12. 11.
csütörtök
Robbie Keane Glasgow Rangers Fradi

„Világosan látszott, hogy domináltunk” – egy év se kellett hozzá és már Nyilasi Tibort szorongatja a Fradi sikeredzője

2025. december 11. 21:58

Az ír mester a Rangers legyőzése után ismét azt hangsúlyozta, mindig győzni akar, ilyen a mentalitása keddenként is, amikor padelezik. Robbie Keane szerint már kézzel fogható távolságban a nyolcaddöntőbe jutás.

2025. december 11. 21:58
null
Szabó Péter

Mint arról beszámoltunk, a Ferencváros egy lépéssel közelebb került a nyolcaddöntőhöz a labdarúgó Európa-ligában, miután magabiztos játékkal 2–1-re legyőzte a Glasgow Rangers együttesét, és már a harmadik a sorozat tabelláján. Robbie Keane érthetően széles mosollyal jelent meg a mérkőzést követő sajtótájékoztatón.

Gróf Keane
Gróf Dávid a lefújás után egyből Keane nyakába ugrott
Fotó: AFP

 

Az október óta Glasgow-ban dolgozó 36 éves német Danny Röhl elkeseredetten nyilatkozott skót csapata teljesítményét látva.

„Nagy csalódás ez az eredmény. Úgy kezdtünk, ahogy terveztük, megszereztük a vezetést, aztán azonban nagyot fordult a játék képe. Végig élesnek kellett volna lennünk, de olyan gólokat kaptunk, amiket nem engedhetünk meg magunknak. Nagyon kinyíltunk hátul, az El-ben játszott meccsek a továbbjutásunkba kerültek. Nagyon mérges vagyok, mert ilyen hibák nem férnek bele” – fogalmazott Danny Röhl, a Rangers szakvezetője.

Robbie Keane hatalmas ünneplést csapott

A Fradi sikeredzője, Robbie Keane ezzel szemben szinte a föld fölött járt: korábban nem látott szenvedéllyel ünnepelte csapata idei utolsó nemzetközi sikerét. A lefújás után látványosan ugrált csapatával a zöld-fehér tábor előtt.

„Igazán örülök a győzelemnek, hiszen végig domináltuk a mérkőzést. Az első gólban nem vagyok biztos, hogy nem volt-e les, de lenyűgöző választ adtunk a két találattal. Mentünk előre, nem adtuk fel.

Az ünneplés főleg annak szólt, hogy nagyon közel van a továbbjutás. Hat meccse veretlenek vagyunk, és ha megnézzük, hogy milyen értékű keretekkel vettük fel a versenyt, akkor nagyon elégedettek lehetünk”

– mosolygott az ír vezetőedző, akinek ez volt a 10. nemzetközi sikere a Fradi kispadján, ezzel beérte Nyilasi Tibort a vonatkozó rangsorban.

„Pontosan ilyen játékra számítottam a Rangerstől, három védőt hagytak hátul, de inkább azzal szeretnék foglalkozni, hogy mi mire voltunk képesek. Ha ilyen intenzitással játszunk, mindig jönni fognak a gólok, a cserék is briliánsan álltak be, le a kalappal!

Mindig győzni akarok, ilyen a mentalitásom keddenként is, amikor padelezek. Ezt várom el a játékosaimtól is.

Ez egy sikeres év volt, bízom benne, hogy így is folytatjuk. Nem is kérdés, hogy az a célunk, hogy a legjobb nyolc között legyünk és legyen időnk alaposan felkészülni a majdani ellenfélből” – hangsúlyozta Keane.

„Akár két gólt is lőhettünk volna az elején, az egyik lehetőséget legalább gólra kellett volna váltani. Semmiképpen nem akartam hátrányban menni a szünetre, mentünk előre és ahogy kiegyenlítettünk, az visszavetette az ellenfelet. A második félidőben világosan látszott, hogy teljes mértékben dominálni tudtunk. Jó helyzetben vagyunk, de egyelőre nem foglalkozunk a folytatással, mostantól csak a vasárnapi bajnokira fókuszálunk!” – erősítette meg Robbie Keane.

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Előrebocsátom, nem vagyok fradista. Felhívom a figyelmét azoknak, akik állandóan azért rinyálnak, hogy kevés a magyar a fradiban, hogy a mai meccsen a skót Rangers kezdőjében EGY SKÓT volt.
