Nagy Attila Tibor figyelmeztette Magyar Pétert: „A helyzet mégsem ennyire egyszerű, ahogy elsőre látszik”

Kifejtette: a főváros sajátossága, hogy itt koncentrálódnak azok az ellenzéki parlamenti képviselők, akik egyéni választókerületben tudtak mandátumot szerezni. És bár a momentumos politikusok félreálltak a Tisza útjából, több más egyéni választókerületi képviselő – akik helyben már többször legyőzték a Fideszt – egyelőre nem lép vissza, vagyis jövőre is indulni szeretne az országgyűlési egyéni mandátumért.

Ilyen Szabó Szabolcs, Kunhalmi Ágnes, Szabó Tímea, de különösen Hadházy Ákos is, akik helyben és országosan ismert politikusok. Ha ők a Tisza már ismertté vált jelöltjei mellett elindulnak az egyéni választókerületben, meglehet, alulmaradnak, de értékes szavazatmennyiséget vehetnek el a Tiszától.

A rájuk leadott voksok ugyanis nem a Tisza jelöltjeire adott szavazatok lesznek, és nem kerülnek fel győzteskompenzációs szavazatként Magyar Péterék országos listájára. A sok kicsi pedig sokra mehet: minél megosztottabb az ellenzéki szavazótábor, és

minél kevesebb győzteskompenzációs szavazatot tud a Tisza Budapesten összegyűjteni, annál jobb a Fidesznek.

Nagy Attila Tibor szerint a választási matematika mellett tartalmi kihívások is vannak a Tisza számára Budapesten. Magyar Péter többször próbára tette már a fővárosi urbánus, liberális szavazói türelmét, lojalitását: nem állt ki a Pride megtartása mellett, a gyülekezési törvény ezzel kapcsolatos szigorítását is csak ímmel-ámmal helytelenítette és a melegházasságot sem meri támogatni.