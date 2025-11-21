Ft
Liverpool Real Madrid Szoboszlai Dominik

A spanyol sztárújságíró szerint tárgyalnak a pénzről: a Real Madrid már a télen szeretné megszerezni Szoboszlait

2025. november 21. 23:05

Pipi Estrada spanyol sztárújságíró úgy tudja, a Real Madrid már a télen leigazolná Szoboszlai Dominikot, ami szerinte lehetetlen küldetés, de azt mondja, tárgyalnak a pénzről. A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya mindeközben a Liverpool–Nottingham angol bajnokira készül.

2025. november 21. 23:05
null

Már több mint egy hete cikkezik arról a magyar és nemzetközi sajtó, hogy Szoboszlai Dominik gyerekkori kedvenc csapata, a spanyol Real Madrid szívesen látná soraiban a magyar labdarúgó-válogatott jelenleg a Liverpool–Nottingham angol bajnokira készülő csapatkapitányát.

Azt már több forrás is megerősítette, hogy ott van a középpályás a spanyol gigász radarján, közben pedig angol klubja megkezdte a tárgyalásokat a 2028-ig érvényes szerződése meghosszabbításáról.

Liverpool–Nottingham
A Liverpool–Nottingham előtt Pipi Estrada összeboronálta Szoboszlait a Real Madriddal. Fotó: Oscar Gonzalez / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Most néhány újabb információmorzsa látott napvilágot a madridi klub érdeklődéséről, amit nem más, mint a spanyol sztársportújságíró, Pipi Estrada ejtett el az El Chiringuito névre hallgató tv-műsorban, melyben hétről hétre a Real Madrid és a Barcelona ügyeit vitatják meg a szakértők.

Szerintem a Real Madrid szurkolóinak tetszeni fog, ha ez összejön, és már dolgoznak rajta. Szóval a Real Madrid szemet vetett egy labdarúgóra a Premier League-ből, aki szerintem egy elképesztő középpályás. A Madrid akár már a télen is szívesen leigazolná, ami viszont lehetetlen, semmi esélyt nem látok rá. De tárgyalnak már a pénzről. A labdarúgó neve pedig Szoboszlai Dominik, aki tényleg egy fantasztikus középpályás”

 – jelentette ki a műsorban Estrada.

A spanyol kollégának egyébként szoktak lenni megbízható bennfentes információi a Real Madrid háza tájáról…

Liverpool–Nottingham szombaton

Ami ennél is biztosabb, hogy Szoboszlai most a Premier League-re koncentrál, hiszen szombaton a Liverpool–Nottinghammel folytatódik számára a klubidény Angliában.

Nyitókép: MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP

