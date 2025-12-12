Világklasszisok társaságába került Szoboszlai Dominik – Liverpoolban csak a hátát nézik

Ilyen reakciókat váltott ki az emberekből Szoboszlai fizetése
Az egyik sportoldal összehasonlította a Premier League-címvédő játékosainak heti gázsiját.
A magyar sztárnak elképesztő idénye van, a Bajnokok Ligájában például kis túlzással egyedül cipeli a hátán a szenvedő Vörösöket. De nemcsak Liverpool-szinten magaslik ki: van egy mutató, amiben csak Kylian Mbappé előzi meg Szoboszlai Dominiket.
Ha esetleg valaki még vitatná a Szoboszlai Dominik számára a szurkolók által követelt fizetésemelést, hát álljon itt még néhány meggyőző érv különféle statisztikák formájában. Hogy a Liverpool magyar ásza élete legjobb idényét futja, eddig is egyértelmű volt, de a legfrissebb Bajnokok Ligája-számok egymás mellé téve tényleg mindennél többet elárulnak: a válogatott csapatkapitányának személyében időtlen idők óta végre tényleg újra van egy futballklasszisunk a sportági világsztárok legszűkebb elitjében.
A magyar játékmester nemcsak a látottak, de a statisztikák alapján is konkrétan mindenben a Liverpool idei legjobbja a BL-ben: hat forduló után a csapatból neki van a legtöbb
Szoboszlai ezzel nemcsak a liverpooli házi rangsorban áll előkelő helyen, de a teljes Bajnokok Ligája-mezőnyt figyelembe véve is: nála több helyzetet (20) például kizárólag a Real Madrid francia világbajnok sztárja, Kylian Mbappé alakított ki eddig az első számú európai kupasorozatban. Külön érdekesség, hogy Szoboszlaival holtversenyben áll saját csapattársa, a bajnokságban egyelőre mélyen a várakozások alatt teljesítő Florian Wirtz, aki szintén 17 lehetőséget teremtett meg társai számára – aztán más kérdés, hogy ezek közül mennyivel sikerült élni...
Az egyik liverpooli szurkolói oldal fel is teszi a költői kérdést, hogy mi történt ezzel a sok helyzettel, amit a két klasszis kialakított, hiszen a Vörösök úgy állnak jelenleg a BL-főtábla 9. helyén, hogy a hat forduló alatt csak 11 lehetőséget tudtak értékesíteni, ami a kettes gólátlagot sem éri el.
Persze, a drukkerek inkább optimista szemüvegen át nézik a jelenséget: ők amondóak, ha a csapat átbillen végre a holtponton, akkor megállíthatatlanok lesznek...
