„Világosan látszott, hogy domináltunk” – egy év se kellett hozzá és már Nyilasi Tibort szorongatja a Fradi sikeredzője

Az ünneplés főleg annak szólt, hogy nagyon közel van a továbbjutás. Hat meccse veretlenek vagyunk, és ha megnézzük, hogy milyen értékű keretekkel vettük fel a versenyt, akkor nagyon elégedettek lehetünk”

– mosolygott az ír vezetőedző, akinek ez volt a 10. nemzetközi sikere a Fradi kispadján, ezzel beérte Nyilasi Tibort a vonatkozó rangsorban.

„Pontosan ilyen játékra számítottam a Rangerstől, három védőt hagytak hátul, de inkább azzal szeretnék foglalkozni, hogy mi mire voltunk képesek. Ha ilyen intenzitással játszunk, mindig jönni fognak a gólok, a cserék is briliánsan álltak be, le a kalappal!

Mindig győzni akarok, ilyen a mentalitásom keddenként is, amikor padelezek. Ezt várom el a játékosaimtól is.

Ez egy sikeres év volt, bízom benne, hogy így is folytatjuk. Nem is kérdés, hogy az a célunk, hogy a legjobb nyolc között legyünk és legyen időnk alaposan felkészülni a majdani ellenfélből” – hangsúlyozta Keane.