Nem bízták Vargára a Fradi tizenegyesét – ilyen már négy hónapja nem volt az NB I-ben

A találkozót eredetileg augusztus végén játszották volna, de akkor a Ferencváros nemzetközi kupaszereplése miatt elhalasztották. A zöld-fehérek kezdőcsapatába visszakerült Varga Barnabás, aki múlt vasárnap a Puskás Akadémia ellen saját kérésére nem játszott, Dibusz Dénes ellenben kisebb ujjsérülés miatt kimaradt a meccskeretből. Helyette Gróf Dávid védett, akinek ez volt az első mérkőzése azt követően, hogy az Újpest elleni októberi rangadón piros lapot, majd négymeccses eltiltást kapott, amiért fellökött egy labdaszedő kisfiút.

Gróf Dávid (a labdával) másfél hónap után tért vissza a Ferencváros kapujába (Fotó: MTI / Czeglédi Zsolt)

Helyzet nélkül telt az első bő negyedóra, a 18. percben viszont szép passzolgatás után Varga találta szemben magát a kapuval, de nem tudott élni a nagy lehetőséggel. A 30. percben szintén Varga lépett ki, el is húzta a labdát Popovics mellett, a visszafutó Chlumecky azonban blokkolta a kapuba tartó lövését.