Zelenszkij potenciális utódja vezetheti az ukrán elnöki hivatalt

A Poltico elemzése leírja: Ukrajna a háború kritikus pontjánál tart, és Vlagyimir Putyin orosz elnök nem mutatja jelét annak, hogy véget akarna vetni ennek. Eközben a csatatéren Ukrajna egyre nagyobb nyomás alá kerül, mivel Oroszország taktikai fölényben van. Az ország súlyos munkaerőhiánnyal is küzd. Ukrajna kikötővárosa, Odessza heves drón- és rakétatámadásoknak van kitéve, mivel Oroszország az export megzavarásával igyekszik megfojtani az ország gazdaságát. A belföldi fronton pedig az orosz támadások az ország energiainfrastruktúrája ellen egyre nagyobb mértékűek, és Ukrajna nem rendelkezik a szükséges légvédelemmel, hogy megbirkózzon velük.

Tehát Budanovnak nemcsak abban kell segítenie főnökét, hogy ne kerüljön összetűzésbe Donald Trumppal, hanem abban is, hogy Zelenszkij kezelje Ukrajna egyre turbulensebb pártpolitikáját, és áthidalja a ország vezetője és parlamentje között egyre növekvő szakadékot.

Ráadásul, ha Zelenszkijnek nincs más választása, mint elfogadni egy kedvezőtlen békeszerződést, Budanovnak segítenie kell neki abban, hogy ezt eladja az ukránoknak.

Korrupciós botrány

Tavaly Zelenszkij és Jermak megpróbálták megfosztani két fontos korrupcióellenes ügynökséget függetlenségétől, éppen akkor, amikor mindkettő elkezdte vizsgálni az elnöki körökben dolgozókat. Az egyre növekvő korrupciós botrány, amely az ország összeomlott energiaágazatát érinti, csak tovább növelte a közvélemény kiábrándultságát és a parlament frusztrációját.