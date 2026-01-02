Totális leszámolás: drasztikus döntést hozott a kormány, senkinek sem volt kegyelem

Ft
A gaboni kormány az egész fociválogatottat eltiltotta, miután a csapat nem jutott tovább a csoportjából az Afrika-kupán. A legnagyobb sztárt, Pierre-Emerick Aubameyangot kizárták a nemzeti együttesből.

2026. január 02. 08:45
Az ország kormánya az egész gaboni labdarúgó-válogatottat eltiltotta, miután a csapat nem jutott tovább a csoportjából a Marokkóban zajló Afrikai Nemzetek Kupáján. A sportért felelős miniszter, Simlicee-Désiré Mamboula közölte, emellett a teljes szakmai stábot menesztették, két játékost, Bruno Ecuélé Mangát és Pierre-Emerick Aubameyangot pedig kizárták a nemzeti együttesből.

Gabon már az első két csoportmeccse után elvesztette az esélyét a továbbjutásra, a szerdai utolsó mérkőzésén, a tartalékosan felálló, címvédő elefántcsontpartiak ellen azonban 2–0-ra vezetett, de végül 3–2-re kikapott, így az utolsó helyen végzett.

Gabon–Elefántcsontpart 2–3

A korábban a kontinens legjobbjának választott, egykoron 

  • a Dortmundban, 
  • az Arsenalban 
  • és a Barcelonában 

is futballozó Aubameyang a szövetséggel kötött megállapodása nyomán már két forduló után visszatért francia klubjához, az Olympique Marseille-hez, hogy kezeltesse combsérülését. A történtek fényében elképzelhető, hogy a 36 éves játékos nem szerepel többet hazája válogatottjában.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: FRANCK FIFE / AFP

 

