Ft
Ft
4°C
2°C
Ft
Ft
4°C
2°C
12. 16.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
selejtező Fradi Bajnokok Ligája

Ez kell ahhoz, hogy automatikusan BL-főtáblára kerüljön a Ferencváros

2025. december 15. 22:57

Három feltételnek kell teljesülnie.

2025. december 15. 22:57
null

Míg a honi labdarúgó-bajnokságban egymás után veszíti el hazai mérkőzéseit a címvédő Ferencváros, addig az Európa-ligában továbbra is veretlen. Egyetlen fordulóval az idei „zárás” előtt egypontos hátrányban Robbie Keane gárdája az ETO mögött az NB I-ben, a cél természetesen továbbra is a bajnoki cím, majd a Bajnokok Ligája főtáblája.

Ezt is ajánljuk a témában

Korábban soha nem volt olyan nagy esélye a Fradi selejtező nélküli BL-főtáblára jutásának, mint most. Íme, néhány feltétel, amelynek teljesülnie kell, hogy összejöjjön a hőn áhított bravúr.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hoppá: Von der Leyen véletlenül elkotyogta bukásának pontos idejét

Hoppá: Von der Leyen véletlenül elkotyogta bukásának pontos idejét
Tovább a cikkhezchevron

Az idei El-szerepléssel szép számban gyűjtögette a koefficienspontokat a zöld-fehér együttes, amely sokat érhet a folytatásban, akár BL-főtáblát is! Az El-továbbjutás már biztos, de akár a közvetlen nyolcaddöntős szereplés is összejöhet, ha a tabella első nyolc helyének egyikén zár a Fradi.

Ennek kell teljesülnie a BL-főtáblához

Ha a Fradi májusban bajnok lesz, annak kell szurkolnia, hogy a BL idei kiírását egy olyan topligás – angol, francia, német, olasz, spanyol – csapat nyerje meg, amely a hazája bajnokságában kivívja magának az őszi indulás jogát.

Amennyiben ezek a feltételek teljesülnek, akkor már csak egyetlen hiba csúszhat a gépezetbe.

A Fradi jelenleg az ötödik a kiemelkedően magas koefficiensmutatót produkáló klubok különversenyében, amelyből kizárták az elitbajnokságok résztvevőit, ami elvárás, az előtte álló négy csapat egyike se nyerje meg a bajnokságát. A skót Rangers, a dán FCK, a görög Olympiakosz és az ukrán Sahtar. Lesz minek szurkolni.

A Blikk közben összegyűjtötte, mennyit keresett a szezonban a csapat a nemzetközi kupaszerepléssel: a BL playoff-körbe jutás 4,29 millió (1,6 milliárd forint), az Európa-liga csoportköre pedig 4,31 millió eurót (1,65 milliárd Ft) hozott. A győzelmekért 450 ezer, a döntetlenekért 150 ezer euró érkezik (ez eddig 2,1 millió euró, 800 millió Ft). Vagyis már most van eredményei alapján 10,7 millió eurója (4,1 milliárd Ft).

Összesen tehát 19,3 millió euró az eddigi bevétel, ami 7,4 milliárd forint.

Csakhogy a BL-főtábla önmagában 40 millió eurós (15 milliárd forint) bevételt jelentene...

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: fradi.hu

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ringland
2025. december 15. 23:41
Van minek szurkolni, én mondjuk azért szurkolok, hogy a Ferencváros se nyerje meg végre a saját bajnokságát.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!