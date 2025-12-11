Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
európa-liga Rangers FC Glasgow Rangers Fradi Ferencváros FTC

FTC–Rangers: a Fradi-tábor előtt ünnepelt a volt MTK-támadó – a ráadásban egyenlített Ötvös

2025. december 11. 17:37

A Ferencváros egy lépéssel közelebb kerülhet a nyolcaddöntőhöz.

2025. december 11. 17:37
null

Csütörtökön újabb Európa-liga-mérkőzésen dobbanhat a Fradi-szív. A második számú európai kupasorozatban eddig remekül teljesítő és veretlen ferencvárosi labdarúgócsapat a skót Rangerst fogadja a Groupama Arénában. Az év utolsó nemzetközi kupameccse előtt óriási a várakozás a zöld-fehéreknél, akik jó eséllyel pályáznak a tabellán az El-nyolcaddöntőt érő első nyolc hely egyikére.

A Ferencváros jóval kedvezőbb helyzetből várhatta a csütörtöki mérkőzést,

Robbie Keane csapata három győzelemmel és két döntetlennel tizenegy pontot gyűjtött a meccsig a sorozatban, ezzel a bravúros szerepléssel a hatodik helyen állt, míg a skótok mindössze egyetlen pontot kapartak össze öt meccs alatt – csak a tabella 33. helyén tanyáztak.

Ezt is ajánljuk a témában

A Fradi kezdője

A kezdőcsapatok:

Fotó: uefa.com

FTC–Rangers: mindkét tábor kitett magáért

A hazai tábor a kapu mögött teljes szektoros élőképpel készült, a skótok pedig a brit pályákon megszokott énekléssel fogadták a kedvenceiket.

Nem sok kellett a Fradi-vezetéshez: a 3. perc elején Yusuf előtt adódott hatalmas ziccer egy kiugratás után, ám lapos lövése elsuhant a skót kapu előtt. A vendégek közben egyből a megszokott fegyverükhöz nyúltak, elkezdték a hazai kapu elé ívelgetni a labdákat. A Fradi a skótok térfelén szerzett labdák után veszélyeztetett, illetve a 10. percben egy szögletkombináció után Makreckis lövése után alakulhatott volna ki helyzet, ám a szélső nem talált kaput.

Nem sűrűn forogtak veszélyben a kapuk az első negyedórában, ám a 17. percben Tóth szöglete után összejöhetett volna a Fradi-gól, Butland nem tudta fogni a labdát, Raemaekers lövése viszont a kapu mellett gurult el.

Ez nem volt benne a meccsben: a 28. percben a volt MTK-támadó, Bojan Miovszki talált be látványos mozdulattal, ám a gól elsőre lesnek tűnt.

A VAR-vizsgálat után a játékvezető végül érvényesnek nyilvánította, a csatár pedig a Fradi-tábor elé szaladt ünnepelni (0–1).

Nem volt nagy sikere...

Nem olyan kemények a skótok, mint a hírük: meglehetősen sokszor maradnak lent a földön egy-egy ütközést követően. A legtöbbet egyelőre a skót csapatorvosok futnak a gyepen, de remekül végzik a dolgukat, mert az ápoltak rekordidőn belül felépülnek. Ennek ellenére a görög sporttárs mindössze ötperces hosszabbítást rendelt el. A gól óta mindenesetre nem a folyamatos játékról szól a meccs.

A ráadás utolsó pillanataiban Cissé kiválóan tálalt vissza Ötvös elé a tizenhatoson belül, a válogatott középpályás pedig okosan gurított a hosszú sarokba (1–1).

19567

Labdarúgó Európa-liga
alapszakasz, 6. forduló
Ferencvárosi TC–Rangers FC (skót) 1–1 (1–1)
Budapest, Groupama Aréna, 18.45 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Anasztasztiosz Papapetru (Trifon Petropulosz, Jordanisz Aptoszoglu) – görögök
FTC: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Tóth A., Kanikovszki, Ötvös, O'Dowda – Yusuf, Varga B. vezetőedző: Robbie Keane
a kispadon: Radnóti (kapus), Cadu, Gólik, Gruber, Joseph, Lakatos Cs., Levi, Madarász Á., Nagy B., Pesics, Júlio Romao, Zachariassen
Rangers: Butland – Tavernier, E. Fernandez, Djiga, Aarons – Barron, Raskin – Danilo Pereira, Meghoma, Gassama – Miovszki. vezetőedző: Danny Röhl
a kispadon: L. Kelly (kapus), Aasgaard, Adamson, Cameron, Chermiti, Curtis, M. Moore, D. Sterling, Stewart
gólszerzők: Ötvös (45+5.) ill. Miovszki (28.)

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

kapor tyütyü
2025. december 11. 18:25
Hajrá Ferencváros! Győzzön a csapat!
2
0
vakiki
2025. december 11. 18:01
Én Grubert és Zakit a kezdőbe tenném! De hát én én vagyok, nem az edző. Hajrá Fradi!
0
0
kalmanok
2025. december 11. 17:41
HAJRÁ FRADI!!!
4
0
