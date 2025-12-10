Robbie Keane miatt már ellepték a Groupama Arénát a skótok – cserébe Sir Alex Fergusonról mesélt nekik

Ezután arról kérdezték: édesebbé teheti-e számára a győzelem ízét az, hogy a Fradi egyre valószínűbb továbbjutása mellett a Rangerst gyakorlatilag a kiesés szélére lökné – utalva ezzel egyértelműen az ősi rivális Celticnél eltöltött időszakára.

„Miért tenné azzá? Eddig jól teljesítettünk nehéz ellenfelekkel szemben. Egy esetleges győzelem valóban közelebb vinne minket a céljainkhoz. A Rangers az El-ben eddig nem teljesített jól, de az új edzővel jönnek egyre feljebb. Szeretnek sokat futni, nagy hangsúlyt fektetnek a rotációra, miközben már negyedikek a bajnokságban, abszolút javuló tendenciát mutatnak.”

Arról is faggatták, hogy a Celtic edzőváltásának idején őt is megkeresték-e, mint a klub volt játékosát – merthogy a sajtóhírek erről szóltak.

„Nem történt ilyen. Jól telt itt az évem, jól érzem magam, remek emberekkel vagyok körülvéve, akikkel jó dolgozni. Bajnokok lettünk az előző évadban, menetelünk az Európa-ligában. Sokt mindent mondott nekem annak idején Sir Alex Ferguson, például, hogy azt is nézzem meg, amikor a jövőmről döntök, hogy milyen emberek dolgoznak egy-egy klubnál. Itt a vezetőségtől kezdve a portásig mindenki nagyon jó ember.”

Ahogy véget ért a sajtótájékoztató, a skót újságírók megrohanták Keane-t, körbeállták, és közösen nosztalgiáztak a régi időkről.