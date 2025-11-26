Több tiszás képviselő is azonnal otthagyná Budapestet, most kiderült, miért döntöttek így

Most érkezett: lemondott a Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője – az is kiderült, mi áll a háttérben
A Tisza elnöksége és budapesti frakciója tudomásul vette Ordas Eszter döntését.
Szentkirályi Alexandra arra figyelmeztette az ellenzéki párt képviselőit, nem menekülhetnek tovább a válaszadás elől.
Más karrier után vágyakozik a Fővárosi Közgyűlésből a Tisza Párt három képviselője – hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében Szentkirályi Alexandra. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője arra hívta fel a figyelmet, „Ma a Tisza eddig néma és csak press-kukacot kiáltani tudó jelöltjei nem menekülhetnek tovább a válaszok elől. A Fővárosi Közgyűlésből ugyanis három tiszás képviselő is más karrier után vágyakozik.”
Van, aki a szerb határon jelölt, frakcióvezetőjük Pest vármegyében, Porcher Áron pedig Budapesten indul – igaz, bemutatkozásából utóbb ki kellett húzni, hogy a választókerületben él. Kinek mennyit ér a budapestiek bizalma… De ha már így alakult, akkor mondják el, mégis mit gondoltak, amikor megalkották a tegnap napvilágot látott megszorító csomagot
– szólította fel az ellenzéki pártot a kormánypárti politikus.
Ismert, a Tisza Párt fővárosi frakciójának vezetője, Ordas Eszter július elején mondott le, döntését családi okokkal indokolta. Felvetődött ugyanakkor, hogy a döntés összefügghetett azzal, hogy Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter közvetlen Ordas Eszter lemondása előtt nyilatkozott a sajtónak Magyar Péterről és bántalmazó kapcsolatukról.
Szentkirályi Alexandra emlékeztetett, hogy tegnap kiszivárgott a Tisza Párt terve:
1300 milliárd forintos megszorítást és teljes baloldali fordulatot hajtanának végre Magyar Péterék, ha 2026-ban átvennék a kormányzást.
A több száz oldalas „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” című tervezet szerint évente 1300 milliárd forint többletbevételt szednének be adó- és járulékemelésekkel.
Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán ezzel kapcsolatban kiemelte, „egy átlagos magyar családnak 30 százalékkal csökkentenék a családi adókedvezményeit. Jelentősen emelnék a kis- és középvállalkozások adóterheit: a kisvállalkozásoknak 13,5 százalékra, a középvállalkozásoknak 18 százalékra emelnék a társasági adót.”
Karácsony Gergely balliberális főpolgármester hosszú idő után – a törvénysértő működés megszüntetése érdekében – újra jelölt főpolgármester-helyettest. A városvezető Tüttő Katát, a Magyar Szocialista Párt képviselőjét, a Régiók Európai Bizottságának elnökét jelölte helyettesének.
A kormánypártok képviselője, Szepesfalvy Anna a szerdai szavazás előtt bejelentette, hogy nem vesznek részt a folyamatban. Így zajlott a Fővárosi Közgyűlés első fele, ahol ezúttal sem sikerült főpolgármester-helyettest választani.
Szerdán ismét napirendre kerül Budapest hónapok óta húzódó belső vitája. Csakhogy a Fővárosi Közgyűlés leszavazta Karácsony Gergelyt: nem lesz főpolgármester-helyettes Tüttő Katából.
