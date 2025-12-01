Nagy Attila Tibor figyelmeztette Magyar Pétert: „A helyzet mégsem ennyire egyszerű, ahogy elsőre látszik”

Árulkodó fotó bizonyítja: megütötte a Tiszát a kiszivárgott megszorítócsomag, komoly bajban van Magyar Péter
Egyértelmű üzenetet kapott a saját szimpatizánsaitól.
Nem mindegy, hogy melyik jelöltre mennek az ellenzéki szavazatok – hívta fel a figyelmet Nagy Attila Tibor.
„A Tisza elnökének országjárásai eddig nem terjedtek ki az egyes fővárosi kerületekre, pedig azoknak településszintű önkormányzati rangjuk is van. Magyar Péter a vidéki országjárásain számos kisebb város, falu meglátogatása mellett minden megyeszékhelyre eljutott, ennek mintájára megtehette volna, hogy az egyes fővárosi kerületekben is nagygyűlést tart” – írta az Indexnek írt cikkében Nagy Attila Tibor.
Az elemző példaként hozta fel Újbudát vagy Óbudát, amelynek 100 ezer feletti lakosságszámmal rendelkeznek, népességük meghaladja számos magyar vidéki városáét.
A Tisza elnöke országjárásain – különösen az elsőn – számos helyszínen, a beszédei elején megemlítette a helyi sajátosságokat, gondokat – miért ne tehette volna meg ugyanezt mondjuk Kőbányán, Csepelen? – tette fel a kérdést, hozzátéve, hogy mindegyik budapesti kerületnek megvannak a sajátos kihívásai, gondjai, nemcsak a nagyobb egészet, a fővárost kellene nézni.
Ennek ellenére Magyar Péter eddig egyetlen egy kerületi lakosoknak szóló nagygyűlést sem tartott
– mutatott rá az elemző.
A budapesti lakosoknak be kellett érniük azzal, hogy Magyar Péter az október 23-i és március 15-i ünnepségeket a fővárosban tartotta, ám ezek mindegyike országos szintű rendezvény volt, amely nem foglalkozott a helyi ügyekkel.
Nagy Attila Tibor felidézte, hogy a 2024. június 9-i európai parlamenti választás fej-fej melletti eredményt hozott a Tisza és a Fidesz számára és azóta több közvélemény-kutatás egyértelmű Tisza-fölényt és a Fidesz támogatottságának nagy visszaesését mérte. Mindebből Magyar Péterék azt a következtetést vonhatták le, hogy „a fővárosi szavazók már megvannak, koncentráljunk a vidékre, az fontosabb, ott kell és lehet megnyerni az országgyűlési választásokat”.
Ezt is ajánljuk a témában
Egyértelmű üzenetet kapott a saját szimpatizánsaitól.
Azonban az elemző szerint meglehet, hogy
a helyzet mégsem ennyire egyszerű, ahogy elsőre látszik.
Kifejtette: a főváros sajátossága, hogy itt koncentrálódnak azok az ellenzéki parlamenti képviselők, akik egyéni választókerületben tudtak mandátumot szerezni. És bár a momentumos politikusok félreálltak a Tisza útjából, több más egyéni választókerületi képviselő – akik helyben már többször legyőzték a Fideszt – egyelőre nem lép vissza, vagyis jövőre is indulni szeretne az országgyűlési egyéni mandátumért.
Ilyen Szabó Szabolcs, Kunhalmi Ágnes, Szabó Tímea, de különösen Hadházy Ákos is, akik helyben és országosan ismert politikusok. Ha ők a Tisza már ismertté vált jelöltjei mellett elindulnak az egyéni választókerületben, meglehet, alulmaradnak, de értékes szavazatmennyiséget vehetnek el a Tiszától.
A rájuk leadott voksok ugyanis nem a Tisza jelöltjeire adott szavazatok lesznek, és nem kerülnek fel győzteskompenzációs szavazatként Magyar Péterék országos listájára. A sok kicsi pedig sokra mehet: minél megosztottabb az ellenzéki szavazótábor, és
minél kevesebb győzteskompenzációs szavazatot tud a Tisza Budapesten összegyűjteni, annál jobb a Fidesznek.
Nagy Attila Tibor szerint a választási matematika mellett tartalmi kihívások is vannak a Tisza számára Budapesten. Magyar Péter többször próbára tette már a fővárosi urbánus, liberális szavazói türelmét, lojalitását: nem állt ki a Pride megtartása mellett, a gyülekezési törvény ezzel kapcsolatos szigorítását is csak ímmel-ámmal helytelenítette és a melegházasságot sem meri támogatni.
Jelenleg inkább megmosolyogtató próbálkozás a Humanisták Pártjának indulása, Cseh Katalin és Barabás Richárd azonban jól érzékeli, hogy Magyar Péter széles szavazótábort átívelő, sokszor óvatos politikája nem mindenben felel meg az urbánus szemléletű szavazók elvárásainak.
Ha azonban az óellenzéki politikusok kedvéért a Tisza nem indulna el a budapesti választókerületek nagy részében, akkor máris számos egyéni választókerületi szavazattól esne el.
Ezt is ajánljuk a témában
Helyzetbe hoznák az óbaloldal politikusait.
Ha viszont a Tisza minél nagyobb győzelmet akar, akkor a fővárosi ellenzéki választókkal azt kell megértetnie: hiába szimpatikus számukra Hiller István, Szabó Tímea vagy más helyi politikusok, most nem személyeket, hanem a kormányváltás esélyét kell nézniük, és ennek megfelelően a Tisza sokszor még tapasztalatlan jelöltjeire kell voksolniuk – magyarázta az elemző.
Ennek a meggyőző munkának a része lehetne, hogy Magyar Péter valamennyi kerületben lakossági fórumot tartana. Csakhogy ebben volna kockázat: a tiszás kerületi nagygyűlések egyikén megjelenne Tordai Bence, a másikon mondjuk Kunhalmi Ágnes, akik az összefogósdira (értsd: a Tisza mégse induljon helyben ellenük) biztatnák nyilvánosan Magyar Pétert. Ebből pedig vita alakulhat ki az elemző szerint.
Ha pedig nem ad szót a gyűlésein az ellenzéki parlamenti képviselőknek, abból lesz a baj: majd panaszkodnak a sajtónak, hogy Magyar Péter milyen antidemokratikus. A megoldás tehát az lett, hogy nem tart budapesti kerületi fórumokat – így talán elkerülhető minden konfliktus. Hátha enélkül is elég erős lesz a Tisza áradása ahhoz, hogy elsodorja a Fideszt és a többi ellenzéki pártot is.
Ezt is ajánljuk a témában
Míg a felelősség és a munka az aktivistákat terheli, a babérokat a Tisza-vezér egyedül aratja le.
Ha viszont – az ellenzéki politikusokkal való meg nem egyezés és a tartalmi különbségek miatt – nem tud a Tisza kellően nagy fölénnyel győzni Budapesten,
akkor ez kiélezett választási szituációban akár még a kormányváltásba is kerülhet
– mutatott rá Nagy Attila Tibor.
Fotó: AFP / Kisbenedek Attila