Kisvárda–FTC: Varga visszatér, de a Fradinak így is van egy nagy hiányzója

Megvannak a labdarúgó NB I ötödik fordulójából csütörtökön (18 óra, M4 Sport) bepótolandó Kisvárda–FTC mérkőzés kezdőcsapatai. A zöld-fehéreknél visszatér Varga Barnabás, aki múlt vasárnap a Puskás Akadémia ellen saját kérésére nem játszott, Dibusz Dénes ellenben kisebb ujjsérülés miatt kimaradt a meccskeretből. Helyette Gróf Dávid áll majd a kapuban, akinek ez lesz az első mérkőzése azt követően, hogy az Újpest elleni októberi rangadón piros lapot, majd négymeccses eltiltást kapott, amiért fellökött egy labdaszedő kisfiút.

Gróf Dávid a Kisvárda ellen tér vissza a Ferencváros kapujába (Fotó: fradi.hu)

Ha a Fradi nyer az újonc otthonában, akkor pontszámban utoléri a tabella élén a DVSC-t, sőt jobb gólkülönbségének köszönhetően meg is előzi a debrecenieket. Ha viszont a várdaiak győznek, akkor ők lépnek fel a második pozícióba.