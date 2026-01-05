Ft
01. 05.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
volodimir zelenszkij korrupciós botrány Ukrajna politico

Zelenszkij potenciális utódja vezetheti az ukrán elnöki hivatalt

2026. január 05. 11:56

Egy olyan ember váltja Jermakot, akit az korábban többször is megpróbált kirúgni.

2026. január 05. 11:56
null

Kirilo Olekszijovics Budanovot Volodimir Zelenszkij ukrán elnök múlt hét pénteken nevezte ki kabinetfőnöknek, amely pozíciót korábban Andrij Jermak töltötte be. Jermak, aki mandátumának végére gyakorlatilag társelnökként működött, novemberben lemondásra kényszerítette Zelenszkij.

A Politico leírja: Jermak távozása jelentős politikai változást jelent Ukrajna számára.

Jermak nem kedvelte Budanovot, riválisának tekintette és többször is megpróbálta kirúgatni. A kinevezése ezért jelzés Jermaknak is. 

A brüsszeli lap szerzője szerint nem lesz könnyű feladata az új kabinetfőnöknek. 

Nehéz pozíció 

A Poltico elemzése leírja: Ukrajna a háború kritikus pontjánál tart, és Vlagyimir Putyin orosz elnök nem mutatja jelét annak, hogy véget akarna vetni ennek. Eközben a csatatéren Ukrajna egyre nagyobb nyomás alá kerül, mivel Oroszország taktikai fölényben van. Az ország súlyos munkaerőhiánnyal is küzd. Ukrajna kikötővárosa, Odessza heves drón- és rakétatámadásoknak van kitéve, mivel Oroszország az export megzavarásával igyekszik megfojtani az ország gazdaságát. A belföldi fronton pedig az orosz támadások az ország energiainfrastruktúrája ellen egyre nagyobb mértékűek, és Ukrajna nem rendelkezik a szükséges légvédelemmel, hogy megbirkózzon velük.

Tehát Budanovnak nemcsak abban kell segítenie főnökét, hogy ne kerüljön összetűzésbe Donald Trumppal, hanem abban is, hogy Zelenszkij kezelje Ukrajna egyre turbulensebb pártpolitikáját, és áthidalja a ország vezetője és parlamentje között egyre növekvő szakadékot. 

Ráadásul, ha Zelenszkijnek nincs más választása, mint elfogadni egy kedvezőtlen békeszerződést, Budanovnak segítenie kell neki abban, hogy ezt eladja az ukránoknak.

Korrupciós botrány

Tavaly Zelenszkij és Jermak megpróbálták megfosztani két fontos korrupcióellenes ügynökséget függetlenségétől, éppen akkor, amikor mindkettő elkezdte vizsgálni az elnöki körökben dolgozókat. Az egyre növekvő korrupciós botrány, amely az ország összeomlott energiaágazatát érinti, csak tovább növelte a közvélemény kiábrándultságát és a parlament frusztrációját. 

A Politico szerzője szerint Zelenszkij kormányzásával szembeni kritika csak tovább erősödött.

Budanov népszerűségét annak köszönheti, ő felügyelte az Ukrajnában és Oroszországban végrehajtott ukrán kommandós rajtaütéseket. Drámai szabotázs akciókat, merényleteket és hosszú távú drón támadásokat szervezett katonai és energetikai célpontok ellen.

Egy magas rangú ukrán tisztviselő a Politicónak elmondta: Budanov valószínűleg a nemzetbiztonságra fog összpontosítani, így a miniszterek zavartalanul végezhetik munkájukat, és nem lesznek kitéve a központi hatalom mikroszintű irányításának. Tehát kevesebb hatalommonopólium az elnökség részéről.

A lap leírja, hogy az ukrán parlamentben meglepetést keltett, hogy Budanov elfogadta a kinevezést. „Ez nagyon zavarba ejtő” –  mondta a Politicónak egy ukrán törvényhozó 

„Neki vannak saját politikai ambíciói. Nem értem, miért vállalta el ezt a munkát – politikailag biztonságosabb lett volna számára, ha továbbra is azt csinálja, amit eddig.”

Összességében a parlamentben az a vélemény uralkodik a Politico szerint, hogy Budanov biztosan politikai ígéreteket kapott a jövőre nézve – vagy a választások utáni miniszterelnöki posztra, vagy Zelenszkij jelezte, hogy nem indul újra a választásokon, és a volt kémfőnök lehetne a kormány jelöltje. 

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

