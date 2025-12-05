„Köszönöm Istennek, hogy a Fradi ellen játszhatok” – Varga Barnabás mondta Ötvösnek, hogy rúgja helyette a büntetőt

Hetvenöt percet jól bírtunk, eléggé bosszantó, hogy egy tizenegyessel kikaptunk, de így nem szégyen, hiszen mindenki nagyot küzdött.”

A 20 éves hálóőrt azt is elárulta: készült az FTC lövőiből, ugyanakkor megzavarták őt a büntető előtt.

„Ott állt Cadu, mögötte Zachariassen is készült. Bence korábban itt játszott, felhívták rá a figyelmem, hogy eddig az összes tizenegyesét jobbra rúgta. Jól csinálta, hogy kivárta, amíg elvetődtem, utána már csak be kellett gurítania az üres oldalra.”

A Ferencváros és a Kisvárda vasárnap újra megmérkőzik egymással, ezúttal a Groupama Arénában.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt