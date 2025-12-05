Ft
Liverpool Real Madrid Szoboszlai Dominik

Ennyivel kereshetne többet Szoboszlai Dominik a Real Madridban

2025. december 05. 16:10

A Real Madrid a hírek szerint megduplázná a magyar játékos fizetését. Szoboszlait azonban a Liverpool marasztalná.

2025. december 05. 16:10
null

Ahogyan arról beszámoltunk, az elmúlt hetekben felröppentek olyan sajtóhírek, miszerint a Liverpool futballcsapatában szereplő Szoboszlai Dominikot kiszemelte a Real Madrid. A goal.com a portnews.az-ra hivatkozva most arról számolt be, hogy a blancók minden követ megmozgatnának azért, hogy megszerezzék őt.

Szoboszlai hétről-hétre jó teljesítményt nyújt
Szoboszlai hétről-hétre jó teljesítményt nyújt (Fotó: Paul Ellis/AFP)

A portál szerint a madridiak akár meg is dupláznák a magyar játékos fizetését.

Szoboszlai jelenleg heti 120 ezer fontot (nagyjából 52 millió forintot) keres a Liverpoolnál, egy esetleges madridi transzfer után 240 ezer fontot (több mint 100 millió forintot) vihetne haza hetente.

Szoboszlai szerződése 2028 nyaráig szól a Vörösöknél, és a Capology szerint a keret 12. legjobban kereső játékosának számít. Összehasonlításképpen,

  • Mohamed Szalah 400.000 fontot,
  • Virgil van Dijk 350.000 fontot,
  • Hugo Ekitiké és a Florian Wirtz 200-200 ezer fontot vihet haza hetente.

Mivel minden kétséget kizáróan eddig Szoboszlai Dominik nyújtja a legjobb teljesítményt az idényben, a Liverpool szeretné megtartani őt. Fabrizio Romano neves sportújságíró szerint novemberben már megkezdődtek a tárgyalások a klub és a játékos között a szerződése meghosszabbításáról, ami természetesen magasabb bérezést is vonna maga után.

Szoboszlai követi jóbarátját?

Nem Szoboszlai lenne mostanában az első közönségkedvenc, aki Liverpoolból Madridba igazolna. A magyar játékos jóbarátja, Trent Alexander-Arnold a nyáron szerződött a spanyol gigászhoz.

Fotó: Paul Ellis/AFP

