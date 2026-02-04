A jóléti állam halála: a brit dolgozók negyede kevesebbet keres, mint akik segélyekből élnek
2026. február 04. 08:14
Egy kutatás szerint ez az arány még tovább fog romlani. A következő tíz éven belül újabb 2,4 millió embernek ítélhetik oda a segélyeket.
2026. február 04. 08:14
4 p
0
3
20
Mentés
Nagy-Britanniában több mint hatmillió munkavállaló kevesebbet keres, mint azok, akik jóléti segélyekből élnek – derül ki a Centre for Social Justice (CSJ) jelentéséből. Az elemzés arra is rávilágít, hogy egyre több teljes munkaidős alkalmazottnál keresnek többet azok, akik a segélyeknek köszönhetően tartják fenn magukat.
A kutatók kiszámolták, hogy egy átlagos segélyezett, aki az Egységes Jóléti Hitelből (Universal Credit – UC) és a Személyes Függetlenségi Támogatásból (Personal Independence Payment – PIP) is részesül, évente 25 200 font (11 millió forint) támogatást kap közpénzből, ami nagyjából egy 30 100 fontos (13 millió forint) bruttó fizetés adózás utáni összegének felel meg. A segélyeket igénybe vevő embereknél rosszabbul keres például egy leicesteri börtönőr, akinek évi bruttó 28 187 font a fizetése, egy birminghami üzlettakarító bruttó 26 312 fonttal, vagy éppen egy manchesteri ápolási asszisztens, aki bruttó 24 465 fontot keres – hozza fel példaként a jelentés.
Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:
Hoppá: már a német kancellár is tudja, melyik párt nyeri a magyar választásokat
jelenleg 6,2 millió teljes munkaidőben dolgozó alkalmazott keres kevesebbet, mint amennyi az összevont segélycsomaggal járna, vagyis minden negyedik munkavállaló érintett.
A CSJ arra is felhívta a figyelmet, hogy több mint négymillió ember részesül Nagy-Britanniában munkanélküli ellátásban anélkül, hogy munkavégzési kötelezettsége lenne. Sir Iain Duncan Smith, a CSJ alapítója szerint ez arra vezethető vissza, hogy a Covid után gyengültek az ellenőrzések, és egyre többen igényeltek egészségügyi okokra hivatkozva segélyt.
Szeptemberrel véget ért a nagyvonalú brit munkabér-támogatási program, amelynek keretében az állam átvállalta a bérek 60-80 százalékát másfél évig. A program végeztével kisebb megélhetési válság alakulhat ki, ami jelzi, hogy a túlzásba vitt bértámogatás az ingyenpénz-osztáshoz hasonló hatásokkal járhat. Egy konzervatív képviselő szerint az emberek nem szeretnének többé visszatérni a munkába. A Makronóm elemzése.
A jelentés arra is figyelmeztet, hogy a következő évtizedben további 2,4 millióval nőhet azon munkaképes korúak száma, akik állítólagos fogyatékosság miatt igényelnek segélyt. A CSJ szerint ez egy „tartós, betegségalapú jóléti állam” kialakulásához vezethet, ami súlyos következményekkel járhat az államháztartásra és a hosszú távú gazdasági növekedésre nézve, ezért átfogó jóléti reformra van szükség.