuk. Barcelonában azonban jó darabig biztosan nem lesz a szurkolók kedvence, néhány nappal ezelőtt ugyanis egy kérdezz-felelek játékban olyan válaszokat adott, amelyekkel a katalán klub szimpatizánsai nem értettek egyet.
A magyar válogatott csapatkapitányát arra kérte a TikTokon 1.8 millió, az Instagramon 665 ezer követővel rendelkező 11teamsports csapata, hogy két (korábbi vagy jelenlegi) klasszis középpályás közül mindig nevezze meg azt, akit jobb futballistának tart. Szoboszlai az alábbi válaszokat adta:
A Barcelona drukkerei azt sérelmezik, hogy
a magyar labdarúgó Frenkie de Jonggal szemben Federico Valverdét, Andrés Iniesta ellenében pedig Luka Modricot választotta.
Szoboszlai válaszait a gránátvörös-kékek egyik szurkolói közössége, a Facebookon 6.7 millió követővel büszkélkedő Viva Barca nevű oldal is megosztotta, melynek bejegyzésére már több mint 6000 reakció érkezett, s az olvasók közel fele nevetős emojival reagált a posztra.
Akadtak azonban olyan drukkerek, akik szerint a magyar játékos válaszaiban semmi meglepő nincs, hiszen
„óriási Real Madrid-rajongó”, és „nyilvánvalóan a Realba akar igazolni”.
Nyitókép: Kisbenedek Attila / AFP