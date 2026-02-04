A jóléti állam halála: a brit dolgozók negyede kevesebbet keres, mint akik segélyekből élnek

Nagy-Britanniában több mint hatmillió munkavállaló kevesebbet keres, mint azok, akik jóléti segélyekből élnek – derül ki a Centre for Social Justice (CSJ) jelentéséből. Az elemzés arra is rávilágít, hogy egyre több teljes munkaidős alkalmazottnál keresnek többet azok, akik a segélyeknek köszönhetően tartják fenn magukat.

A koronavírus járvány óta egyre könnyebb segélyekhez jutni, és egyre többen próbálják kihasználni a lehetőséget

A kutatók kiszámolták, hogy egy átlagos segélyezett, aki az Egységes Jóléti Hitelből (Universal Credit – UC) és a Személyes Függetlenségi Támogatásból (Personal Independence Payment – PIP) is részesül, évente 25 200 font (11 millió forint) támogatást kap közpénzből, ami nagyjából egy 30 100 fontos (13 millió forint) bruttó fizetés adózás utáni összegének felel meg. A segélyeket igénybe vevő embereknél rosszabbul keres például egy leicesteri börtönőr, akinek évi bruttó 28 187 font a fizetése, egy birminghami üzlettakarító bruttó 26 312 fonttal, vagy éppen egy manchesteri ápolási asszisztens, aki bruttó 24 465 fontot keres – hozza fel példaként a jelentés.