Újpest–FTC: Dexter feltűnése után a Fradi-tábor palira vette az újpestit, a végén Gróf megőrült – döntetlen a derbin

Újpest–FTC: az újpestiek szerint a Fradi elleni győzelem mindent megváltoztathat
Joao Nunes az is elárulta, hogy a portugál szurkolók haragszanak a válogatottjukra.
Varga Barnabás szokása szerint fejjel vezetést szerzett, de a második félidőben Aljosa Matko is betalált, így 1–1-es döntetlennel ért véget a 245. derbi. Az Újpest–FTC-n a legérdesebb és látványosabb dolgok a lelátón történtek.
10 év – decemberben éppen ennyi ideje lesz, hogy az Újpest utoljára nyerni tudott ősi riválisa, a Ferencváros ellen. Azóta 28 meccsből csak 6 döntetlenre futotta, ráadásul lement úgy az elmúlt 6 derbi, hogy a lila-fehérek gólt sem szereztek, utoljára még az azóta már visszavonult Simon Krisztián volt eredményes. Most egy újabb Újpest–FTC-n próbálkozhattak, de nem a legjobb előjelekkel...
Bár a nyáron alaposan bevásároltak a lila-fehérek a statisztikák alapján egészen hasznosnak tűnő légiósokból, nyerniök mindössze egyszer sikerült, még az 1. fordulóban a Diósgyőr ellen – jelenleg éppen négymeccses nyeretlenségi sorozatot számlálnak. A csapat portugál védője, Joao Nunes éppen ezért is bízott a sikerben, ami szerinte az Újpest egész szezonját megváltoztathatta volna.
Ezt is ajánljuk a témában
Joao Nunes az is elárulta, hogy a portugál szurkolók haragszanak a válogatottjukra.
A Fradi egyértelműen jobb őszt (és nyarat) tudhat maga mögött, bejutott az Európa-liga főtáblájára (ahol már egy győzelmet is aratott a Genk ellen), és bár a forduló előtt 4 pont volt a hátránya az éllovas Paks mögött, egy mérkőzéssel kevesebbet játszott legutóbbi ellenfelénél.
Ahogy azt már idén megszokhattuk: a „magyarszabályra” ügyelve a Ferencvárosban 5 magyar is ott volt Robbie Keane kezdőjében (a sérült Dibusz Dénest Gróf Dávid pótolta, mellette Szalai Gábor, Nagy Barnabás, Tóth Alex és Varga Barnabás), míg a hazai csapatban Horváth Krisztofer maradt magyar hírmondónak, ellenben 4 portugál is ott volt.
Egy parádés hazai élőkép vezette fel a 245. bajnoki derbit a Szusza Ferenc Stadionban: a hazai szurkolók gyerekkorunk kedvenc laboratóriumi hősét, Dextert elevenítették meg élőképpel és füssttel.
A hazaiak léptek fel támadólag a találkozó elején, Medeiros már a 8. percben gólt szerezhetett volna, de lemaradt a labdáról.
Varga Barnabás a másik oldalon természetesen nem: a 22. percben éppen az történt meg, ami két hete a Paks ellen, Nagy Barnabás beadott a bal oldalról, Varga pedig a szezonben 10. alkalommal (minden sorozat+válogatott) bólintotta a kapuba a labdát, 0–1.
Nem sokkal később csoda történt! Egymásra talált az ősi rivális újpesti és ferencvárosi tábor: a hazaiak kezdték a felelgetőst egy obszcén jelzővel, amire a vendégek „MLSZ”-szel válaszoltak. Ez így ment egy darabig, aztán a Fradi-ultrák megtréfálták ellenfeleiket, és utoljára „Újpest”-et válaszoltak a szövetség neve helyett.
Bő fél óra telt el, amikor Grófnak kellett védéseket bemutatnia előbb Tucic, majd Horváth lövésénél, de Matko beadásánál is résen kellett lennie. Gól azonban nem született már a szünetig.
A második félidő teljes csendben kezdődött a két tábor részéről, illetve egy-egy kiírással:
Van, amiben még mi is egyetértünk... MLSZ! Várjuk a hívásotok!”
A játékot mindeközben már abszolút a zöld-fehérek dominálták, bár nem záporoztak a helyzeteik, de az hazaiak játékában ekkor már kicsit sem volt benne a gól.
Egészen a 63. percig, amikor egy szemet gyönyörködtető és némi szerencsével is megfűszerezett akció végén az Újpest ügyeletes gólfelelőse, Matko közelről lőtt a hálóba, 1–1. Újra felforrósodott a hangulat!
Sajnos azonban a nagy izgalmak elmaradtak, leszámítva Gróf Dávid kiállítását a hosszabbításban, miután nagyon sportszerűtlen módon ellökte a labdaszedőt. Azonnali pirosat kapott, cseréje meg már nem volt a Fradinak, így Varga Barnabás(!) állt be a helyére. Dolga már nem akadt, így döntetlennel ért véget a derbi. Mindez azt jelenti: már biztosan eltelik úgy 10 év, hogy az Újpest nem bírta legyőzni ősi riválisát, a Ferencvárost.
NB I, 10. forduló
Újpest FC–Ferencvárosi TC 1–1 (0–1)
Gól: Matko (63.) ill., Varga B. (22.)
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt