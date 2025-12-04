Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Gróf Dávid Fradi Varga Barnabás Kisvárda Ferencváros Dibusz Dénes NB I FTC

Kisvárda–FTC: Varga visszatér, de a Fradinak így is van egy nagy hiányzója

2025. december 04. 17:04

Varga Barnabás visszatér, Dibusz Dénes nincs a meccskeretben. Megvannak a Kisvárda–FTC bajnoki mérkőzés kezdőcsapatai.

2025. december 04. 17:04
null

Megvannak a labdarúgó NB I ötödik fordulójából csütörtökön (18 óra, M4 Sport) bepótolandó Kisvárda–FTC mérkőzés kezdőcsapatai. A zöld-fehéreknél visszatér Varga Barnabás, aki múlt vasárnap a Puskás Akadémia ellen saját kérésére nem játszott, Dibusz Dénes ellenben kisebb ujjsérülés miatt kimaradt a meccskeretből. Helyette Gróf Dávid áll majd a kapuban, akinek ez lesz az első mérkőzése azt követően, hogy az Újpest elleni októberi rangadón piros lapot, majd négymeccses eltiltást kapott, amiért fellökött egy labdaszedő kisfiút.

Gróf Dávid a Kisvárda ellen tér vissza a Ferencváros kapujába (Fotó: fradi.hu)

Ha a Fradi nyer az újonc otthonában, akkor pontszámban utoléri a tabella élén a DVSC-t, sőt jobb gólkülönbségének köszönhetően meg is előzi a debrecenieket. Ha viszont a várdaiak győznek, akkor ők lépnek fel a második pozícióba.

LABDARÚGÓ NB I
AZ 5. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
December 4., csütörtök
18.00: Kisvárda–Ferencváros (Tv: M4 Sport)

A BAJNOKSÁG ÉLCSOPORTJA

  1. dvsc 28 pont
  2. Eto fc 26
  3. ferencváros 25
  4. PAKS 24
  5. KISVÁRDA 23

Nyitókép: Facebook / Ferencvárosi Torna Club

 

