becenév Liverpool Szoboszlai Dominik

Micsoda elismerés: új becenevet kapott Szoboszlai Liverpoolban!

2025. december 10. 16:33

Megőrülnek a szurkolók a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányáért.

2025. december 10. 16:33
null

Továbbra is kiemelkedően teljesít a szezonban Szoboszlai Dominik. A Liverpool univerzális labdarúgója eddig mind a 21 Premier League és Bajnokok Ligája mérkőzésen végigjátszotta a 90 percet ebben az idényben, erre a holland vezetőedző, Arne Slot is felhívta a figyelmet a keddi esti milánói győzelem után. Mint ismert, a magyar válogatott csapatkapitánya a hajrában győztes gólt szerzett a San Siróban, tizenegyesből vette be az Inter kapuját.

Emellett a magyar válogatott mind a 6 mérkőzésén végigjátszotta a játékot ebben a szezonban, ami azt jelenti, hogy a 2025/26-os szezonban már több mint 2500 percet játszott!

Nem véletlen, hogy a szurkolók ódákat zengenek a teljesítményéről, az új csapatkapitányt látják benne, aki egyértelműen a gárda legaktívabb tagja, de azt is kiemelik, hogy néha neki is szüksége van a pihenésre.

A szurkolók rajongása új becenevekben is testet öltött, a This is Anfield közösségi oldalon lévő bejegyzése alatt záporoznak a kommentek, amelyek Szoboszlait dicsőítik.

„Szobo, a gladiátor”

„Pont ilyen játékosok kellenek Liverpoolba”

A magyar Duracell”

„A legjobbunk, sürgősen új szerződést kell kötni vele!”

„Csak képzeld el, mi lenne a Liverpoollal az idei Szoboszlai nélkül...”

Érdekes mérföldkő: Szoboszlai a milánói éjszakában szerzett góljával első magyarként jutott el tíz találatig a Bajnokok Ligájában. A magyar középpályásnak egyébként jól megy a milánói csapatok ellen: tavaly szeptemberben a BL-ben ugyanitt, a San Siróban lőtt gólt annak az AC Milannak, amelynek nyáron, a felkészülési időszakban is betalált.

Fotó: Glyn Kirk/AFP

