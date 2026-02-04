Ft
centre for social justice segély Nagy-Britannia Anglia jóléti állam

A jóléti állam halála: a brit dolgozók negyede kevesebbet keres, mint akik segélyekből élnek

2026. február 04. 08:14

Egy kutatás szerint ez az arány még tovább fog romlani. A következő tíz éven belül újabb 2,4 millió embernek ítélhetik oda a segélyeket.

2026. február 04. 08:14
null

Nagy-Britanniában több mint hatmillió munkavállaló kevesebbet keres, mint azok, akik jóléti segélyekből élnek – derül ki a Centre for Social Justice (CSJ) jelentéséből. Az elemzés arra is rávilágít, hogy egyre több teljes munkaidős alkalmazottnál keresnek többet azok, akik a segélyeknek köszönhetően tartják fenn magukat.

segély
A koronavírus járvány óta egyre könnyebb segélyekhez jutni, és egyre többen próbálják kihasználni a lehetőséget
Fotó: MTI/AP/Matt Dunham

A kutatók kiszámolták, hogy egy átlagos segélyezett, aki az Egységes Jóléti Hitelből (Universal Credit – UC) és a Személyes Függetlenségi Támogatásból (Personal Independence Payment – PIP) is részesül, évente 25 200 font (11 millió forint) támogatást kap közpénzből, ami nagyjából egy 30 100 fontos (13 millió forint) bruttó fizetés adózás utáni összegének felel meg. A segélyeket igénybe vevő embereknél rosszabbul keres például egy leicesteri börtönőr, akinek évi bruttó 28 187 font a fizetése, egy birminghami üzlettakarító bruttó 26 312 fonttal, vagy éppen egy manchesteri ápolási asszisztens, aki bruttó 24 465 fontot keres – hozza fel példaként a jelentés.

A kutatásból az is kiderült, hogy

 jelenleg 6,2 millió teljes munkaidőben dolgozó alkalmazott keres kevesebbet, mint amennyi az összevont segélycsomaggal járna, vagyis minden negyedik munkavállaló érintett.

A CSJ arra is felhívta a figyelmet, hogy több mint négymillió ember részesül Nagy-Britanniában munkanélküli ellátásban anélkül, hogy munkavégzési kötelezettsége lenne. Sir Iain Duncan Smith, a CSJ alapítója szerint ez arra vezethető vissza, hogy a Covid után gyengültek az ellenőrzések, és egyre többen igényeltek egészségügyi okokra hivatkozva segélyt.

A jelentés arra is figyelmeztet, hogy a következő évtizedben további 2,4 millióval nőhet azon munkaképes korúak száma, akik állítólagos fogyatékosság miatt igényelnek segélyt. A CSJ szerint ez egy „tartós, betegségalapú jóléti állam” kialakulásához vezethet, ami súlyos következményekkel járhat az államháztartásra és a hosszú távú gazdasági növekedésre nézve, ezért átfogó jóléti reformra van szükség.

Nyitókép: Adrian Dennis / AFP

 

