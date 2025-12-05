Ft
12. 05.
péntek
Kisvárda Ferencváros NB I

„Köszönöm Istennek, hogy a Fradi ellen játszhatok” – Varga Barnabás mondta Ötvösnek, hogy rúgja helyette a büntetőt

2025. december 05. 10:16

Ötvös Bence arról beszélt, miért ő rúgta a 11-est, míg Illya Popovics Istennek adott hálát azért, mert az NB I-ben játszhat. Értékelések a Kisvárda–FTC után.

2025. december 05. 10:16
null

A Ferencváros Ötvös Bence büntetőből szerzett góljával nyert csütörtök este 1–0-ra az 5. fordulóból elmaradt mérkőzésen, így újra vezeti a címvédő az NB I tabelláját. A Kisvárda–FTC után a győztes gól szerzője az M4 Sport kamerája előtt elmondta: a vendéglátó felvállalta a kemény párharcokat.

Kisvárda–FTC
A Kisvárda–FTC után Popovics Istennek hálálkodott. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Kitért arra is, miért nem a Fradi gólvágója, Varga Barnabás rúgta a 11-est.

Mostanában Gruber Zsombi rúgja a büntetőket, ő már nem volt a pályán, Barnival beszéltünk, mondta, nyugodtan rúgjam el, én pedig higgadt maradtam szerencsére.”

Kisvárda–FTC: Popovics Istennek hálás

A Kisvárda kapusa, Illya Popovics rendhagyó nyilatkozatot tett a találkozó után.

Először is köszönöm Istennek, hogy van lehetőségem ebben a bajnokságban, ilyen csapat ellen játszani.

Hetvenöt percet jól bírtunk, eléggé bosszantó, hogy egy tizenegyessel kikaptunk, de így nem szégyen, hiszen mindenki nagyot küzdött.” 

A 20 éves hálóőrt azt is elárulta: készült az FTC lövőiből, ugyanakkor megzavarták őt a büntető előtt.

„Ott állt Cadu, mögötte Zachariassen is készült. Bence korábban itt játszott, felhívták rá a figyelmem, hogy eddig az összes tizenegyesét jobbra rúgta. Jól csinálta, hogy kivárta, amíg elvetődtem, utána már csak be kellett gurítania az üres oldalra.” 

A Ferencváros és a Kisvárda vasárnap újra megmérkőzik egymással, ezúttal a Groupama Arénában.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

