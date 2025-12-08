Ez a párt lehet a harmadik erő Magyarországon áprilistól – nem, nem a Mi Hazánk

Az továbbra is vita tárgya a közvélemény-kutatók körében, hogy a Fidesz vagy a Tisza vezet. Egy valamiben azonban egyetértés van, hogy jelen állapot szerint a Mi Hazánk ott lesz a parlamentben 2026 áprilisa után is. Azonban a Demokratikus Koalíció és a Kutyapárt beesése teret adhat egy olyan pártnak, amelyet eddig csak viccként értékelt a magyar közvélemény. A Mestertervben ennek a forgatókönyvnek jártunk utána.

Mráz Ágoston Sámuel úgy gondolja, hogy a szavazói magatartás hagyományaiból lehet arra következtetni, hogy van mindig is volt igény egy harmadik erőre. A Nézőpont Intézet vezetője egyetértett abban, hogy jelenleg ezt a szerepet a Mi Hazánk tölti be, míg a DK és a MKKP nem tudta elhitetni a választókkal, hogy ők egy öt százalék feletti párt.