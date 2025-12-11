Ft
Ft
9°C
4°C
Ft
Ft
9°C
4°C
12. 11.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 11.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
európa-liga Rangers FC Glasgow Rangers Fradi beharangozó Ferencváros FTC

Kaotikus helyzet a Fradi-meccs előtt: nagyon dühösek a Rangers-szurkolók

2025. december 11. 05:42

A Rangers látogat a Groupama Arénában. A Fradi egy győzelemmel nagy lépést tehet a nyolcaddöntő felé, a skótok ugyanakkor ezer sebből véreznek.

2025. december 11. 05:42
null
Balázs Dávid

Csütörtökön újabb Európa-liga-mérkőzést játszik a Ferencváros labdarúgócsapata. A második számú európai kupasorozatban eddig remekül teljesítő és veretlen Fradi a skót Rangerst fogadja.

A Fradi még veretlen a sorozatban
A Fradi még veretlen az Európa-liga mostani kiírásában / Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Noha mindkét együttes egy 3–0-s győzelemmel hangolt az egymás elleni ütközetre, teljesen más hangulat uralkodik a két klubon belül. Amíg az FTC vezeti hazája bajnokságát, és az Európa-ligában az automatikus nyolcaddöntőt jelentő hatodik helyen áll, addig a Rangers Skóciában az éllovastól kilenc pontra lemaradva csak a negyedik, az El-ben pedig öt meccsen egy pontot gyűjtve csupán a 33. helyen áll. A két csapat mostanáig még nem játszott egymással.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé
Tovább a cikkhezchevron

Amíg a Ferencváros figyelme már az első nyolc helyen valamelyikének megszerzésén van, addig a skótok nagyon nehéz helyzetbe kerültek, miután a továbbjutásukra nem sok esélye maradt. A Rangers az első négy találkozóját egyaránt elvesztette, legutóbb viszont legalább egy döntetlenre futotta tőle.

  • Rangers–Genk (belga) 0–1
  • Sturm Graz (osztrák)–Rangers 2–1
  • Brann Bergen (norvég)–Rangers 3–0 
  • Rangers–AS Roma (olasz) 0–2
  • Rangers–Braga (portugál) 1–1

A Rangersnek tehát egy pontja van, míg a 24., már továbbjutó helyen álló Baselnek hat. A skótok a Ferencváros után a bolgár Ludogorecet fogadják, majd a portugál Portóhoz látogatnak.

Bajban a Fradi ellenfele

A klubot a nyáron egy amerikai konzorcium vásárolta meg. Az új tulajdonosok rengeteg pénzt költöttek játékosokra, több mint harmincmillió fontot, de rossz döntéseket hoztak. A sok pénz ellenére a gárda most rosszabb állapotban van, mint a legutóbbi idényben – mesélte a Nemzeti Sportnak a BBC Sport Scotland egyik sportújságírója, aki hozzátette, hogy a rossz eredmények miatt a nyáron érkezett vezetőedzőt már kirúgták, ahogyan azóta a sportigazgatót és a klub vezérigazgatóját is.

A helyzet kaotikus, a szurkolókat húsz éve nem láttam annyira dühösnek, mint mostanában”

– jelentette ki.

A Rangers legutóbb a 2020–2021-es kiírásban nyerte meg a bajnokságot (azóta sorozatban négyszer végzett a második helyen), míg egy idénnyel később az Európa-liga döntőjéig menetelt.

A 36 éves német vezetőedző, Danny Röhl október 10-én vette át az irányítást, és eddig 11 tétmérkőzésen ült a kispadon. Ezeken öt győzelem, három döntetlen és három vereség a mérleg, ám a legutóbbi hat tétmeccsen veretlen maradt, és két idegenbeli bajnokiját is, ugyan jóval szerényebb képességű riválisok ellen, de 3–0-ra megnyerte. Ez azért figyelmeztető jel, hogy nem szabad őket alábecsülni.

Az FTC eddigi El-riválisainak keretértéke a Transfermarkt szerint:

  • Viktoria Plzen (cseh): 52,23 millió euró
  • KRC Genk (belga): 144,65 millió euró
  • Red Bull Salzburg (osztrák): 130,00 millió euró
  • Ludogorec Razgrad (bolgár): 43,68 millió euró
  • Fenerbahce (török): 291,80 millió euró
  • Rangers FC (skót): 94,05 millió euró

A Rangers keretértéke például a Fenerbahcéhoz viszonyítva – amely otthonában döntetlent ért el a Fradi – nagyjából 200 millió euróval kevesebb. A magyar csapat keretértéke most 49,05 millió euró.

Nagyszerű helyzetben a Fradi

Mint írtuk, a zöld-fehérek három győzelemmel és két döntetlennel állnak a hatodik helyen az alapszakasz tabelláján. A nyolcaddöntős pozíciókat tekintve a nyolcadik helyen álló Portónak csupán eggyel van kevesebb pontja, viszont amennyiben szimplán a továbbjutást nézzük, akkor a 24. hely már öt pontra van az FTC-től.

Az NB I címvédőjének továbbjutása emiatt szinte borítékolható, egy Rangers elleni győzelemmel pedig megerősítheti a helyét a tabella élmezőnyében. A Ferencváros a hetedik fordulóban majd a görög Panathinaikoszt fogadja, az utolsóban pedig az angol Nottingham Foresthez látogat, tehát az utolsó három meccséből kettőt is idehaza játszik.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Andy Buchanan/AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
grenki-2
2025. december 11. 06:32
Hajrá Fradi! 👍✌️
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!