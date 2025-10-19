Ft
derbi ute Újpest Ferencváros NB I FTC

Elképesztő kiállítás az Újpest–Fradin: Gróf felöklelte a labdaszedőt, Varga Barnabásnak kellett beállnia a kapuba (VIDEÓ)

2025. október 19. 20:13

Érthetetlen jelenetsor az Újpest–Ferencváros végjátékában. A Fradi kapusa, Gróf Dávid az egyik labdaszedő fiún hatalmasat taszajtva szerette volna játékba hozni a játékszert – a kiállítás után Varga Barnabásnak kellett beállnia a kapuba.

2025. október 19. 20:13
null

Érthetetlen és roppant sportszerűtlen jelenetsorral zárult az egyébként is paprikás, végül döntetlenre végződő Újpest–Ferencváros derbi. A Fradi kapusa, a sérült Dibusz Dénest helyettesítő Gróf Dávid a 96. percben az egyik labdaszedő fiún hatalmasat taszajtva szerette volna játékba hozni a játékszert – a teljesen megérdemelt kiállítás után kényszerűségből Varga Barnabásnak kellett beállnia a kapuba, mivel az FTC-nek már nem volt több cserelehetősége. 

Ezt is ajánljuk a témában

A lefújás után Robbie Keane az M4 Sportnak azt nyilatkozta, nem látta az esetet, de edzői pályafutása alatt még sosem került ilyen helyzetbe, hogy mezőnyjátékosnak kellett volna beállnia a kapuba. Hozzátette, szerencse, hogy csak a 96. percben történt mindez... A méltatlan jelenetsorok egy másik kameraállásból:

(Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt)

bagoly-29
•••
2025. október 19. 21:53 Szerkesztve
Az Index, meg a NSO tahózza a kapust, miközben pont a labdaszedő volt az! Jellemző, hogy ez a banda majd mind ellenzéki, ahogy a lilák kerülete is az, ahol Varnyú elvtárs jogerősen elitélve is mandátumhoz juthat! S képesek egy ismeretlen momentumost polgármesternek választani! Na jó, a Ferencváros kerültben is egy farkatlan kutyás némber a polgármester, szintén importból! De utálja is a klubot rendesen!
Válasz erre
0
0
Emzeperix
2025. október 19. 20:56
A "fiatal labdaszedő" gondolom az újpest ificsapatában játszhat, amelyiknek jól leolvasható ahogyan szídja a fradi kapusát végig. Azt se értem, h amikor az újpesti kapitány ellökte a bírót még sárgát sem kapott, de igazából ez szokványos sajnos. Gróf meg egy idióta, mert nem szabad ilyet csinálni, sem ilyen fújás mellett, sem akármilyen provokáció mellett sem.
Válasz erre
3
0
zakar zoltán béla
2025. október 19. 20:42
Durva meccs volt, itt-ott bunkók versengése. Örülök az eredménynek. Hajrá MTK-PAKS!!!!!!!!
Válasz erre
0
6
bagoly-29
•••
2025. október 19. 20:38 Szerkesztve
Csak tudnám, hogy a lilák labdaszedői miért nem helyükön voltak s adták vissza a labdákat, hanem sorfalat képezve nézték a meccset, eszük ágában sem volt a labdát a kapushoz továbbitani! Gróf a labda után szaladt s a kölyök az útjába állt. Ki sem tudta kerülni. Bogár meg hozta a szokásos formáját a Fradi elleni itéleteivel.
Válasz erre
2
3
