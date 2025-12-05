Nagy nap a magyar labdarúgásban: előbb átverték a riportert, majd jött a Himalája meg a Wembley

Nem bízták Vargára a Fradi tizenegyesét – ilyen már négy hónapja nem volt az NB I-ben
Egygólos kisvárdai győzelmével a Ferencváros átvette a vezetést a tabellán.
A Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane megtréfálta az M4 Sport riporterét, míg a Kisvárdát irányító Révész Attila a Wembley-ről és a Himalájáról is beszélt. A Kisvárda–FTC előtt és után mindkét edző nagy formában volt.
A Ferencváros csütörtök este Ötvös Bence büntetőjével 1–0-ra nyerni tudott Kisvárdán az 5. fordulóból elmaradt mérkőzésen, így hosszú idő után újra élre állt az NB I-ben. A zöld-fehérek vezetőedzőjét, Robbie Keane-t még a Kisvárda–FTC előtt kérdezték arról, hogy miért Gróf Dávid áll a kapuban Dibusz Dénes helyett.
Azt mondta, fáradt. Nem, csak viccelek!”
– mondta az M4 Sport riporterének, utalva arra, hogy Varga Barnabás ezért maradt ki a hétvégén a Puskás Akadémia ellen, ami után rögtön beindultak a találgatások a távozásáról.
Ezzel indokolta Robbie Keane-nek a távolmaradását.
„Az ujjával van egy kis probléma, miután ide érkeztünk, edzés után rosszabb lett” – tisztázta ezután az ír szakember a helyzetet.
A győzelem végett természetesen a találkozó után is jó kedvében volt Keane.
„Azt mondtam a mérkőzés előtt, hogy ezek azok a meccsek, amiket mindenképpen meg kell nyerni. Lehet, nem volt szép a játék, de az ilyen meccseket is be kell húzni, hiszen ezekkel lehet megnyerni a bajnokságot. Szervezetten védekezett az ellenfél, ezért is kellett változtatnunk. A cseréink jól szálltak be, főleg Nagy Barnabás, akitől azt kértem, próbáljon befutni a védők mögé, ebből sikerült kiharcolnia a tizenegyest. Kemény menetben vagyunk, ezelőtt játszottunk a Fenerrel és a Puskással, gyakorlatilag három meccset játszottunk idegenben, jó lesz vasárnap ismét a saját szurkolóink előtt pályára lépni” – idézi a Csakfoci a Fradi-edző M4 Sportnak adott nyilatkozatát.
A Kisvárda sportigazgatója, a jelenleg a vezetőedzői feladatokat ellátó Révész Attila a két csapat közti különbségről beszélt.
„A sors iróniája, hogy míg nálunk a Ferencvárostól kölcsönvett játékos, Szabó Szilárd hozta össze a tizenegyest, addig náluk a mi korábbi játékosunk, Ötvös Bence értékesítette a büntetőt. Szabó fiatal még, sérülésből jött vissza, bizonyítani akart anyaklubja ellen, mindezek összessége miatt elkövetett egy hibát, ami egy életre megmaradt benne, biztos vagyok benne, hogy nem követi el újra. Később a magyar futball is profitálhat belőle, sok örömet fog még szerezni.”
Vasárnap ugyanez a párosítás következik az NB I-ben, csak éppen ezúttal a Kisvárda utazik a Groupama Arénába.
Nekem mindegy hová megyek, ha a Wembleyről lenne szó, az sem érdekelne. Olyan játékosaim vannak, akik a Himalájára is jönnének velem. Meg fogjuk oldani a következő meccset is, akár fiatalokkal, akár öregekkel”
– fogadkozott Révész.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt