Ennyivel kereshetne többet Szoboszlai Dominik a Real Madridban

A spanyol sztárújságíró szerint tárgyalnak a pénzről: a Real Madrid már a télen szeretné megszerezni Szoboszlait
„Szerintem a Real Madrid szurkolóinak tetszeni fog.”
A Real Madrid a hírek szerint megduplázná a magyar játékos fizetését. Szoboszlait azonban a Liverpool marasztalná.
Ahogyan arról beszámoltunk, az elmúlt hetekben felröppentek olyan sajtóhírek, miszerint a Liverpool futballcsapatában szereplő Szoboszlai Dominikot kiszemelte a Real Madrid. A goal.com a portnews.az-ra hivatkozva most arról számolt be, hogy a blancók minden követ megmozgatnának azért, hogy megszerezzék őt.
Ezt is ajánljuk a témában
„Szerintem a Real Madrid szurkolóinak tetszeni fog.”
A portál szerint a madridiak akár meg is dupláznák a magyar játékos fizetését.
Szoboszlai jelenleg heti 120 ezer fontot (nagyjából 52 millió forintot) keres a Liverpoolnál, egy esetleges madridi transzfer után 240 ezer fontot (több mint 100 millió forintot) vihetne haza hetente.
Szoboszlai szerződése 2028 nyaráig szól a Vörösöknél, és a Capology szerint a keret 12. legjobban kereső játékosának számít. Összehasonlításképpen,
Ezt is ajánljuk a témában
Ebben minden benne van.
Mivel minden kétséget kizáróan eddig Szoboszlai Dominik nyújtja a legjobb teljesítményt az idényben, a Liverpool szeretné megtartani őt. Fabrizio Romano neves sportújságíró szerint novemberben már megkezdődtek a tárgyalások a klub és a játékos között a szerződése meghosszabbításáról, ami természetesen magasabb bérezést is vonna maga után.
Nem Szoboszlai lenne mostanában az első közönségkedvenc, aki Liverpoolból Madridba igazolna. A magyar játékos jóbarátja, Trent Alexander-Arnold a nyáron szerződött a spanyol gigászhoz.
Fotó: Paul Ellis/AFP