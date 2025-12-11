Ft
12. 11.
csütörtök
Pride-ügy: vádemelési javaslattal zárult a Karácsony Gergely elleni nyomozás

2025. december 11. 14:38

A főpolgármestert augusztus 1-jén hallgatták ki gyanúsítottként.

2025. december 11. 14:38
Vádemelési javaslattal fejezte be a rendőrség azt a nyomozást, amelyet a júniusi Budapest Pride kapcsán indítottak Karácsony Gergely ellen – erről a főpolgármester számolt be a Facebookon. Mint írta: a gyülekezési jog megsértésével vádolják, amit abszurdnak nevezett, hangsúlyozva: a Fővárosi Önkormányzatnak nincs gyülekezési joga, a Pride pedig önkormányzati rendezvényként került meghirdetésre.

A főpolgármestert augusztus 1-jén hallgatták ki gyanúsítottként a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodájánál. 

A Telex erről szóló cikkében emlékeztet: Karácsony Gergely a kihallgatáson nem válaszolt a kérdésekre, hanem írásos jogi álláspontjukat ismertette: szerintük ugyanis a rendezvényre nem vonatkozik a gyülekezési törvény. Akkor úgy nyilatkozott, még a vádemelésig való eljutást is valószínűtlennek tartja.

Az ügyészség augusztus közepén elutasította Karácsony panaszát, fenntartva a bűncselekmény gyanúját.

A főpolgármester ezt úgy értékelte, hogy az eljárás „valójában a sokszínűség és az egyenlőség melletti kiállást bünteti”.

Nyitókép: MTI / Mónus Márton

 

masikhozzaszolo
2025. december 11. 15:32
Mindent ellopnak. De emlteném a vihar magját: Tegnap a Király utcai Trófea előtti kiülőn mradt a nejem sálja. Ma felhívtuk, mert biztattam a nejemet, meg lesz az. Azt mondták milyen sál:?Mondjuk: Egy Gusztav Klimt sál. Igen náluk van. mehetünk érte. Tehát a vihar magjában csend van. Szélcsend.
nemhiszemel-2
2025. december 11. 15:14
,,Az eljárás valójában a sokszínűség és az egyenlőség melletti kiállást bünteti”. Nem,Geri! Az eljárás a törvényszegést bünteti. A prájd, vagy nevezd ahogy akarod, igenis a gyülekezési törvény hatálya alá tartozik. Az pedig az ország minden közterületén hatályos. Az általad képzelt, de valójában nem létező Budapest Köztársaság területén is. Ha tetszik, ha nem.
nyugalom
2025. december 11. 15:03
A sunyi, aljas komcsiproli!
gullwing
2025. december 11. 14:59
Na végre!
