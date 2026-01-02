Hatalmas kárpótlást kap az iszlamista gyilkos, mert depressziót okozott neki a börtön

Egy kettős gyilkos, aki túszul ejtett egy börtönőrt, és Abu Qatada gyűlöletprédikátor szabadon bocsátását követelte, 240 ezer fontnyi, adófizetők által finanszírozott kártérítést kapott Nagy-Britanniában – írja a Daily Mail.

Fuad Awalét áthelyezték egy veszélyes elítéltek számára fenntartott különleges elkülönítő egységbe, miután egy másik elítélttel együtt lesből támadtak egy börtönőrre, és megfenyegették, hogy megölik.