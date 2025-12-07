Robbie Keane a Mandinernek elárulta: idén már aligha láthatjuk Dibusz Dénest a Fradi kapujában

„Csak magunkra koncentrálunk. Nem nézem az ellenfeleket és a tabellát, de azért ezt a helyezést már meg kellene tartanunk.”

A Mandiner ezután arról kérdezte: mikor láthatjuk védeni újból az ujjsérüléssel bajlódó Dibusz Dénest, akit ezúttal is Gróf Dávid helyettesített.

Reméljük, hogy nem kell sokat várnunk, talán pár hetet. De Gróf Dávid az elmúlt két meccsen nem kapott gólt, nagyon jó formában van.”

Könnyen kikövetkeztethető tehát, Dibuszt 2025-ben már aligha látjuk a ferencvárosi kapuban, csütörtökön a Rangers elleni Európa-liga-mérkőzésen is Gróf fog állni a gólvonalon, aki szintén beszélt erről a mérkőzés után az újságíróknak.

„Igazából az egész szezonban úgy készültem, mintha pályára lépnék, úgyhogy ugyanezt kell folytatnom. Eddig is próbáltam segíteni Dénes munkáját, most pedig a kapuban van rám szükség, úgyhogy készen állok mindenféle meccsre” – mondta el a 36 éves hálóőr.