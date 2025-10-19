Elképesztő kiállítás az Újpest–Fradin: Gróf felöklelte a labdaszedőt, Varga Barnabásnak kellett beállnia a kapuba (VIDEÓ)

Újpest–FTC: Dexter feltűnése után a Fradi-tábor palira vette az újpestit, a végén Gróf megőrült – döntetlen a derbin
Varga Barnabás góljára Aljosa Matko válaszolt.
Érthetetlen jelenetsor az Újpest–Ferencváros végjátékában. A Fradi kapusa, Gróf Dávid az egyik labdaszedő fiún hatalmasat taszajtva szerette volna játékba hozni a játékszert – a kiállítás után Varga Barnabásnak kellett beállnia a kapuba.
Érthetetlen és roppant sportszerűtlen jelenetsorral zárult az egyébként is paprikás, végül döntetlenre végződő Újpest–Ferencváros derbi. A Fradi kapusa, a sérült Dibusz Dénest helyettesítő Gróf Dávid a 96. percben az egyik labdaszedő fiún hatalmasat taszajtva szerette volna játékba hozni a játékszert – a teljesen megérdemelt kiállítás után kényszerűségből Varga Barnabásnak kellett beállnia a kapuba, mivel az FTC-nek már nem volt több cserelehetősége.
A lefújás után Robbie Keane az M4 Sportnak azt nyilatkozta, nem látta az esetet, de edzői pályafutása alatt még sosem került ilyen helyzetbe, hogy mezőnyjátékosnak kellett volna beállnia a kapuba. Hozzátette, szerencse, hogy csak a 96. percben történt mindez... A méltatlan jelenetsorok egy másik kameraállásból:
(Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt)