Micsoda elismerés: új becenevet kapott Szoboszlai Liverpoolban!

Továbbra is kiemelkedően teljesít a szezonban Szoboszlai Dominik. A Liverpool univerzális labdarúgója eddig mind a 21 Premier League és Bajnokok Ligája mérkőzésen végigjátszotta a 90 percet ebben az idényben, erre a holland vezetőedző, Arne Slot is felhívta a figyelmet a keddi esti milánói győzelem után. Mint ismert, a magyar válogatott csapatkapitánya a hajrában győztes gólt szerzett a San Siróban, tizenegyesből vette be az Inter kapuját.

Emellett a magyar válogatott mind a 6 mérkőzésén végigjátszotta a játékot ebben a szezonban, ami azt jelenti, hogy a 2025/26-os szezonban már több mint 2500 percet játszott!