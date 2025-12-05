Nagy nap a magyar labdarúgásban: előbb átverték a riportert, majd jött a Himalája meg a Wembley

„Az ujjával van egy kis probléma, miután ide érkeztünk, edzés után rosszabb lett” – tisztázta ezután az ír szakember a helyzetet.

A győzelem végett természetesen a találkozó után is jó kedvében volt Keane.

„Azt mondtam a mérkőzés előtt, hogy ezek azok a meccsek, amiket mindenképpen meg kell nyerni. Lehet, nem volt szép a játék, de az ilyen meccseket is be kell húzni, hiszen ezekkel lehet megnyerni a bajnokságot. Szervezetten védekezett az ellenfél, ezért is kellett változtatnunk. A cseréink jól szálltak be, főleg Nagy Barnabás, akitől azt kértem, próbáljon befutni a védők mögé, ebből sikerült kiharcolnia a tizenegyest. Kemény menetben vagyunk, ezelőtt játszottunk a Fenerrel és a Puskással, gyakorlatilag három meccset játszottunk idegenben, jó lesz vasárnap ismét a saját szurkolóink előtt pályára lépni” – idézi a Csakfoci a Fradi-edző M4 Sportnak adott nyilatkozatát.