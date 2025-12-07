Robbie Keane a Mandinernek elárulta: idén már aligha láthatjuk Dibusz Dénest a Fradi kapujában

Varga Barnabás megint lepasszolta a büntetőt – a Fradi 26 perc alatt kivégezte a Kisvárdát
Már két pont az előnyük a tabella élén.
Révész Attila beleszállt hibázó játékosába, míg Robbie Keane Ötvös Bence büntetőjéről és Dibusz Dénes sérüléséről beszélt a Mandinernek. Így értékeltek a vezetőedzők az FTC–Kisvárda után.
Ahhoz képest, hogy csütörtökön csak egy büntetőből szerzett góllal győzött a Fradi, a vasárnapi FTC–Kisvárda már nagyon sima fővárosi győzelmet hozott. A zöld-fehérek már az első félidőben lerendezték a találkozót (3–0) többek közt Aleksandar Jovicic két nagy hibájának köszönhetően is – Révész Attila vezetőedző a találkozó utáni sajtótájékoztatón nem is kímélte 30 éves belső védőjét.
Ezt is ajánljuk a témában
Már két pont az előnyük a tabella élén.
„Számítottunk rá, hogy a frissesség hiánya miatt nem leszünk olyan mentális állapotban, mint voltunk csütörtökön. Ráadásul a Ferencváros hatot cserélt ahhoz a mérkőzéshez képest, ami megmutatta a különbséget a két csapat között. Nagyon jó állapotban is nehéz felvenni velük a versenyt, úgyhogy erre számítottam, ezért nem is vagyok mérges. Ami miatt mérges vagyok, hogy legalább tízszer utasításba adtam: az első tizenöt perc kritikus időszak, fel kell vennie a testnek is a ritmust, be kell melegedni, úgyhogy ilyenkor inkább csak hosszú labdákkal szabad hátul operálni, illetve a legegyszerűbb megoldásokat választani, de nem szabad megjátszani a labdát. Ehelyett meg akarta mutatni a Groupama Arénában, hogy milyen képzett labdarúgó, de amúgy sem a leggyorsabb. Ez így borzasztó fegyelmezetlenség, ami totál kinyírta az addigi elképzeléseinket.
Le kellett volna hoznom a tizenkettedik percben, de rutinos labdarúgó, sokat tett már a Várdáért, nem akartam megégetni. Ebből biztosan tanulni fog, elsősorban már nem is a futballpályán, hanem az edzői szakmára, ha lesz neki olyan. Ha otthon játszunk, nem biztos, hogy ezt csinálja, itt meg akarta mutatni a családnak, hogy tud futballozni, holott kifejezetten tiltottam ezt neki. Ez nagyon komoly büntetést vonna maga után, de a korára való tekintettel nem hiszem, hogy ez lesz a megoldás. Meg fogja kapni a csapat előtt a kritikát, de talán annál nincs is nagyobb büntetés, minthogy a szünetben lehozok egy csapatkapitányt.”
A Ferencváros trénere, Robbie Keane elárulta: nem számított ennyire sima győzelemre.
„Sosem számítok sima győzelemre, főleg, hogy csütörtökön is nehéz volt, de nagy energiákat szabadítottak fel a fiúk, nagyon jól játszottunk. Sosem egyszerű három nappal később játszani ugyanazon csapat ellen, ezért változtattam apróságokat taktikailag, amik működtek is.”
Kérdésre válaszolva elmondta: a bajnoki címért zajló versenyfutásban saját magukat tartja a legnagyobb riválisuknak.
„Csak magunkra koncentrálunk. Nem nézem az ellenfeleket és a tabellát, de azért ezt a helyezést már meg kellene tartanunk.”
A Mandiner ezután arról kérdezte: mikor láthatjuk védeni újból az ujjsérüléssel bajlódó Dibusz Dénest, akit ezúttal is Gróf Dávid helyettesített.
Reméljük, hogy nem kell sokat várnunk, talán pár hetet. De Gróf Dávid az elmúlt két meccsen nem kapott gólt, nagyon jó formában van.”
Könnyen kikövetkeztethető tehát, Dibuszt 2025-ben már aligha látjuk a ferencvárosi kapuban, csütörtökön a Rangers elleni Európa-liga-mérkőzésen is Gróf fog állni a gólvonalon, aki szintén beszélt erről a mérkőzés után az újságíróknak.
„Igazából az egész szezonban úgy készültem, mintha pályára lépnék, úgyhogy ugyanezt kell folytatnom. Eddig is próbáltam segíteni Dénes munkáját, most pedig a kapuban van rám szükség, úgyhogy készen állok mindenféle meccsre” – mondta el a 36 éves hálóőr.
Na de vissza Keane-hez: a Mandiner kíváncsi volt, hogy az egymás után két büntetőt is értékesítő Ötvös Bence előlépett-e elsőszámú végrehajtóvá a Fradiban.
„A pályán lehet, de azért mondtam neki, hogy erőteljesen nézze a videóimat. Tegnap is megkérdeztem tőle, látta-e, én hogyan végeztem el a tizenegyeseket, mert én is ugyanígy csináltam, kicsit megtorpantam, aztán lőttem. Lehet, hogy ezt sikerült elsajátítania, de az biztos, hogy nagyon nyugodtan rúgja a büntetőket.”
És mivel lehetőségünk volt rá, a Mandiner szembesítette is Ötvöst edzője szavaival.
„Megkérdeztem Varga Barnát, hogy szeretné-e rúgni, hiszen kellhetnek neki a gólok, hogy odaérhessen a végén, de mondta, hogy rúgjam nyugodtan.
Valamelyik nap valóban kérdezte tőlem a mester, hogy néztem-e a videóit, de nyilván én már Pakson is hasonlóan rúgtam a büntetőket, most sem fogok változtatni ezen.”
A Ferencváros legközelebb csütörtökön lép pályára, a skót Rangerst fogadja az Európa-liga 6. fordulójában.
Nyitókép: Kisvárda FC / Ombodi Tamás