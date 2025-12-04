Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ötvös Bence Fradi Varga Barnabás Kisvárda Ferencváros NB I FTC

Nem bízták Vargára a Fradi tizenegyesét – ilyen már négy hónapja nem volt az NB I-ben

2025. december 04. 20:20

Ötvös Bence tizenegyesből lőtt győztes gólt korábbi csapata ellen. A Ferencváros 1–0-ra nyert Kisvárdán, így csaknem négy hónap után újra élre állt az NB I-ben.

2025. december 04. 20:20
null

A találkozót eredetileg augusztus végén játszották volna, de akkor a Ferencváros nemzetközi kupaszereplése miatt elhalasztották. A zöld-fehérek kezdőcsapatába visszakerült Varga Barnabás, aki múlt vasárnap a Puskás Akadémia ellen saját kérésére nem játszott, Dibusz Dénes ellenben kisebb ujjsérülés miatt kimaradt a meccskeretből. Helyette Gróf Dávid védett, akinek ez volt az első mérkőzése azt követően, hogy az Újpest elleni októberi rangadón piros lapot, majd négymeccses eltiltást kapott, amiért fellökött egy labdaszedő kisfiút.

Ferencváros, Gróf Dávid, Kisvárda, NB I, Fradi, FTC
Gróf Dávid (a labdával) másfél hónap után tért vissza a Ferencváros kapujába (Fotó: MTI / Czeglédi Zsolt)

Helyzet nélkül telt az első bő negyedóra, a 18. percben viszont szép passzolgatás után Varga találta szemben magát a kapuval, de nem tudott élni a nagy lehetőséggel. A 30. percben szintén Varga lépett ki, el is húzta a labdát Popovics mellett, a visszafutó Chlumecky azonban blokkolta a kapuba tartó lövését.

A Ferencváros időnként nehézségbe ütközött a támadászervezésnél, mert a kisvárdaiak jól fogták a középpályásokat, emiatt hátulról kellett felívelni a labdát. Ezzel együtt a fővárosi csapat irányított és játszott fölényben, szerezhetett volna gólt is, mert két-három alkalommal szépen kipasszolta a hazaiakat. A Kisvárda szervezetten futballozott, de egyáltalán nem volt veszélyes ellenfele kapujára.

 

A fordulás után is csak a Ferencváros tudott helyzetet kialakítani, előbb Tóth Alex lövése jelentett veszélyt, majd Ibrahim Cissé fejelt üresen a kapu mellé. A cseréket követően, Varga előreívelésénél két friss beálló játszott főszerepet, az éppen az FTC-től kölcsönvett Szabó Szilárd fejbe rúgta a mögüle érkező Nagy Barnabást, Berke Balázs játékvezető büntetőt ítélt, amit a 2021 és 2024 között Kisvárdán futballozó Ötvös Bence higgadtan értékesített.

SZABÓ Szilárd; NAGY Barnabás
Ezért a szabálytalanságért járt a tizenegyes a Fradinak (Fotó: MTI / Czeglédi Zsolt)

 

 

A Ferencváros újra a tabella élén

A hajrában sokkal aktívabbá vált a Kisvárda, de nem tudott változtatni az álláson, bár a 94. percben Cipetic beadásánál a Szalai Gábor lábán megpattanó labda a kapufáról jött ki. Az FTC összességében többet tett a győzelemért, így megérdemelten gyűjtötte be a három pontot.

A Ferencváros az augusztus közepén rendezett harmadik forduló óta először áll a tabella első helyén.

A két csapat e hét vasárnap, a 16. fordulóban újra összecsap egymással, de akkor már a fővárosban.

LABDARÚGÓ NB I
AZ 5. FORDULÓBÓL BEPÓTOLT MÉRKŐZÉSEN
Kisvárda–Ferencváros 0–1 (Ötvös 74. – 11-esből)

Nyitókép: MTI / Czeglédi Zsolt

A mérkőzés összefoglalója

 

