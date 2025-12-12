Ilyen reakciókat váltott ki az emberekből Szoboszlai fizetése

A SPORTbible Facebook-oldala egy bejegyzésben összegyűjtötte a Liverpool-játékosok heti fizetését, és kifaggatta a követőit, melyikről mit gondolnak. Ezekben az adatokban egyébként semmi titkos nincsen, a topligák gázsijai eddig is teljesen nyilvánosak voltak (ellentétben pl. az NB I-gyel...), sokan azonban csak most szembesültek azzal, pontosan mennyi is az annyi egyes játékosok esetében. A posztban természetesen górcső alá került Szoboszlai Dominik keresete is, és nem árulunk el nagy titkot, hogy komoly vitákat kavart.

Vannak, akik szerint a jelenlegi Liverpoolból egyedül Szoboszlai Dominik és Alexis Mac Allister éri meg a pénzét... (Fotó: MTI/AP/Luca Bruno)

Hogy a lista élén az azóta számkivetetté vált Mohamed Szalah áll csillagászati, heti 400 ezer fontos (napi árfolyamon majdnem 175 millió forint) fizetéssel, talán senkit sem lep meg, még ha az idei teljesítménye ezt a legkevésbé sem indokolja.