A nyavalygó Karácsony nem jelent csődöt, inkább beáldozza a budapestieket a kormány megbuktatásáért

Ezt azonban nagyon nem szeretné Karácsony, mert akkor kiderülne, hogy képtelen gazdálkodni és csődbe vitte a fővárost. Akkor lenne róla pecsétes papír, amit nem lehet letagadni, nem lehet vele tovább a választókat hülyíteni.

Ez olyannyira így lehet, hogy Karácsony már a postás szerepét is felvállalta, amikor a minap személyesen vitt el egy levelet a Karmelitába Orbán Viktornak. Ebben jelezte, hogy a kormány miatt komoly bajban van Budapest. A főpolgármester azt írta, ha nem változik semmi, akkor januárban csődbe fog menni a város. Tudja, mit kéne tenni, de azt nem teszi, mert a politikai céljai nem valósulnak akkor meg.

Inkább beáldozza a budapestieket. Attól irtózik, hogy a Fővárosi Közgyűlés önként magára vegye a „csőd” bélyegét. Nehogy a kormány politikai győzelmet hirdethessen!

Karácsony alkalmatlansága már régen kiderült. Nem véletlen, hogy a tavalyi választáson csak alig, pár száz szavazattal tudott nyerni.

Szóval félnek. Az állt Orbán Viktornak postásként elvitt levélben, hogy ha nem változik semmi, januárban csődbe megy a város, az a veszély fenyeget, hogy leállhat többek között a közösségi közlekedés és a távhőszolgáltatás, az önkormányzati alkalmazottaknak pedig nem fognak tudni fizetést adni. Tudja ő is, hogy nem így lesz, csak ahhoz rá kell nyomnia a saját homlokára a „csőd” bélyegét. Előbb-utóbb meg is fogja tenni.