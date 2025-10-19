Ft
Újpest Ferencváros FTC

Újpest–FTC: Dexter feltűnése után a Fradi-tábor palira vette az újpestit, a végén Gróf megőrült – döntetlen a derbin

2025. október 19. 20:09

Varga Barnabás szokása szerint fejjel vezetést szerzett, de a második félidőben Aljosa Matko is betalált, így 1–1-es döntetlennel ért véget a 245. derbi. Az Újpest–FTC-n a legérdesebb és látványosabb dolgok a lelátón történtek.

2025. október 19. 20:09
null
Nagy-Pál Tamás

10 év – decemberben éppen ennyi ideje lesz, hogy az Újpest utoljára nyerni tudott ősi riválisa, a Ferencváros ellen. Azóta 28 meccsből csak 6 döntetlenre futotta, ráadásul lement úgy az elmúlt 6 derbi, hogy a lila-fehérek gólt sem szereztek, utoljára még az azóta már visszavonult Simon Krisztián volt eredményes. Most egy újabb Újpest–FTC-n próbálkozhattak, de nem a legjobb előjelekkel...

Újpest–FTC
Újpest–FTC: látványos élőkép a találkozó előtt. Fotó: Mandiner

Bár a nyáron alaposan bevásároltak a lila-fehérek a statisztikák alapján egészen hasznosnak tűnő légiósokból, nyerniök mindössze egyszer sikerült, még az 1. fordulóban a Diósgyőr ellen – jelenleg éppen négymeccses nyeretlenségi sorozatot számlálnak. A csapat portugál védője, Joao Nunes éppen ezért is bízott a sikerben, ami szerinte az Újpest egész szezonját megváltoztathatta volna.

A Fradi egyértelműen jobb őszt (és nyarat) tudhat maga mögött, bejutott az Európa-liga főtáblájára (ahol már egy győzelmet is aratott a Genk ellen), és bár a forduló előtt 4 pont volt a hátránya az éllovas Paks mögött, egy mérkőzéssel kevesebbet játszott legutóbbi ellenfelénél.

Ahogy azt már idén megszokhattuk: a „magyarszabályra” ügyelve a Ferencvárosban 5 magyar is ott volt Robbie Keane kezdőjében (a sérült Dibusz Dénest Gróf Dávid pótolta, mellette Szalai Gábor, Nagy Barnabás, Tóth Alex és Varga Barnabás), míg a hazai csapatban Horváth Krisztofer maradt magyar hírmondónak, ellenben 4 portugál is ott volt.

Egy parádés hazai élőkép vezette fel a 245. bajnoki derbit a Szusza Ferenc Stadionban: a hazai szurkolók gyerekkorunk kedvenc laboratóriumi hősét, Dextert elevenítették meg élőképpel és füssttel.

Újpest–FTC: a mérkőzés

A hazaiak léptek fel támadólag a találkozó elején, Medeiros már a 8. percben gólt szerezhetett volna, de lemaradt a labdáról. 

Varga Barnabás a másik oldalon természetesen nem: a 22. percben éppen az történt meg, ami két hete a Paks ellen, Nagy Barnabás beadott a bal oldalról, Varga pedig a szezonben 10. alkalommal (minden sorozat+válogatott) bólintotta a kapuba a labdát, 0–1.

Nem sokkal később csoda történt! Egymásra talált az ősi rivális újpesti és ferencvárosi tábor: a hazaiak kezdték a felelgetőst egy obszcén jelzővel, amire a vendégek „MLSZ”-szel válaszoltak. Ez így ment egy darabig, aztán a Fradi-ultrák megtréfálták ellenfeleiket, és utoljára „Újpest”-et válaszoltak a szövetség neve helyett.

Bő fél óra telt el, amikor Grófnak kellett védéseket bemutatnia előbb Tucic, majd Horváth lövésénél, de Matko beadásánál is résen kellett lennie. Gól azonban nem született már a szünetig.

A második félidő teljes csendben kezdődött a két tábor részéről, illetve egy-egy kiírással:

Van, amiben még mi is egyetértünk... MLSZ! Várjuk a hívásotok!”

A játékot mindeközben már abszolút a zöld-fehérek dominálták, bár nem záporoztak a helyzeteik, de az hazaiak játékában ekkor már kicsit sem volt benne a gól.

Egészen a 63. percig, amikor egy szemet gyönyörködtető és némi szerencsével is megfűszerezett akció végén az Újpest ügyeletes gólfelelőse, Matko közelről lőtt a hálóba, 1–1. Újra felforrósodott a hangulat!

Sajnos azonban a nagy izgalmak elmaradtak, leszámítva Gróf Dávid kiállítását a hosszabbításban, miután nagyon sportszerűtlen módon ellökte a labdaszedőt. Azonnali pirosat kapott, cseréje meg már nem volt a Fradinak, így Varga Barnabás(!) állt be a helyére. Dolga már nem akadt, így döntetlennel ért véget a derbi. Mindez azt jelenti: már biztosan eltelik úgy 10 év, hogy az Újpest nem bírta legyőzni ősi riválisát, a Ferencvárost.

NB I, 10. forduló
Újpest FC–Ferencvárosi TC 1–1 (0–1)
Gól: Matko (63.) ill., Varga B. (22.)

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

moliere-0
2025. október 19. 21:29
Érdekes lett volna, ha mondjuk nem magyar VAR és nem magyar játékvezető vezeti a meccset. Az az érzésem, hogy akkor Varga Barnabás lemegy a zuhanyzóba, miután szándékosan vállal pofánnyomta Piscitellit. Biztosra nem mondanám, de szerintem ez a nk. futballban és a topligákban piros. Persze a fradisták epét hányhatnak, nyilván görbül tér és idő, és Piscitelli harapta vállba Vargát. 😎
moliere-0
2025. október 19. 21:05
"dolga már nem akadt" (Ezt magyarul úgy mondjuk, hogy a bíró megmentette a Fradit attól, hogy a jogos hosszabbítást megadva kapjon egy bárhonnan eleresztett erős kapuralövést és ezzel gólt.) "Gróf megőrült" (Ezt magyarul úgy mondjuk, hogy az önuralom pókhálóját szétszaggatta a feszültség, így felszínre tört a valóság: egy szörnyeteg.) Szégyen.
zakar zoltán béla
2025. október 19. 20:46
Füstköd
