Karácsony továbbra is a kormányra mutogat és a Karmelitánál tüntet

Gulyás Gergely: Magyar Péter is tudja, hogy hülyék a jelöltjei, ezért sem beszélhetnek! (VIDEÓ)
Középpontban volt a háború és a gazdaság.
Szentkirályi Alexandra szerint Budapest nem pénzhiánnyal küzd, hanem rossz városvezetéstől szenved.
Szokatlan helyszínre, a kelenföldi buszgarázsba hívott össze rendkívül közgyűlést hétfő délutánra Karácsony Gergely. Az ülés egyetlen napirendi pontja a főpolgármester előterjesztése volt „az önkormányzat működőképességének megőrzéséről”.
Javaslatában Karácsony meg akarta erősíteni azt a határozatot, amely kimondja, hogy az elmúlt öt évben romló pénzügyi helyzete miatt Budapest nem tudta kormányzati segítség nélkül kifizetni számláit, emiatt pedig tárgyalásokat kezdeményeztek, ám ezt a kormányzat halogatta. A javaslat azt is tartalmazza, hogy a főváros csak akkor tudja a közszolgáltatások és a tömegközlekedés zavartalan működését biztosítani, ha a kormány visszaadja nekik a jogsértő elvonásokat.
Ehhez a Fidesz és a DK is módosító indítványt nyújtott be, a kormánypárt ebben a főváros fizetésképtelenségét mondta volna ki. Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a legutóbbi Kormányinfón azt mondta:
ha megállapítják a főváros fizetésképtelenségét, akkor „a kormány belép”, felajánlja segítségét
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz frakcióvezetője a HVG tudósítása szerint elmondta, sajnálja, hogy Karácsony úgy tekint a fővárosiak nehéz helyzetére, mint egy politikai színpadra.
Beszélt arról is, módosító javaslatot nyújtottak be, amelyben azt kérik, hogy ha valóban fizetésképtelen lesz januárban a főváros, akkor ezt mondják is ki, ez volt a kormány kérése is. Felhánytorgatta, hogy a főváros 51 milliárd forintért megvette Rákosrendezőt, a közbeszerzési bírságok összege több mint egymilliárd forint és tavaly 900 millió forintot fizettek ki jutalmakra, béren kívüli juttatásokra. Kiért arra is, hogy a Tisza a hétfői ülésén sem jelent meg, így ismét nem vállalja a felelősséget a fővárosi döntésekért.
A Fidesz frakcióvezetője Facebook-posztjában azt írta: Karácsony Gergely elszórta a budapestiek pénzét miközben kétszeresére nőtt a főváros fő bevétele és 2019-ben még 214 milliárd forint megtakarítással adtuk át a kasszakulcsot.
A kormány ennek ellenére garanciát vállalt arra, hogyha a főváros nem tudja, akkor a kormány kifizeti a 27 ezer fővárosi dolgozó fizetését és a közszolgáltatások működését is biztosítja.
Az elmúlt 15 évben 3000 milliárd forintból fejlesztette az Orbán-kormány Budapestet és a következő 10 évben is 3000 milliárd forint értékben tervez beruházásokat.
Nem pénzhiánnyal küzd Budapest, hanem rossz városvezetéstől szenved
– szögezte le Szentkirályi Alexandra.
A közgyűlés végül leszavazta a Fidesz és a DK módosító javaslatit, ugyanakkor Karácsony eredeti előterjesztést 12 igen és 10 nem szavazattal elfogadta.
A rendkívüli közgyűlés után Karácsony Gergely pár száz támogatójával a Karmelita kolostorhoz vonult, hogy átadják a közgyűlési határozatot. Ez este meg is történt, de a főpolgármester és hívei tovább tüntetnek a helyszínen.
Fotó: Balogh Zoltán/MTI