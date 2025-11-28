Ft
11. 28.
péntek
Fővárosi Közgyűlés Karácsony Karácsony Gergely

A nyavalygó Karácsony nem jelent csődöt, inkább beáldozza a budapestieket a kormány megbuktatásáért

2025. november 28. 17:59

Attól irtózik, hogy a Fővárosi Közgyűlés önként magára vegye a „csőd” bélyegét. Nehogy a kormány politikai győzelmet hirdethessen!

2025. november 28. 17:59
null
Horváth K. József
Horváth K. József

Dr. Bubó bölcsessége: „Aki nyavalyog, de nem változtat, annak még nem fáj eléggé!”

Márpedig 

Karácsony Gergely 2019-es hivatalba lépésétől kezdve csak nyavalyog és a kormányra mutogat, hogy kivérezteti a fővárost. Eközben az elmúlt hat évben számtalan korrupciógyanús ügy került nyilvánosságra, de valahogy Karácsony mindet megúszta. 

Most azért nyavalyog, mert miután Budapest nem fizette meg a jogszabály által előírt szolidaritási hozzájárulást, ezért az államkincstár aktuálisan 6,2 milliárdot emelt le a főváros bankszámlájáról. 

Egyet leszögezhetünk: ha a kormánynak nem lett volna erre jogszabályi felhatalmazása, akkor nem tette volna meg. Idén 89 milliárd forint a főváros kötelezettsége, Budapest azonban úgy döntött, hogy 50 milliárddal kevesebbet, 39 milliárdot hajlandó befizetni. De nem oda Buda!

Úgy tesz, mintha a főváros állam lenne az államban. Mintha a választóitól ő arra kapott volna felhatalmazást, hogy törvényeket alkosson és Budapest fejlesztése ügyében ne csináljon semmit. Legfeljebb folyamatosan vitatkozzon a kormánnyal, hogy az ellenzék politikai céljait valósítsa meg, s közbe nyavalyog, hogy a kabinet kivérezteti a fővárost.

Ez ragyogó szöveg hangulatkeltésre, a szavazók hergelésére, politikai tőke kovácsolására – csak arra nem, hogy a főváros saját lábán állva tegyen eleget törvényi kötelezettségeinek. A város működtetésének és fejlesztésének. Mindezt azért tudja megcsinálni, mert a kormánynak nagyonis fontos Budapest. Orbán Viktor a minap mondta Rónai Egonnak a Mérleg című műsorban, hogy 

ma a több száz milliárd, de szerintem ezer milliárd forintot elérő beruházás zajlik a fővárosban, nem fővárosi, hanem országos költségvetési pénzből. Tehát a főváros az elmúlt 15 évnek a legnagyobb nyertese.”

Budapest tehát annak ellenére épül-szépül, hogy Karácsony csak nyafog és szegi a törvényt, hogy meglévő pénzeiket a megfelelő időben a megfelelő célra, nyilván politikai haszonszerzésre tudják fordítani. 

Most rettegnek, mert a kormány azt várja el, hogy a Fővárosi Közgyűlés hivatalosan is állapítsa meg a fizetésképtelenséget. Ezt követően nyitottak arra, hogy csődsegélyt, pénzügyi mentőcsomagot nyújtsanak. 

Ezt azonban nagyon nem szeretné Karácsony, mert akkor kiderülne, hogy képtelen gazdálkodni és csődbe vitte a fővárost. Akkor lenne róla pecsétes papír, amit nem lehet letagadni, nem lehet vele tovább a választókat hülyíteni. 

Ez olyannyira így lehet, hogy Karácsony már a postás szerepét is felvállalta, amikor a minap személyesen vitt el egy levelet a Karmelitába Orbán Viktornak. Ebben jelezte, hogy a kormány miatt komoly bajban van Budapest. A főpolgármester azt írta, ha nem változik semmi, akkor januárban csődbe fog menni a város. Tudja, mit kéne tenni, de azt nem teszi, mert a politikai céljai nem valósulnak akkor meg. 

Inkább beáldozza a budapestieket. Attól irtózik, hogy a Fővárosi Közgyűlés önként magára vegye a „csőd” bélyegét. Nehogy a kormány politikai győzelmet hirdethessen!

Karácsony alkalmatlansága már régen kiderült. Nem véletlen, hogy a tavalyi választáson csak alig, pár száz szavazattal tudott nyerni. 

Szóval félnek. Az állt Orbán Viktornak postásként elvitt levélben, hogy ha nem változik semmi, januárban csődbe megy a város, az a veszély fenyeget, hogy leállhat többek között a közösségi közlekedés és a távhőszolgáltatás, az önkormányzati alkalmazottaknak pedig nem fognak tudni fizetést adni. Tudja ő is, hogy nem így lesz, csak ahhoz rá kell nyomnia a saját homlokára a „csőd” bélyegét. Előbb-utóbb meg is fogja tenni.

(Fotó: Kisbenedek Attila / AFP)
 

 

Dunhill67
2025. november 28. 20:16
ez a nyomorult kakaóhuszár egy KERÜLETET nem volt képes irányítani....vajon miért gondolta az a sok,ostoba libshit,hogy ez a fővárossal sikerülni fog?
makaó
2025. november 28. 20:16
Rohadt idejét múltak egyes törvényeink. Az egyszerű embernek felforr az agya, ha rágondol, hogy neki filléres gondjai vannak, ezek a tehetségtelen polgármesterek meg büntetlenül eltapsolhatnak százmilliárdokat.
zsugabubus-2
2025. november 28. 19:44
Csóri kis stróman giliszta. Az elsíbolt pénzből neki nem sok juthatott, de ez volt az ára, hogy nem ásták el a háta mögé búvó tetves bolsik. Úgy kellett neki ez a pozíció, mit szar a zsebbe.
elcapo-2
2025. november 28. 19:41
Hagyni kell Budapestet csődbe menni , ez egyértelmű!
