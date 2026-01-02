Totális leszámolás: drasztikus döntést hozott a kormány, senkinek sem volt kegyelem

Gabon már az első két csoportmeccse után elvesztette az esélyét a továbbjutásra, a szerdai utolsó mérkőzésén, a tartalékosan felálló, címvédő elefántcsontpartiak ellen azonban 2–0-ra vezetett, de végül 3–2-re kikapott, így az utolsó helyen végzett.