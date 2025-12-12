Ft
Ft
7°C
4°C
Ft
Ft
7°C
4°C
12. 12.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
fizetés Liverpool Kerkez Milos Szoboszlai Dominik Mohamed Szalah

Ilyen reakciókat váltott ki az emberekből Szoboszlai fizetése

2025. december 12. 09:09

Az egyik sportoldal összehasonlította a Liverpool játékosainak heti gázsiját. Nem árulunk el nagy titkot, hogy a Vörösök idei legjobbjának számító Szoboszlai Dominik a teljesítménye alapján meglehetősen alulértékeltnek tűnik.

2025. december 12. 09:09
null

A SPORTbible Facebook-oldala egy bejegyzésben összegyűjtötte a Liverpool-játékosok heti fizetését, és kifaggatta a követőit, melyikről mit gondolnak. Ezekben az adatokban egyébként semmi titkos nincsen, a topligák gázsijai eddig is teljesen nyilvánosak voltak (ellentétben pl. az NB I-gyel...), sokan azonban csak most szembesültek azzal, pontosan mennyi is az annyi egyes játékosok esetében. A posztban természetesen górcső alá került Szoboszlai Dominik keresete is, és nem árulunk el nagy titkot, hogy komoly vitákat kavart. 

SZOBOSZLAI Dominik
Vannak, akik szerint a jelenlegi Liverpoolból egyedül Szoboszlai Dominik és Alexis Mac Allister éri meg a pénzét... (Fotó: MTI/AP/Luca Bruno)

Hogy a lista élén az azóta számkivetetté vált Mohamed Szalah áll csillagászati, heti 400 ezer fontos (napi árfolyamon majdnem 175 millió forint) fizetéssel, talán senkit sem lep meg, még ha az idei teljesítménye ezt a legkevésbé sem indokolja. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé
Tovább a cikkhezchevron

Az egyiptomi sztárral azonban még a tavalyi szenzációs, Premier League-rekordot jelentő 29 gólos + 18 gólpasszos, Aranycipővel és bajnoki címmel záruló idény után hosszabbítottak áprilisban, ekkor kapta meg az előző szezonja alapján jogosnak tűnő emelést (így nála jelenleg csak a Manchester City gólgyárosa, Erling Haaland keres többet a ligában eszement, 525 ezer fontos heti fizetésével).

Szalaht házon belül a csapatkapitány Virgil van Dijk követi 350 ezerrel, de az idén mutatott játéka, gólokhoz vezető bakijai után már nála is sokan megkérdőjelezik az összeg jogosságát – nem beszélve az eddig jóformán semmit sem mutató, mégis a fizetési top 5-ben terpeszkedő Alexander Isak, Florian Wirtz párosról...

Ezt is ajánljuk a témában

Szoboszlai Dominik: legalább a dupláját érdemelné!

Ám ha valaki, akkor Szoboszlai Dominik esetében ritka egyhangú a konszenzus. 

A csapatot eddig az egész szezonban a hátán cipelő magyar játékmester a kiemelt veteránokhoz képest „csak” heti 120 ezer fontot (potom 52 millió forint) tehet zsebre, és ez komoly felháborodásra adott okot a hozzászólók körében, akik szerint a teljesítménye és a hozzáállása alapján ennek minimum a dupláját érdemelné egy új szerződés keretein belül!

Ezt is ajánljuk a témában

Akad olyan kommentelő is, aki egyenesen odáig merészkedett, hogy a jelenlegi csapatból egyedül Szoboszlai és középpályástársa, Alexis Mac Allister érdemel szót és pénzt, előbbi financiális helyzetét pedig úgy oldaná meg, hogy a szezon végén átigazolná a Man Citybe, ahol,

Rodri utódjaként izzadság nélkül megkaphatná a mostani fizetése legalább dupláját.

Hogy az ilyesmi szurkolói megnyilvánulásoknak mennyi a realitása, az persze egy másik kérdés, de az biztos, és most már mindenki látja is, hogy Szoboszlai van azon a szinten, hogy a klubvezetésnek sürgősen elő kell rukkolnia egy versenyképes ajánlattal, mert különben megteszik a legnagyobb riválisok. Ezzel persze valószínűleg a liverpooli menedzsment is tisztában van, amely a hírek szerint egy ideje már gőzerővel dolgozik Szoboszlai Dominik szerződéshosszabbításán. 

(Nyitókép: MTI/AP/Jon Super)

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Silcon
2025. december 12. 09:27
Az tudtam, hogy jó játékos, de azért az meglepett, hogy már sorozatban őt hozzák ki a legjobb liverpooli játékosnak. Hajrá Dominik!
Válasz erre
0
0
saidaldo
2025. december 12. 09:24
Mások zsebében turkálni az egyik legszánalmasabb dolog. A fizetések rendszerint úgy alakulnak, hogy az alkalmazott mennyi nyereséget termel a gazdinak. Egy focisztár nyilván többet, hacsak a reklámbevételeket nézzük, mint dr. Kovács János orvos a világ végén, aki betegeket gyógyít és életeket ment - miután ez utóbbi a reklámpiacon egy fillért sem ér. Ilyen a világ. Pontosabban ilyenné tettük.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!