Kaotikus helyzet a Fradi-meccs előtt: nagyon dühösek a Rangers-szurkolók

Csütörtökön újabb Európa-liga-mérkőzést játszik a Ferencváros labdarúgócsapata. A második számú európai kupasorozatban eddig remekül teljesítő és veretlen Fradi a skót Rangerst fogadja.

A Fradi még veretlen az Európa-liga mostani kiírásában / Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Noha mindkét együttes egy 3–0-s győzelemmel hangolt az egymás elleni ütközetre, teljesen más hangulat uralkodik a két klubon belül. Amíg az FTC vezeti hazája bajnokságát, és az Európa-ligában az automatikus nyolcaddöntőt jelentő hatodik helyen áll, addig a Rangers Skóciában az éllovastól kilenc pontra lemaradva csak a negyedik, az El-ben pedig öt meccsen egy pontot gyűjtve csupán a 33. helyen áll. A két csapat mostanáig még nem játszott egymással.