„Köszönöm Istennek, hogy a Fradi ellen játszhatok” – Varga Barnabás mondta Ötvösnek, hogy rúgja helyette a büntetőt

Nagy nap a magyar labdarúgásban: előbb átverték a riportert, majd jött a Himalája meg a Wembley
Nagy formában volt mindkét edző.
Ötvös Bence arról beszélt, miért ő rúgta a 11-est, míg Illya Popovics Istennek adott hálát azért, mert az NB I-ben játszhat. Értékelések a Kisvárda–FTC után.
A Ferencváros Ötvös Bence büntetőből szerzett góljával nyert csütörtök este 1–0-ra az 5. fordulóból elmaradt mérkőzésen, így újra vezeti a címvédő az NB I tabelláját. A Kisvárda–FTC után a győztes gól szerzője az M4 Sport kamerája előtt elmondta: a vendéglátó felvállalta a kemény párharcokat.
„Néha komoly csörték alakultak ki. Az első félidőben Varga Barninak talán két nagy lehetősége is volt, azokat nem sikerült berúgnunk, de szerencsére a második félidőben sikerült találnunk egy gólt. Onnantól az volt a cél, hogy kihúzzuk. Kicsit a végén kapkodtunk, elrugdostuk a labdákat, ahelyett, hogy megtartottuk volna, de nyilván ők már minden mindegy alapján jöttek előre.”
Kitért arra is, miért nem a Fradi gólvágója, Varga Barnabás rúgta a 11-est.
Mostanában Gruber Zsombi rúgja a büntetőket, ő már nem volt a pályán, Barnival beszéltünk, mondta, nyugodtan rúgjam el, én pedig higgadt maradtam szerencsére.”
A Kisvárda kapusa, Illya Popovics rendhagyó nyilatkozatot tett a találkozó után.
Először is köszönöm Istennek, hogy van lehetőségem ebben a bajnokságban, ilyen csapat ellen játszani.
Hetvenöt percet jól bírtunk, eléggé bosszantó, hogy egy tizenegyessel kikaptunk, de így nem szégyen, hiszen mindenki nagyot küzdött.”
A 20 éves hálóőrt azt is elárulta: készült az FTC lövőiből, ugyanakkor megzavarták őt a büntető előtt.
„Ott állt Cadu, mögötte Zachariassen is készült. Bence korábban itt játszott, felhívták rá a figyelmem, hogy eddig az összes tizenegyesét jobbra rúgta. Jól csinálta, hogy kivárta, amíg elvetődtem, utána már csak be kellett gurítania az üres oldalra.”
A Ferencváros és a Kisvárda vasárnap újra megmérkőzik egymással, ezúttal a Groupama Arénában.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt