Világklasszisok társaságába került Szoboszlai Dominik – Liverpoolban csak a hátát nézik

gólja (3)

gólpassza (3)

kialakított helyzete (17)

játékperce (a maximális 540)

pontos keresztlabdája (14)

és progresszív passza (310).

A BL-ben csak Mbappé előzi

Szoboszlai ezzel nemcsak a liverpooli házi rangsorban áll előkelő helyen, de a teljes Bajnokok Ligája-mezőnyt figyelembe véve is: nála több helyzetet (20) például kizárólag a Real Madrid francia világbajnok sztárja, Kylian Mbappé alakított ki eddig az első számú európai kupasorozatban. Külön érdekesség, hogy Szoboszlaival holtversenyben áll saját csapattársa, a bajnokságban egyelőre mélyen a várakozások alatt teljesítő Florian Wirtz, aki szintén 17 lehetőséget teremtett meg társai számára – aztán más kérdés, hogy ezek közül mennyivel sikerült élni...