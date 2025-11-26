Ft
Tisza Párt Porcher Áron Szentkirályi Alexandra Fővárosi Közgyűlés

Több tiszás képviselő is azonnal otthagyná Budapestet, most kiderült, miért döntöttek így

2025. november 26. 20:29

Szentkirályi Alexandra arra figyelmeztette az ellenzéki párt képviselőit, nem menekülhetnek tovább a válaszadás elől.

2025. november 26. 20:29
null

Más karrier után vágyakozik a Fővárosi Közgyűlésből a Tisza Párt három képviselője – hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében Szentkirályi Alexandra. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője arra hívta fel a figyelmet, „Ma a Tisza eddig néma és csak press-kukacot kiáltani tudó jelöltjei nem menekülhetnek tovább a válaszok elől. A Fővárosi Közgyűlésből ugyanis három tiszás képviselő is más karrier után vágyakozik.”

Van, aki a szerb határon jelölt, frakcióvezetőjük Pest vármegyében, Porcher Áron pedig Budapesten indul – igaz, bemutatkozásából utóbb ki kellett húzni, hogy a választókerületben él. Kinek mennyit ér a budapestiek bizalma… De ha már így alakult, akkor mondják el, mégis mit gondoltak, amikor megalkották a tegnap napvilágot látott megszorító csomagot 

– szólította fel az ellenzéki pártot a kormánypárti politikus.

Ismert, a Tisza Párt fővárosi frakciójának vezetője, Ordas Eszter július elején mondott le, döntését családi okokkal indokolta. Felvetődött ugyanakkor, hogy a döntés összefügghetett azzal, hogy Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter közvetlen Ordas Eszter lemondása előtt nyilatkozott a sajtónak Magyar Péterről és bántalmazó kapcsolatukról.

Hatalmas megszorításra készül a Tisza Párt

Szentkirályi Alexandra emlékeztetett, hogy tegnap kiszivárgott a Tisza Párt terve

1300 milliárd forintos megszorítást és teljes baloldali fordulatot hajtanának végre Magyar Péterék, ha 2026-ban átvennék a kormányzást. 

A több száz oldalas „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” című tervezet szerint évente 1300 milliárd forint többletbevételt szednének be adó- és járulékemelésekkel.

Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán ezzel kapcsolatban kiemelte, „egy átlagos magyar családnak 30 százalékkal csökkentenék a családi adókedvezményeit. Jelentősen emelnék a kis- és középvállalkozások adóterheit: a kisvállalkozásoknak 13,5 százalékra, a középvállalkozásoknak 18 százalékra emelnék a társasági adót.”

Marad a káosz és a törvénytelenség a fővárosban

Karácsony Gergely balliberális főpolgármester hosszú idő után – a törvénysértő működés megszüntetése érdekében – újra jelölt főpolgármester-helyettest. A városvezető Tüttő Katát, a Magyar Szocialista Párt képviselőjét, a Régiók Európai Bizottságának elnökét jelölte helyettesének. 

A kormánypártok képviselője, Szepesfalvy Anna a szerdai szavazás előtt bejelentette, hogy nem vesznek részt a folyamatban. Így zajlott a Fővárosi Közgyűlés első fele, ahol ezúttal sem sikerült főpolgármester-helyettest választani.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

***

