Több tiszás képviselő is azonnal otthagyná Budapestet, most kiderült, miért döntöttek így

Más karrier után vágyakozik a Fővárosi Közgyűlésből a Tisza Párt három képviselője – hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében Szentkirályi Alexandra. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője arra hívta fel a figyelmet, „Ma a Tisza eddig néma és csak press-kukacot kiáltani tudó jelöltjei nem menekülhetnek tovább a válaszok elől. A Fővárosi Közgyűlésből ugyanis három tiszás képviselő is más karrier után vágyakozik.”

Van, aki a szerb határon jelölt, frakcióvezetőjük Pest vármegyében, Porcher Áron pedig Budapesten indul – igaz, bemutatkozásából utóbb ki kellett húzni, hogy a választókerületben él. Kinek mennyit ér a budapestiek bizalma… De ha már így alakult, akkor mondják el, mégis mit gondoltak, amikor megalkották a tegnap napvilágot látott megszorító csomagot

– szólította fel az ellenzéki pártot a kormánypárti politikus.