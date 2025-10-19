Újpest–FTC: Dexter feltűnése után a Fradi-tábor palira vette az újpestit, a végén Gróf megőrült – döntetlen a derbin

10 év – decemberben éppen ennyi ideje lesz, hogy az Újpest utoljára nyerni tudott ősi riválisa, a Ferencváros ellen. Azóta 28 meccsből csak 6 döntetlenre futotta, ráadásul lement úgy az elmúlt 6 derbi, hogy a lila-fehérek gólt sem szereztek, utoljára még az azóta már visszavonult Simon Krisztián volt eredményes. Most egy újabb Újpest–FTC-n próbálkozhattak, de nem a legjobb előjelekkel...

Újpest–FTC: látványos élőkép a találkozó előtt. Fotó: Mandiner

Bár a nyáron alaposan bevásároltak a lila-fehérek a statisztikák alapján egészen hasznosnak tűnő légiósokból, nyerniök mindössze egyszer sikerült, még az 1. fordulóban a Diósgyőr ellen – jelenleg éppen négymeccses nyeretlenségi sorozatot számlálnak. A csapat portugál védője, Joao Nunes éppen ezért is bízott a sikerben, ami szerinte az Újpest egész szezonját megváltoztathatta volna.