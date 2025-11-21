A spanyol sztárújságíró szerint tárgyalnak a pénzről: a Real Madrid már a télen szeretné megszerezni Szoboszlait

Már több mint egy hete cikkezik arról a magyar és nemzetközi sajtó, hogy Szoboszlai Dominik gyerekkori kedvenc csapata, a spanyol Real Madrid szívesen látná soraiban a magyar labdarúgó-válogatott jelenleg a Liverpool–Nottingham angol bajnokira készülő csapatkapitányát.

Azt már több forrás is megerősítette, hogy ott van a középpályás a spanyol gigász radarján, közben pedig angol klubja megkezdte a tárgyalásokat a 2028-ig érvényes szerződése meghosszabbításáról.