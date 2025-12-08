Ft
12. 08.
hétfő
Üllői út buszsáv Fővárosi Közgyűlés Vitézy Dávid

Rengetegen fellélegezhetnek, megszabadulnak Karácsony zöld karóitól Budapest egyik legforgalmasabb útján

2025. december 08. 12:55

A buszsáv javára szűkíthetik az Üllői úton futó kerékpársávot.

2025. december 08. 12:55
null

Elfogadta a Fővárosi Közgyűlés Vitézy Dávid javaslatát, amely az Üllői út forgalmi rendjének felülvizsgálatáról és a közösségi közlekedés előnyben részesítéséről szólt – írja az Index. Az Üllői út meghatározó a főváros közlekedésében, egyrészt összeköti a belvárost a délkeleti kerületekkel és az agglomerációval, másrészt kulcsfontosságú a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre történő kijutás szempontjából, ráadásul jelentős részben alatta fut a 3-as metró.

Vitézy az előterjesztésben emlékeztetett: az érintett szakaszon néhány éve „a külső sávok buszsávként kerültek átalakításra”, 2023-ban pedig az irányonkénti külső sávokat pollerekkel elválasztott, úgynevezett védett kerékpársávokká alakították át, irányonként teljes sávszélességben, ami következtében 

a közúti forgalom torlódott, ez pedig a közösségi közlekedést is lelassította. 

A torlódás többek között érinti a 100E reptéri expresszbuszt, ami miatt a 10 perccel gyorsabb menetidő elérése is kétséges lehet.

Vitézy Dávid elengedhetetlennek tartja az Üllői út forgalomtechnikai felülvizsgálatát, ugyanis a jelenlegi forgalmi rend nem teszi lehetővé az autóbuszok előnyben részesítését. Az előterjesztő arra is emlékeztetett, hogy a repülőtér 2-es terminálja továbbra sem érhető el kötöttpályás közlekedéssel, miközben az utasforgalom folyamatosan emelkedik.

A politikus jelezte, hogy 

a vasúti összeköttetésre minimum 2034-ig várni kell, ezért a következő évekre 

– várhatóan jelentős reptéri forgalomnövekedés mellett – is be kell rendezkedni a buszos kiszolgálásra, ami akár 3-4 perces járatkövetést is jelenthet, viszont a torlódásban beragadt buszok komoly üzemeltetési többletköltséget jelentenének a Budapesti Közlekedési Központnak.

Azt javasolta, hogy a főváros tegyen javaslatot olyan forgalmi rend kialakítására, amely továbbra is támogatja a fenntartható közlekedési módokat, biztosítja a biztonságos és vonzó kerékpáros-közlekedés feltételeit, de nem rontja a közösségi közlekedés versenyképességét.

„Egyeztetve a BKK-val és a Budapest Közúttal, olyan javaslatot hoztam, ami arról szól, hogy alakítsuk át ezt a forgalmi rendet, 

vegyünk búcsút ezektől a zöld karóktól, 

legyen eggyel vagy kettővel esztétikusabb megoldás, illetve a Nagykörúttól kívül eső szakaszán az Üllői útnak alakítsunk ki olyan forgalmi rendet, ahol a két teljes sáv helyett két félsávnyi helyet foglal el a védett kerékpársáv. Az így felszabaduló egysávnyi szélességet buszsáv céljára használjuk fel” – foglalta össze javaslatát Vitézy Dávid a Fővárosi Közgyűlés legutóbbi rendes ülésén.

Nyitókép: Olvasói fotó, Mandiner

 

optimista-2
2025. december 08. 13:16
Négysávos vizibicikli utat a Dunára !!! Világelsők lennénk ! Rajta Karigeri !
Válasz erre
0
0
zsanett-kúnrum
•••
2025. december 08. 13:09 Szerkesztve
a klinikáknál meg kifejezetten ajánlatos megtartani a teljes széleségű kerékpársávokat, úgy mint a petőfi híd alatt a buszsávot is, kell az, hagy torlódjak.
Válasz erre
0
0
