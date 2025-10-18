Újpest–FTC: az újpestiek szerint a Fradi elleni győzelem mindent megváltoztathat

Az Újpest idénye eddig nem éppen úgy sikerült, ahogy azt eltervezték, illetve a szurkolók várták: a csapat 9 meccs alatt mindössze 2 győzelemmel nyolcadik a tabellán, most éppen négyes nyeretlenségi sorozatban van – igaz, a legutóbbi két fordulóban nem találtak legyőzőre.

„Nyilván könnyebb akkor készülni a meccsekre, amikor győzelmek vannak mögötted, ez tény. Olyankor jobban megy a munka. Egy siker után mindenkinek jobb a kedve, mindenki elégedettebb. Viszont fontos megérteni azt is, hogy egyetlen mérkőzés mindent megváltoztathat. Ha például legutóbb le tudtuk volna győzni a Puskást – amire meg is volt az esélyünk –, akkor most egy teljesen más szituációról beszélnénk. Éppen ezért a felkészülés során nem azon kell agyalni, milyen találkozók vannak mögöttünk, hanem mindig a következőre koncentrálni. Legyen az ellenfél a Fradi, a Paks, a Puskás vagy bármelyik csapat, mindig a következő összecsapás a legfontosabb.”

Nunes hisz abban, hogy legyőzhető a Ferencváros – ez legutóbb mintegy 10 éve jött össze az újpestieknek.

„Vannak rá elképzeléseink, hogyan, viszont ezeket inkább nem mondanám el, de nagyon keményen dolgozunk rajta. Alaposan kielemeztük vasárnapi ellenfelünket, hogy tudjuk, hol sebezhető. Ezeket természetesen gyakoroljuk és próbáljuk majd a pályán is megvalósítani, hogy megnyerhessük a mérkőzést.”

A Szusza Ferenc Stadionban nagy szükségük lesz ehhez a szurkolóik támogatására is.