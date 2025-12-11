FTC–Rangers: a Fradi-tábor előtt ünnepelt a volt MTK-támadó – a ráadásban egyenlített Ötvös

Nem sok kellett a Fradi-vezetéshez: a 3. perc elején Yusuf előtt adódott hatalmas ziccer egy kiugratás után, ám lapos lövése elsuhant a skót kapu előtt. A vendégek közben egyből a megszokott fegyverükhöz nyúltak, elkezdték a hazai kapu elé ívelgetni a labdákat. A Fradi a skótok térfelén szerzett labdák után veszélyeztetett, illetve a 10. percben egy szögletkombináció után Makreckis lövése után alakulhatott volna ki helyzet, ám a szélső nem talált kaput.

Nem sűrűn forogtak veszélyben a kapuk az első negyedórában, ám a 17. percben Tóth szöglete után összejöhetett volna a Fradi-gól, Butland nem tudta fogni a labdát, Raemaekers lövése viszont a kapu mellett gurult el.

Ez nem volt benne a meccsben: a 28. percben a volt MTK-támadó, Bojan Miovszki talált be látványos mozdulattal, ám a gól elsőre lesnek tűnt.