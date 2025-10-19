Elképesztő kiállítás az Újpest–Fradin: Gróf felöklelte a labdaszedőt, Varga Barnabásnak kellett beállnia a kapuba (VIDEÓ)

Érthetetlen és roppant sportszerűtlen jelenetsorral zárult az egyébként is paprikás, végül döntetlenre végződő Újpest–Ferencváros derbi. A Fradi kapusa, a sérült Dibusz Dénest helyettesítő Gróf Dávid a 96. percben az egyik labdaszedő fiún hatalmasat taszajtva szerette volna játékba hozni a játékszert – a teljesen megérdemelt kiállítás után kényszerűségből Varga Barnabásnak kellett beállnia a kapuba, mivel az FTC-nek már nem volt több cserelehetősége.