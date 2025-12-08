Ft
G. Fodor Gábor Mi Hazán Mozgalom Mesterterv Karácsony Gergely Mráz Ágoston Sámuel

Ez a párt lehet a harmadik erő Magyarországon áprilistól – nem, nem a Mi Hazánk

2025. december 08. 19:04

A közvélemény-kutatók szerint hárompárti parlament fog alakulni. És a választók egy része továbbra is egy, a két nagy párttól távolabbi tömörülést keres.

2025. december 08. 19:04
null

Az továbbra is vita tárgya a közvélemény-kutatók körében, hogy a Fidesz vagy a Tisza vezet. Egy valamiben azonban egyetértés van, hogy jelen állapot szerint a Mi Hazánk ott lesz a parlamentben 2026 áprilisa után is. Azonban a Demokratikus Koalíció és a Kutyapárt beesése teret adhat egy olyan pártnak, amelyet eddig csak viccként értékelt a magyar közvélemény. A Mestertervben ennek a forgatókönyvnek jártunk utána.

Mráz Ágoston Sámuel úgy gondolja, hogy a szavazói magatartás hagyományaiból lehet arra következtetni, hogy van mindig is volt igény egy harmadik erőre. A Nézőpont Intézet vezetője egyetértett abban, hogy jelenleg ezt a szerepet a Mi Hazánk tölti be, míg a DK és a MKKP nem tudta elhitetni a választókkal, hogy ők egy öt százalék feletti párt

Mesterterv
A Mesterterv szakértői is biztosnak látják a Mi Hazánk bejutását, de a baloldali kispártok közül is kikerülhet egy győztes (Forrás: Youtube/Képernyőfotó)

G. Fodor Gábor szerint, bár egyelőre nem foglalkoznak vele a kutatók, de van egy nem rég alakult formáció, amely akár bele is szólhat a kispártok versenyébe. A XXI. Század Intézet vezetője úgy fogalmazott: a Karácsony Gergely által szponzorált Humanisták. Nem csupán arról van szó, hogy néhány ember gondolt egy nagyot, és megalapította a Humanistákat. Hanem itt arról van szó, hogy itt Karácsony Gergely politikai motívumrendszeréhez illeszkedik egy új politikai alakulat. 

Akár még eshet úgy a labda, hogy azt mondja a Karácsony Gergely, hogy előrébb lépek ebben a történetben. 

G. Fodor szerint, ha egy ki-ki meccs lesz a választás, tehát csak a Fidesz és a Tisza párharca lesz, akkor a baloldali-liberális szavazóknak ott lehet a Humanisták alternatívaként. Erre azért van lehetőségük, mert azon kívül, hogy menjen vagy maradjon Orbán vannak nekik olyan ideológiai kérdéseik, amelyekben szeretnének képviselethez jutni a parlamentben. Mráz ennek kapcsán annyit tett, hozzá, hogy a Humanisták egy opció Karácsony kezében, hogy beleszóljon az országos választási versenybe.

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóban nézheti vissza.

Nyitókép: Hegedüs Róbert

 

billysparks
2025. december 08. 19:32
Hehe! Szalámizzák a Tiszát?
baronet
2025. december 08. 19:28
Leghülyébb párt, a leghülyébb szavazóknak. Pedig erős a verseny ebben...
sersem
2025. december 08. 19:24
Akkor maradjunk annyiban, hogy a MH marad a harmadik erő. A bolsik most egy emberként állnak be a poloska mögé.
kamasuka
2025. december 08. 19:24
Ugyan már, bakker! :D Humanisták, meg az eszetek tokja. Ha vki nem a Tiszára fog szavazni, de libsevik, akkor DK vagy KFKP. Humanisták. :D Jól van, hát persze! :D
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!