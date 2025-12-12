Ilyen reakciókat váltott ki az emberekből Szoboszlai fizetése

Csattanós választ adott Slot Szalahnak: Szoboszlaiék edzője kirakta a keretből a Liverpool legendáját
Pályára lép-e még egyáltalán a Liverpoolban?
Az egyik sportoldal összehasonlította a Liverpool játékosainak heti gázsiját. Nem árulunk el nagy titkot, hogy a Vörösök idei legjobbjának számító Szoboszlai Dominik a teljesítménye alapján meglehetősen alulértékeltnek tűnik.
A SPORTbible Facebook-oldala egy bejegyzésben összegyűjtötte a Liverpool-játékosok heti fizetését, és kifaggatta a követőit, melyikről mit gondolnak. Ezekben az adatokban egyébként semmi titkos nincsen, a topligák gázsijai eddig is teljesen nyilvánosak voltak (ellentétben pl. az NB I-gyel...), sokan azonban csak most szembesültek azzal, pontosan mennyi is az annyi egyes játékosok esetében. A posztban természetesen górcső alá került Szoboszlai Dominik keresete is, és nem árulunk el nagy titkot, hogy komoly vitákat kavart.
Hogy a lista élén az azóta számkivetetté vált Mohamed Szalah áll csillagászati, heti 400 ezer fontos (napi árfolyamon majdnem 175 millió forint) fizetéssel, talán senkit sem lep meg, még ha az idei teljesítménye ezt a legkevésbé sem indokolja.
Az egyiptomi sztárral azonban még a tavalyi szenzációs, Premier League-rekordot jelentő 29 gólos + 18 gólpasszos, Aranycipővel és bajnoki címmel záruló idény után hosszabbítottak áprilisban, ekkor kapta meg az előző szezonja alapján jogosnak tűnő emelést (így nála jelenleg csak a Manchester City gólgyárosa, Erling Haaland keres többet a ligában eszement, 525 ezer fontos heti fizetésével).
Szalaht házon belül a csapatkapitány Virgil van Dijk követi 350 ezerrel, de az idén mutatott játéka, gólokhoz vezető bakijai után már nála is sokan megkérdőjelezik az összeg jogosságát – nem beszélve az eddig jóformán semmit sem mutató, mégis a fizetési top 5-ben terpeszkedő Alexander Isak, Florian Wirtz párosról...
Ezt is ajánljuk a témában
Pályára lép-e még egyáltalán a Liverpoolban?
Ám ha valaki, akkor Szoboszlai Dominik esetében ritka egyhangú a konszenzus.
A csapatot eddig az egész szezonban a hátán cipelő magyar játékmester a kiemelt veteránokhoz képest „csak” heti 120 ezer fontot (potom 52 millió forint) tehet zsebre, és ez komoly felháborodásra adott okot a hozzászólók körében, akik szerint a teljesítménye és a hozzáállása alapján ennek minimum a dupláját érdemelné egy új szerződés keretein belül!
Ezt is ajánljuk a témában
Megőrülnek a szurkolók a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányáért.
Akad olyan kommentelő is, aki egyenesen odáig merészkedett, hogy a jelenlegi csapatból egyedül Szoboszlai és középpályástársa, Alexis Mac Allister érdemel szót és pénzt, előbbi financiális helyzetét pedig úgy oldaná meg, hogy a szezon végén átigazolná a Man Citybe, ahol,
Rodri utódjaként izzadság nélkül megkaphatná a mostani fizetése legalább dupláját.
Hogy az ilyesmi szurkolói megnyilvánulásoknak mennyi a realitása, az persze egy másik kérdés, de az biztos, és most már mindenki látja is, hogy Szoboszlai van azon a szinten, hogy a klubvezetésnek sürgősen elő kell rukkolnia egy versenyképes ajánlattal, mert különben megteszik a legnagyobb riválisok. Ezzel persze valószínűleg a liverpooli menedzsment is tisztában van, amely a hírek szerint egy ideje már gőzerővel dolgozik Szoboszlai Dominik szerződéshosszabbításán.
(Nyitókép: MTI/AP/Jon Super)