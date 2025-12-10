Micsoda elismerés: új becenevet kapott Szoboszlai Liverpoolban!

Szoboszlai Dominik góljával nyert BL-rangadót a Liverpool Milánóban!
A magyar klasszis a San Siróban is főszereplővé vált.
Megőrülnek a szurkolók a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányáért.
Továbbra is kiemelkedően teljesít a szezonban Szoboszlai Dominik. A Liverpool univerzális labdarúgója eddig mind a 21 Premier League és Bajnokok Ligája mérkőzésen végigjátszotta a 90 percet ebben az idényben, erre a holland vezetőedző, Arne Slot is felhívta a figyelmet a keddi esti milánói győzelem után. Mint ismert, a magyar válogatott csapatkapitánya a hajrában győztes gólt szerzett a San Siróban, tizenegyesből vette be az Inter kapuját.
Emellett a magyar válogatott mind a 6 mérkőzésén végigjátszotta a játékot ebben a szezonban, ami azt jelenti, hogy a 2025/26-os szezonban már több mint 2500 percet játszott!
Nem véletlen, hogy a szurkolók ódákat zengenek a teljesítményéről, az új csapatkapitányt látják benne, aki egyértelműen a gárda legaktívabb tagja, de azt is kiemelik, hogy néha neki is szüksége van a pihenésre.
A szurkolók rajongása új becenevekben is testet öltött, a This is Anfield közösségi oldalon lévő bejegyzése alatt záporoznak a kommentek, amelyek Szoboszlait dicsőítik.
„Szobo, a gladiátor”
„Pont ilyen játékosok kellenek Liverpoolba”
A magyar Duracell”
„A legjobbunk, sürgősen új szerződést kell kötni vele!”
„Csak képzeld el, mi lenne a Liverpoollal az idei Szoboszlai nélkül...”
Érdekes mérföldkő: Szoboszlai a milánói éjszakában szerzett góljával első magyarként jutott el tíz találatig a Bajnokok Ligájában. A magyar középpályásnak egyébként jól megy a milánói csapatok ellen: tavaly szeptemberben a BL-ben ugyanitt, a San Siróban lőtt gólt annak az AC Milannak, amelynek nyáron, a felkészülési időszakban is betalált.
Nagyon szeretik őt.
Fotó: Glyn Kirk/AFP