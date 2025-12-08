Rengetegen fellélegezhetnek, megszabadulnak Karácsony zöld karóitól Budapest egyik legforgalmasabb útján

Elfogadta a Fővárosi Közgyűlés Vitézy Dávid javaslatát, amely az Üllői út forgalmi rendjének felülvizsgálatáról és a közösségi közlekedés előnyben részesítéséről szólt – írja az Index. Az Üllői út meghatározó a főváros közlekedésében, egyrészt összeköti a belvárost a délkeleti kerületekkel és az agglomerációval, másrészt kulcsfontosságú a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre történő kijutás szempontjából, ráadásul jelentős részben alatta fut a 3-as metró.

Vitézy az előterjesztésben emlékeztetett: az érintett szakaszon néhány éve „a külső sávok buszsávként kerültek átalakításra”, 2023-ban pedig az irányonkénti külső sávokat pollerekkel elválasztott, úgynevezett védett kerékpársávokká alakították át, irányonként teljes sávszélességben, ami következtében