Varga Barnabás megint lepasszolta a büntetőt – a Fradi 26 perc alatt kivégezte a Kisvárdát

„Köszönöm Istennek, hogy a Fradi ellen játszhatok” – Varga Barnabás mondta Ötvösnek, hogy rúgja helyette a büntetőt
A Kisvárda kapusát megzavarták a büntető előtt.
A Ferencváros parádézott az első félidőben, 26 perc alatt szerzett három gólt, így könnyedén nyert az NB I 16. fordulójában. FTC–Kisvárda: ez történt a mérkőzésen.
Ötvös Bence büntetőjével csütörtökön 1–0-ra nyert a Ferencváros a Kisvárda vendégeként az NB I 5. fordulójából elmaradt mérkőzésen. Vasárnap megismétlődött a párharc a 15. játékhétvégén, csak ezúttal FTC–Kisvárda összecsapást rendeztek a Groupama Arénában.
A pár nappal korábbi találkozóhoz hasonlóan ujjsérülése miatt Dibusz Dénes ezúttal sem volt keretben, helyette Gróf Dávid állt a Fradi kapujában. Varga Barnabás kipihente fáradtságát, és ismét ott volt az első perctől a pályán, a fél Európa által körül udvarolt Tóth Alexet viszont a padra ültette Robbie Keane vezetőedző.
Nem akarta a véletlenre bízni a dolgot a bajnoki címvédő, az első perctől látszott, hogy hamarabb le akarja rendezni a mérkőzést, mint Kisvárdán, és a lendületes kezdésnek már a 11. percben meglett az eredménye.
Cebrali Makreckis határozott labdaszerzése és egy csel után középre gurított, Nagy Barnabás pedig 11 méterről kilőtte a bal sarkot, 1–0.
Nagy már az előző mérkőzésen is főszerepet vállalt, hiszen ő harcolta ki a győzelmet érő büntetőt – a mostani volt a második találata a Fradi mezében.
Pár perccel később Révész Attila csapata is jelezte, hogy a pályán van, Bíró Bence egy fejessel dolgoztatta meg Grófot, de a 20. percben megduplázta előnyét az FTC.
Chlumecky döntötte fel Vargát egy szöglet után, a megítélt 11-eshez pedig ismét Ötvös állt oda, és higgadtan gurított a kapu jobb oldalába, 2–0.
A 26. percben pedig már Yusuf következett: erőszakosan tartotta meg a labdát Joviciccsal szemben – az első gólnál is őt birkózta le Makreckis –, betört a 16-oson belülre, ahol Medgyes Sinan is lepattant róla, majd a jobb sarokba lőtt, 3–0.
A lényegi dolgok ezzel el is dőltek, úgyhogy csendesen csordogált a második félidő, a hazai csapat továbbra is nagy fölényben játszott, a csereként beálló Pesics állt a legközelebb az újabb találathoz, de 17 méteres lövését gyönyörű mozdulattal felső lécre tolta a 20 éves Popovics Ilija. A Fradi 3–0-ra nyert, így vezeti a forduló után a tabellát, ráadásul kétpontos előnyben van az időközben a Debrecent megelőző győri ETO FC előtt. Csütörtökön ismét hazai pályán szerepelnek a zöld-fehérek, az ellenfelük a skót Rangers lesz az Európa-liga 6. fordulójában.
NB I, 15. forduló
Ferencvárosi TC–Kisvárda 3–0 (3–0)
Gól: Nagy B. (11.), Ötvös (21. – büntető), Yusuf (26.)
Nyitókép: Kisvárda FC / Ombodi Tamás