Ez kell ahhoz, hogy automatikusan BL-főtáblára kerüljön a Ferencváros

Ennek kell teljesülnie a BL-főtáblához

Ha a Fradi májusban bajnok lesz, annak kell szurkolnia, hogy a BL idei kiírását egy olyan topligás – angol, francia, német, olasz, spanyol – csapat nyerje meg, amely a hazája bajnokságában kivívja magának az őszi indulás jogát.

Amennyiben ezek a feltételek teljesülnek, akkor már csak egyetlen hiba csúszhat a gépezetbe.

A Fradi jelenleg az ötödik a kiemelkedően magas koefficiensmutatót produkáló klubok különversenyében, amelyből kizárták az elitbajnokságok résztvevőit, ami elvárás, az előtte álló négy csapat egyike se nyerje meg a bajnokságát. A skót Rangers, a dán FCK, a görög Olympiakosz és az ukrán Sahtar. Lesz minek szurkolni.

A Blikk közben összegyűjtötte, mennyit keresett a szezonban a csapat a nemzetközi kupaszerepléssel: a BL playoff-körbe jutás 4,29 millió (1,6 milliárd forint), az Európa-liga csoportköre pedig 4,31 millió eurót (1,65 milliárd Ft) hozott. A győzelmekért 450 ezer, a döntetlenekért 150 ezer euró érkezik (ez eddig 2,1 millió euró, 800 millió Ft). Vagyis már most van eredményei alapján 10,7 millió eurója (4,1 milliárd Ft).