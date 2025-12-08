Ez a párt lehet a harmadik erő Magyarországon áprilistól – nem, nem a Mi Hazánk

Itt az eddigi legvadabb forgatókönyv: hamarosan ugyanazt mérheti a Nézőpont és a Medián
A Tisza őszi hanyatlása már a baloldali közvélemény kutatóknál is látszik. A Nézőpont Intézet és a Medián számai is közelednek egymáshoz.
A közvélemény-kutatók szerint hárompárti parlament fog alakulni. És a választók egy része továbbra is egy, a két nagy párttól távolabbi tömörülést keres.
Az továbbra is vita tárgya a közvélemény-kutatók körében, hogy a Fidesz vagy a Tisza vezet. Egy valamiben azonban egyetértés van, hogy jelen állapot szerint a Mi Hazánk ott lesz a parlamentben 2026 áprilisa után is. Azonban a Demokratikus Koalíció és a Kutyapárt beesése teret adhat egy olyan pártnak, amelyet eddig csak viccként értékelt a magyar közvélemény. A Mestertervben ennek a forgatókönyvnek jártunk utána.
Mráz Ágoston Sámuel úgy gondolja, hogy a szavazói magatartás hagyományaiból lehet arra következtetni, hogy van mindig is volt igény egy harmadik erőre. A Nézőpont Intézet vezetője egyetértett abban, hogy jelenleg ezt a szerepet a Mi Hazánk tölti be, míg a DK és a MKKP nem tudta elhitetni a választókkal, hogy ők egy öt százalék feletti párt.
G. Fodor Gábor szerint, bár egyelőre nem foglalkoznak vele a kutatók, de van egy nem rég alakult formáció, amely akár bele is szólhat a kispártok versenyébe. A XXI. Század Intézet vezetője úgy fogalmazott: a Karácsony Gergely által szponzorált Humanisták. Nem csupán arról van szó, hogy néhány ember gondolt egy nagyot, és megalapította a Humanistákat. Hanem itt arról van szó, hogy itt Karácsony Gergely politikai motívumrendszeréhez illeszkedik egy új politikai alakulat.
Akár még eshet úgy a labda, hogy azt mondja a Karácsony Gergely, hogy előrébb lépek ebben a történetben.
G. Fodor szerint, ha egy ki-ki meccs lesz a választás, tehát csak a Fidesz és a Tisza párharca lesz, akkor a baloldali-liberális szavazóknak ott lehet a Humanisták alternatívaként. Erre azért van lehetőségük, mert azon kívül, hogy menjen vagy maradjon Orbán vannak nekik olyan ideológiai kérdéseik, amelyekben szeretnének képviselethez jutni a parlamentben. Mráz ennek kapcsán annyit tett, hozzá, hogy a Humanisták egy opció Karácsony kezében, hogy beleszóljon az országos választási versenybe.
A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóban nézheti vissza.
Nyitókép: Hegedüs Róbert