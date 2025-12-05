Ennyivel kereshetne többet Szoboszlai Dominik a Real Madridban

Mohamed Szalah 400.000 fontot,

Virgil van Dijk 350.000 fontot,

Hugo Ekitiké és a Florian Wirtz 200-200 ezer fontot vihet haza hetente.

Mivel minden kétséget kizáróan eddig Szoboszlai Dominik nyújtja a legjobb teljesítményt az idényben, a Liverpool szeretné megtartani őt. Fabrizio Romano neves sportújságíró szerint novemberben már megkezdődtek a tárgyalások a klub és a játékos között a szerződése meghosszabbításáról, ami természetesen magasabb bérezést is vonna maga után.

Szoboszlai követi jóbarátját?