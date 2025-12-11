Pride-ügy: vádemelési javaslattal zárult a Karácsony Gergely elleni nyomozás

Vádemelési javaslattal fejezte be a rendőrség azt a nyomozást, amelyet a júniusi Budapest Pride kapcsán indítottak Karácsony Gergely ellen – erről a főpolgármester számolt be a Facebookon. Mint írta: a gyülekezési jog megsértésével vádolják, amit abszurdnak nevezett, hangsúlyozva: a Fővárosi Önkormányzatnak nincs gyülekezési joga, a Pride pedig önkormányzati rendezvényként került meghirdetésre.

A főpolgármestert augusztus 1-jén hallgatták ki gyanúsítottként a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodájánál.

A Telex erről szóló cikkében emlékeztet: Karácsony Gergely a kihallgatáson nem válaszolt a kérdésekre, hanem írásos jogi álláspontjukat ismertette: szerintük ugyanis a rendezvényre nem vonatkozik a gyülekezési törvény. Akkor úgy nyilatkozott, még a vádemelésig való eljutást is valószínűtlennek tartja.