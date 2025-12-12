Ft
Ft
7°C
4°C
Ft
Ft
7°C
4°C
12. 12.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
florian wirtz Liverpool Kylian Mbappé Bajnokok Ligája Szoboszlai Dominik

Világklasszisok társaságába került Szoboszlai Dominik – Liverpoolban csak a hátát nézik

2025. december 12. 13:25

A magyar sztárnak elképesztő idénye van, a Bajnokok Ligájában például kis túlzással egyedül cipeli a hátán a szenvedő Vörösöket. De nemcsak Liverpool-szinten magaslik ki: van egy mutató, amiben csak Kylian Mbappé előzi meg Szoboszlai Dominiket.

2025. december 12. 13:25
null

Ha esetleg valaki még vitatná a Szoboszlai Dominik számára a szurkolók által követelt fizetésemelést, hát álljon itt még néhány meggyőző érv különféle statisztikák formájában. Hogy a Liverpool magyar ásza élete legjobb idényét futja, eddig is egyértelmű volt, de a legfrissebb Bajnokok Ligája-számok egymás mellé téve tényleg mindennél többet elárulnak: a válogatott csapatkapitányának személyében időtlen idők óta végre tényleg újra van egy futballklasszisunk a sportági világsztárok legszűkebb elitjében.

SZOBOSZLAI Dominik
Szoboszlai Dominik végleg megérkezett a legszűkebb világelitbe (Fotó: MTI/AP/Luca Bruno)

Ezt is ajánljuk a témában

Szoboszlai: konkrétan mindenben a legjobb

A magyar játékmester nemcsak a látottak, de a statisztikák alapján is konkrétan mindenben a Liverpool idei legjobbja a BL-ben: hat forduló után a csapatból neki van a legtöbb

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé
Tovább a cikkhezchevron
  • gólja (3)
  • gólpassza (3)
  • kialakított helyzete (17)
  • játékperce (a maximális 540)
  • pontos keresztlabdája (14)
  • és progresszív passza (310).

A BL-ben csak Mbappé előzi

Szoboszlai ezzel nemcsak a liverpooli házi rangsorban áll előkelő helyen, de a teljes Bajnokok Ligája-mezőnyt figyelembe véve is: nála több helyzetet (20) például kizárólag a Real Madrid francia világbajnok sztárja, Kylian Mbappé alakított ki eddig az első számú európai kupasorozatban. Külön érdekesség, hogy Szoboszlaival holtversenyben áll saját csapattársa, a bajnokságban egyelőre mélyen a várakozások alatt teljesítő Florian Wirtz, aki szintén 17 lehetőséget teremtett meg társai számára – aztán más kérdés, hogy ezek közül mennyivel sikerült élni... 

Az egyik liverpooli szurkolói oldal fel is teszi a költői kérdést, hogy mi történt ezzel a sok helyzettel, amit a két klasszis kialakított, hiszen a Vörösök úgy állnak jelenleg a BL-főtábla 9. helyén, hogy a hat forduló alatt csak 11 lehetőséget tudtak értékesíteni, ami a kettes gólátlagot sem éri el.

 Persze, a drukkerek inkább optimista szemüvegen át nézik a jelenséget: ők amondóak, ha a csapat átbillen végre a holtponton, akkor megállíthatatlanok lesznek...

(Nyitókép: AFP/Paul Ellis)

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
milegyen-2
2025. december 12. 13:58
Kurvára nem unjátok még ennek a Szoboszlainak a hájpolását??De tènyleg¡
Válasz erre
0
1
madre79
2025. december 12. 13:35
Wirtzet kár volt odahozni, mert a szülei a menedzserei és ott valami más is kötődött a leigazoláskor, pl. az Adidas ruhák. Soha nem fogom megkedvelni! Szobó a főnök ő vitte a hátán a csapatot!
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!