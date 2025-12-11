Kaotikus helyzet a Fradi-meccs előtt: nagyon dühösek a Rangers-szurkolók

Robbie Keane miatt már ellepték a Groupama Arénát a skótok – cserébe Sir Alex Fergusonról mesélt nekik
A Rangers látogat a Groupama Arénában. A Fradi egy győzelemmel nagy lépést tehet a nyolcaddöntő felé, a skótok ugyanakkor ezer sebből véreznek.
Csütörtökön újabb Európa-liga-mérkőzést játszik a Ferencváros labdarúgócsapata. A második számú európai kupasorozatban eddig remekül teljesítő és veretlen Fradi a skót Rangerst fogadja.
Noha mindkét együttes egy 3–0-s győzelemmel hangolt az egymás elleni ütközetre, teljesen más hangulat uralkodik a két klubon belül. Amíg az FTC vezeti hazája bajnokságát, és az Európa-ligában az automatikus nyolcaddöntőt jelentő hatodik helyen áll, addig a Rangers Skóciában az éllovastól kilenc pontra lemaradva csak a negyedik, az El-ben pedig öt meccsen egy pontot gyűjtve csupán a 33. helyen áll. A két csapat mostanáig még nem játszott egymással.
Amíg a Ferencváros figyelme már az első nyolc helyen valamelyikének megszerzésén van, addig a skótok nagyon nehéz helyzetbe kerültek, miután a továbbjutásukra nem sok esélye maradt. A Rangers az első négy találkozóját egyaránt elvesztette, legutóbb viszont legalább egy döntetlenre futotta tőle.
A Rangersnek tehát egy pontja van, míg a 24., már továbbjutó helyen álló Baselnek hat. A skótok a Ferencváros után a bolgár Ludogorecet fogadják, majd a portugál Portóhoz látogatnak.
A klubot a nyáron egy amerikai konzorcium vásárolta meg. Az új tulajdonosok rengeteg pénzt költöttek játékosokra, több mint harmincmillió fontot, de rossz döntéseket hoztak. A sok pénz ellenére a gárda most rosszabb állapotban van, mint a legutóbbi idényben – mesélte a Nemzeti Sportnak a BBC Sport Scotland egyik sportújságírója, aki hozzátette, hogy a rossz eredmények miatt a nyáron érkezett vezetőedzőt már kirúgták, ahogyan azóta a sportigazgatót és a klub vezérigazgatóját is.
A helyzet kaotikus, a szurkolókat húsz éve nem láttam annyira dühösnek, mint mostanában”
– jelentette ki.
A Rangers legutóbb a 2020–2021-es kiírásban nyerte meg a bajnokságot (azóta sorozatban négyszer végzett a második helyen), míg egy idénnyel később az Európa-liga döntőjéig menetelt.
A 36 éves német vezetőedző, Danny Röhl október 10-én vette át az irányítást, és eddig 11 tétmérkőzésen ült a kispadon. Ezeken öt győzelem, három döntetlen és három vereség a mérleg, ám a legutóbbi hat tétmeccsen veretlen maradt, és két idegenbeli bajnokiját is, ugyan jóval szerényebb képességű riválisok ellen, de 3–0-ra megnyerte. Ez azért figyelmeztető jel, hogy nem szabad őket alábecsülni.
Az FTC eddigi El-riválisainak keretértéke a Transfermarkt szerint:
A Rangers keretértéke például a Fenerbahcéhoz viszonyítva – amely otthonában döntetlent ért el a Fradi – nagyjából 200 millió euróval kevesebb. A magyar csapat keretértéke most 49,05 millió euró.
Mint írtuk, a zöld-fehérek három győzelemmel és két döntetlennel állnak a hatodik helyen az alapszakasz tabelláján. A nyolcaddöntős pozíciókat tekintve a nyolcadik helyen álló Portónak csupán eggyel van kevesebb pontja, viszont amennyiben szimplán a továbbjutást nézzük, akkor a 24. hely már öt pontra van az FTC-től.
Az NB I címvédőjének továbbjutása emiatt szinte borítékolható, egy Rangers elleni győzelemmel pedig megerősítheti a helyét a tabella élmezőnyében. A Ferencváros a hetedik fordulóban majd a görög Panathinaikoszt fogadja, az utolsóban pedig az angol Nottingham Foresthez látogat, tehát az utolsó három meccséből kettőt is idehaza játszik.
Az edzőlegenda tanácsa miatt nem hagyja itt a Fradit.
Fotó: Andy Buchanan/AFP