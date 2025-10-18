Újpest–FTC: az újpestiek szerint a Fradi elleni győzelem mindent megváltoztathat

Szoboszlai Dominik elárulta a Mandinernek, összejött-e a mezcsere Cristiano Ronaldóval
„Varga Barni végre gondolkozott is.”
Már a negyedik derbijére készül az Újpest portugál védője, Joao Nunes. A 29 éves játékos még nem volt győztes csapat részese az Újpest–FTC-n, de most úgy érzi, egy Fradi elleni siker megváltoztathatja az egész idényüket.
Érdekes szemmel nézhette az Újpest védője, Joao Nunes kedden a televízóban a Portugália–Magyarország (2–2) világbajnoki selejtezőmérkőzést. Nemcsak azért, mert portugál, hanem mert jó néhány játékost személyesen is ismer a hazaiak keretéből – miközben egyébként már több mint egy éve ismét az NB I-ben futballozik (korábban a Puskás Akadémiában is lehúzott két idényt). Mielőtt azonban az Újpest–FTC-re tértünk volna, a Mandinernek elmesélte, mit gondol a lisszaboni találkozóról.
Ezt is ajánljuk a témában
„Varga Barni végre gondolkozott is.”
„A magyar válogatott nagyon jól végezte a dolgát: remekül védekezett, ahogy tette azt az első meccsen is Budapesten – igazából az eredmény is hasonló lett” – magyarázta a 29 éves bekk. – Ez egy nagyon fontos pont Magyarország számára, hiszen jó helyzetbe került a második helyért folytatott harcban. Portugáliának szerintem többet kellett volna tennie hazai pályán a győzelemért, de ez persze semmit nem von le a magyarok érdemeiből, remek munkát végeztek.”
Arról is beszélt nekünk, hogy mit gondolnak a portugál emberek csapatuk pontvesztéséről.
„Képzelheti, hogy nem túl elégedettek… Hazai pályán kötelező győzelmet vártak el, hiszen a csapat magas minőséget képvisel, ahogy egyénileg is minden egyes játékos.
A szurkolók minden meccsen sikerre vágynak, ez nem jött össze, ezért most haragszanak a csapatra.
Ez persze normális, mindig ez történik, amikor egy válogatottól azt várják el, hogy a legnagyobb tornákon is győzzön – egy-egy vereséget ilyenkor nehezen emésztenek meg. De azért nagy baj nincs, Portugália jól áll a csoportban, folytatnia kell tovább.”
Nunes a Benficában nevelkedett, végigjárta a portugál korosztályos válogatottakat, úgyhogy több játékost is ismer a jelenlegi csapatból.
Amikor a Puskás Arénában játszottak, néhányukkal találkoztam is a stadionban. Például Palhinhával, Cancelóval, Bernardo Silvával és Rúben Diassal.
Most nem beszéltünk a találkozó után a mérkőzésről, hiszen sietnie kellett mindenkinek a klubjába, repülőn ültek, utaztak, úgyhogy nem volt rá lehetőség. De valószínűleg egyáltalán nem elégedettek az eredménnyel.”
Nunes is a klubjára koncentrál elsősorban, hiszen vasárnap a legnagyobb magyarországi rangadó vár rá, amelyen a Ferencváros lesz az Újpest vendége – ez lesz a portugál negyedik magyar derbije.
„Egy derbi hangulata mindig lenyűgöző, és úgy gondolom, ez most sem lesz másképp. Különleges érzelmeket szabadít fel, amikor egy ilyen meccsen léphetsz pályára. De nagyon vigyázni kell, hogy tiszta maradjon a fejed, mert csak így érhetsz el jó eredményt egy felfokozott hangulatú összecsapáson.”
Tapasztalata ugyanakkor van már bőven, hiszen légióskodott korábban Lengyelországban és Görögországban is.
„Hatalmas rangadók vannak arrafelé, rengeteg szurkolóval, amiken az ultrák elképesztő hangulatot teremtenek. Ilyenkor arra kell figyelni, hogy ezeket az érzelmeket a pozitív oldaláról ragadd meg. Ha negatívan hat rád és leblokkolsz tőle, akkor rosszul hathat a teljesítményedre, a mérkőzés kimenetelére.”
Éppen ezért szerinte egy-egy ilyen derbire máshogy zajlik fejben a felkészülés, mint egy átlagos találkozóra.
„A felkészülés alapvetően nem változik, hiszen mindig ugyanaz a célunk: megnyerni a meccset. Annyiban viszont azért eltér, hogy mentálisan nagyon rendben kell lenni.
Készen kell állnod arra, hogy bármi is történik a lelátón vagy a pályán, ne az érzelmeid irányítsanak, hanem az eszed. És ez egyáltalán nem egyszerű feladat, amikor mindenkit fűt az adrenalin.
Ami viszont kicsit sem nehéz: motivációt keresni egy ilyen mérkőzésre, hiszen mindenki ilyeneken szeretne játszani.”
Az Újpest idénye eddig nem éppen úgy sikerült, ahogy azt eltervezték, illetve a szurkolók várták: a csapat 9 meccs alatt mindössze 2 győzelemmel nyolcadik a tabellán, most éppen négyes nyeretlenségi sorozatban van – igaz, a legutóbbi két fordulóban nem találtak legyőzőre.
„Nyilván könnyebb akkor készülni a meccsekre, amikor győzelmek vannak mögötted, ez tény. Olyankor jobban megy a munka. Egy siker után mindenkinek jobb a kedve, mindenki elégedettebb. Viszont fontos megérteni azt is, hogy egyetlen mérkőzés mindent megváltoztathat. Ha például legutóbb le tudtuk volna győzni a Puskást – amire meg is volt az esélyünk –, akkor most egy teljesen más szituációról beszélnénk. Éppen ezért a felkészülés során nem azon kell agyalni, milyen találkozók vannak mögöttünk, hanem mindig a következőre koncentrálni. Legyen az ellenfél a Fradi, a Paks, a Puskás vagy bármelyik csapat, mindig a következő összecsapás a legfontosabb.”
Nunes hisz abban, hogy legyőzhető a Ferencváros – ez legutóbb mintegy 10 éve jött össze az újpestieknek.
„Vannak rá elképzeléseink, hogyan, viszont ezeket inkább nem mondanám el, de nagyon keményen dolgozunk rajta. Alaposan kielemeztük vasárnapi ellenfelünket, hogy tudjuk, hol sebezhető. Ezeket természetesen gyakoroljuk és próbáljuk majd a pályán is megvalósítani, hogy megnyerhessük a mérkőzést.”
A Szusza Ferenc Stadionban nagy szükségük lesz ehhez a szurkolóik támogatására is.
„Mindig nagyon fontos a játékosok és a klub számára is, hogy a szurkolók mögöttünk álljanak, hiszen ők tudnak játék közben a legtöbbet segíteni, ha nem mennek jól a dolgok. Szükség van rájuk természetesen akkor is, amikor éppen jól állunk. Nagyon bízunk benne, hogy a derbin is megkapjuk a támogatásukat – bár ezzel nem hinném, hogy probléma lesz.”
Az idei gyengébb szerepléssel kapcsolatban azt mondta, nehéz lenne konkrétan megfogalmazni, hogy miért nem jön ki számukra a lépés.
„Vannak dolgok, amikről beszélgetünk a csapaton belül. Nyilvánvalóan tisztában vagyunk azzal, hogy javulnunk kell, és ezért sokat kell dolgoznunk. Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy kikerüljünk ebből a nehéz szituációból. És nemcsak mi teszünk meg mindent ezért nap mint nap, hanem az Újpest minden egyes alkalmazottja.
Reméljük, már az ősi riválisunk ellen jó eredményt érhetünk el, mert továbbra is tartom magam ahhoz, hogy egyetlen mérkőzés minden megváltoztathat.”
Az Újpest vasárnap este 6 órától fogadja a Ferencvárost.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás