Robbie Keane miatt már ellepték a Groupama Arénát a skótok – cserébe Sir Alex Fergusonról mesélt nekik

Az 5 mérkőzés után veretlen Ferencváros csütörtökön skót csapat ellen folytathatja menetelését az Európa-ligában. FTC–Rangers: ezt várja a mérkőzéstől Robbie Keane és Gróf Dávid.
14 pont – ennyivel lett tavaly a skót Glasgow Rangers 8. az Európa-liga főtábláján, amivel azonnal nyolcaddöntőbe jutott. 14 pont – éppen ennyivel állhat már 6 mérkőzés után az eddig veretlen Ferencváros, amennyiben győzni tud csütörtök este az FTC–Rangers meccsen a Groupama Arénában. A skótok ezúttal nem a legjobb 8-ra pályáznak, hiszen 6 meccsen eddig egyetlen pontot gyűjtöttek a Fradi 11-ével szemben. Ennyiből akár azt is gondolhatnánk, a magyar bajnok az egyértelmű esélyes, de ha megnézzük a keretek becsült értékét, a Rangersé még mindig kétszer annyit ért.
Kicsit furcsán hatott, hogy bár a vendég csapatnak lassan a 24 közé jutás is elúszni látszik, rengeteg skót újságíró jelent meg a Ferencváros, azaz Gróf Dávid és Robbie Keane vezetőedző sajtótájékoztatóján. Élünk a gyanúperrel, hogy elsősorban nem is a csapatok, hanem az ír tréner miatt, akit – ahogy sok helyen a világon – a jelek szerint Skóciában is rajongásig szeretnek, pedig mindössze fél évet töltött el ott éppen az ősi rivális Celtic csatáraként. Mély nyomot hagyott rövid idő alatt is, hiszen 16 mérkőzésen szerzett 12 gólt.
Menet közben aztán kiderült, a skótok valóban Keane maitt érkeztek, csak tőle akartak kérdezni megállás nélkül. Látszott, hogy a Fradi trénere is felszabadultan, kedélyesen társalog velük – az egyik kollégának például nevetve szólt, hogy üzenetet kapott az asztalra elé diktafonként kirakott telefonjára.
„Szép emlékeim vannak Skóciáról, főleg a Celtic–Rangers találkozókról, amik igazán parázs rangadók voltak, de az én időszakomban óriási hátrányban voltunk, nem volt egyszerű” – anekdotázott az FTC vezetőedzője. –„Szerettem az ott töltött hat hónapot, sikeres időszak volt számomra.”
Ezután arról kérdezték: édesebbé teheti-e számára a győzelem ízét az, hogy a Fradi egyre valószínűbb továbbjutása mellett a Rangerst gyakorlatilag a kiesés szélére lökné – utalva ezzel egyértelműen az ősi rivális Celticnél eltöltött időszakára.
„Miért tenné azzá? Eddig jól teljesítettünk nehéz ellenfelekkel szemben. Egy esetleges győzelem valóban közelebb vinne minket a céljainkhoz. A Rangers az El-ben eddig nem teljesített jól, de az új edzővel jönnek egyre feljebb. Szeretnek sokat futni, nagy hangsúlyt fektetnek a rotációra, miközben már negyedikek a bajnokságban, abszolút javuló tendenciát mutatnak.”
Arról is faggatták, hogy a Celtic edzőváltásának idején őt is megkeresték-e, mint a klub volt játékosát – merthogy a sajtóhírek erről szóltak.
„Nem történt ilyen. Jól telt itt az évem, jól érzem magam, remek emberekkel vagyok körülvéve, akikkel jó dolgozni. Bajnokok lettünk az előző évadban, menetelünk az Európa-ligában. Sokt mindent mondott nekem annak idején Sir Alex Ferguson, például, hogy azt is nézzem meg, amikor a jövőmről döntök, hogy milyen emberek dolgoznak egy-egy klubnál. Itt a vezetőségtől kezdve a portásig mindenki nagyon jó ember.”
Ahogy véget ért a sajtótájékoztató, a skót újságírók megrohanták Keane-t, körbeállták, és közösen nosztalgiáztak a régi időkről.
A Ferencvárosban a sérült Dibusz Dénest helyettesítő kapust, Gróf Dávidot inkább mi kérdeztük, például arról, mit szól ahhoz, hogy 35-36 éves korára játssza pályafutása csúcsmeccseit, hiszen idén februárban a Viktoria Plzen elleni oda- és visszavágón védett először El-főtáblán, csütörtökön pedig jöhet a harmadik mérkőzése.
„Egész életemben erre készültem, aki ismer, az tudja, hogy soha nem adtam fel. Másfél-két évvel ezelőtt mondjuk még elég távolinak tűnt, hogy egyszer a Fradi kapuját védhetem az Európa-liga főtábláján. Mindig hittem a képességeimben, dolgoztam tovább, akármilyen nehéz is volt, próbáltam a lehető legjobbamat nyújtani, hogy a klubot segítsem.”
„Skót múltja” Grófnak is van, hiszen 3 évet töltötte el a Hibernian csapatánál.
„Tizenhat évesen költöztem ki Skóciába, ami nagy lépés volt az életemben. Sokat tanultam ott, nagyon közel áll a szívemhez, sok barátot is szereztem Skóciában, akikkel nem csak a kapcsolatot tartom, de lesznek, akik meg is látogatnak itthon a meccs apropóján. Különleges érzés számomra, hogy skót csapat ellen védhetek, mert nagyon sokat köszönhetek annak az országnak.”
Végül azt is elmondta, mit vár a mérkőzéstől.
„Ismerjük a skót futballt. Tudjuk, hogy fizikálisan erősek, magas a tempójuk, de emellett vannak minőségi játékosaik is és nagyon jók a rögzített szituációkból. Felkészültünk a stábbal mindenre, ismerjük őket, de természetesen az a célunk, hogy megőrizzük a jó formánkat az El-ben.”
A Ferencváros csütörtökön este 18.45-től fogadja a Rangers csapatát a Groupama Arénában.
