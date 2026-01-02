Hatalmas kárpótlást kap az iszlamista gyilkos, mert depressziót okozott neki a börtön

miután az elítélt gyilkos kijelentette, hogy „súlyos depresszióban” szenvedett.
A bíróság meghallgatta, hogy Awale korábban kérte, hogy kapcsolatba léphessen Lee Rigby brit katona egyik szélsőséges muszlim gyilkosával – de a kérelmet „terrorizmusellenes aggályok” miatt elutasították. Ő és egy bűntársa követelték Qatada, a gyűlöletbeszéde miatt elítélt muszlim prédikátor szabadon bocsátását is, akit terrorizmus vádjával Jordániába toloncoltak, valamint Roshonara Choudhry szabadon bocsátását, aki 2010-ben megkéselte Stephen Timms munkáspárti képviselőt.
A Legfelsőbb Bíróság helyt adott Awalének az Emberi Jogok Európai Bíróságához benyújtott fellebbezésének: a bíró szerint „jelentős mértékű beavatkozás történt a felperes magánéletébe” – írja a The Telegraph.
Robert Jenrick, a konzervatív árnyék-igazságügyi miniszter „beteg viccnek” nevezte a döntést.
Awalét 2013 januárjában, 25 éves korában legalább 38 év börtönbüntetésre ítélték, miután egy Milton Keynes-i sikátorban fejbe lőtte a 19 éves Mohammed Abdi Farah-t és a 18 éves Amin Ahmed Ismailt egy drogvita miatt. További hat év börtönbüntetést kapott, miután 2013-ban túszul ejtett egy börtönőrt, és azzal fenyegette, hogy megöli. A szélsőséges egy éles eszközt szegezett a rendőr torkának, amivel egy székhez szegezte, és azt mondta: „Ne küzdj, megöltem két embert – megöllek téged is!”