Ft
Ft
6°C
-1°C
Ft
Ft
6°C
-1°C
12. 02.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Magyar Péter Budapest ellenzék

Nagy Attila Tibor figyelmeztette Magyar Pétert: „A helyzet mégsem ennyire egyszerű, ahogy elsőre látszik”

2025. december 01. 22:39

Nem mindegy, hogy melyik jelöltre mennek az ellenzéki szavazatok – hívta fel a figyelmet Nagy Attila Tibor.

2025. december 01. 22:39
null

„A Tisza elnökének országjárásai eddig nem terjedtek ki az egyes fővárosi kerületekre, pedig azoknak településszintű önkormányzati rangjuk is van. Magyar Péter a vidéki országjárásain számos kisebb város, falu meglátogatása mellett minden megyeszékhelyre eljutott, ennek mintájára megtehette volna, hogy az egyes fővárosi kerületekben is nagygyűlést tart” – írta az Indexnek írt cikkében Nagy Attila Tibor. 

Az elemző példaként hozta fel Újbudát vagy Óbudát, amelynek 100 ezer feletti lakosságszámmal rendelkeznek, népességük meghaladja számos magyar vidéki városáét. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Óriási hibát követett el Magyar Péter: ez a hirtelen felindulás a vesztét okozhatja

Óriási hibát követett el Magyar Péter: ez a hirtelen felindulás a vesztét okozhatja
Tovább a cikkhezchevron

A Tisza elnöke országjárásain – különösen az elsőn – számos helyszínen, a beszédei elején megemlítette a helyi sajátosságokat, gondokat – miért ne tehette volna meg ugyanezt mondjuk Kőbányán, Csepelen? – tette fel a kérdést, hozzátéve, hogy mindegyik budapesti kerületnek megvannak a sajátos kihívásai, gondjai, nemcsak a nagyobb egészet, a fővárost kellene nézni.

Ennek ellenére Magyar Péter eddig egyetlen egy kerületi lakosoknak szóló nagygyűlést sem tartott 

– mutatott rá az elemző. 

A budapesti lakosoknak be kellett érniük azzal, hogy Magyar Péter az október 23-i és március 15-i ünnepségeket a fővárosban tartotta, ám ezek mindegyike országos szintű rendezvény volt, amely nem foglalkozott a helyi ügyekkel. 

Nagy Attila Tibor felidézte, hogy a 2024. június 9-i európai parlamenti választás fej-fej melletti eredményt hozott a Tisza és a Fidesz számára és azóta több közvélemény-kutatás egyértelmű Tisza-fölényt és a Fidesz támogatottságának nagy visszaesését mérte. Mindebből Magyar Péterék azt a következtetést vonhatták le, hogy „a fővárosi szavazók már megvannak, koncentráljunk a vidékre, az fontosabb, ott kell és lehet megnyerni az országgyűlési választásokat”. 

Ezt is ajánljuk a témában

Azonban az elemző szerint meglehet, hogy

a helyzet mégsem ennyire egyszerű, ahogy elsőre látszik.

Kifejtette: a főváros sajátossága, hogy itt koncentrálódnak azok az ellenzéki parlamenti képviselők, akik egyéni választókerületben tudtak mandátumot szerezni. És bár a momentumos politikusok félreálltak a Tisza útjából, több más egyéni választókerületi képviselő – akik helyben már többször legyőzték a Fideszt – egyelőre nem lép vissza, vagyis jövőre is indulni szeretne az országgyűlési egyéni mandátumért.

Ilyen Szabó Szabolcs, Kunhalmi Ágnes, Szabó Tímea, de különösen Hadházy Ákos is, akik helyben és országosan ismert politikusok. Ha ők a Tisza már ismertté vált jelöltjei mellett elindulnak az egyéni választókerületben, meglehet, alulmaradnak, de értékes szavazatmennyiséget vehetnek el a Tiszától.

A rájuk leadott voksok ugyanis nem a Tisza jelöltjeire adott szavazatok lesznek, és nem kerülnek fel győzteskompenzációs szavazatként Magyar Péterék országos listájára.  A sok kicsi pedig sokra mehet: minél megosztottabb az ellenzéki szavazótábor, és 

minél kevesebb győzteskompenzációs szavazatot tud a Tisza Budapesten összegyűjteni, annál jobb a Fidesznek.

Nagy Attila Tibor szerint a választási matematika mellett tartalmi kihívások is vannak a Tisza számára Budapesten. Magyar Péter többször próbára tette már a fővárosi urbánus, liberális szavazói türelmét, lojalitását: nem állt ki a Pride megtartása mellett, a gyülekezési törvény ezzel kapcsolatos szigorítását is csak ímmel-ámmal helytelenítette és a melegházasságot sem meri támogatni.

Jelenleg inkább megmosolyogtató próbálkozás a Humanisták Pártjának indulása, Cseh Katalin és Barabás Richárd azonban jól érzékeli, hogy Magyar Péter széles szavazótábort átívelő, sokszor óvatos politikája nem mindenben felel meg az urbánus szemléletű szavazók elvárásainak.

Ha azonban az óellenzéki politikusok kedvéért a Tisza nem indulna el a budapesti választókerületek nagy részében, akkor máris számos egyéni választókerületi szavazattól esne el.

Ezt is ajánljuk a témában

Ha viszont a Tisza minél nagyobb győzelmet akar, akkor a fővárosi ellenzéki választókkal azt kell megértetnie: hiába szimpatikus számukra Hiller István, Szabó Tímea vagy más helyi politikusok, most nem személyeket, hanem a kormányváltás esélyét kell nézniük, és ennek megfelelően a Tisza sokszor még tapasztalatlan jelöltjeire kell voksolniuk – magyarázta az elemző.

Ennek a meggyőző munkának a része lehetne, hogy Magyar Péter valamennyi kerületben lakossági fórumot tartana. Csakhogy ebben volna kockázat: a tiszás kerületi nagygyűlések egyikén megjelenne Tordai Bence, a másikon mondjuk Kunhalmi Ágnes, akik az összefogósdira (értsd: a Tisza mégse induljon helyben ellenük) biztatnák nyilvánosan Magyar Pétert. Ebből pedig vita alakulhat ki az elemző szerint.

Ha pedig nem ad szót a gyűlésein az ellenzéki parlamenti képviselőknek, abból lesz a baj: majd panaszkodnak a sajtónak, hogy Magyar Péter milyen antidemokratikus. A megoldás tehát az lett, hogy nem tart budapesti kerületi fórumokat – így talán elkerülhető minden konfliktus. Hátha enélkül is elég erős lesz a Tisza áradása ahhoz, hogy elsodorja a Fideszt és a többi ellenzéki pártot is.

Ezt is ajánljuk a témában

Ha viszont – az ellenzéki politikusokkal való meg nem egyezés és a tartalmi különbségek miatt – nem tud a Tisza kellően nagy fölénnyel győzni Budapesten, 

akkor ez kiélezett választási szituációban akár még a kormányváltásba is kerülhet 

– mutatott rá Nagy Attila Tibor. 

Fotó: AFP / Kisbenedek Attila

 

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
llnnhegyi
2025. december 02. 00:06
NAT halálkufár, tipikus libbcsikommcsi, MP seggnyalója.
Válasz erre
0
0
states-2
2025. december 01. 23:53
Canossát jár a pszichopata, nem országot.
Válasz erre
0
0
Ehetős Odó
2025. december 01. 23:47
Vágyvezérelt f@szkalap ez a Nemzeti AlapTanterv.
Válasz erre
0
0
Palatin
•••
2025. december 01. 23:26 Szerkesztve
Az egyetlen dolog, amiben esetleg mégis egy picit bízni lehet, az az, hogy a vidékieknek talán több "eszük" van mint a Budapestieknek, amiröl én személy szerint meg vagyok gyözödve. Persze itt nem is igazán az ész számít. Mert mindenki, - a budapestiek is -, tudja, tudják, hogy Orbán egy alapjában kiváló vezetö, de a vidékiek ezt nemcsak tudják, hanem érzik is. A Budapestiek viszont lényegében önzö kutyák, akik a következetes, - az ország egészére nézve -, hasznos és hazafias vezetésben a saját, pattanásig felcsavart felsöbbrendüségi mániájukban inkább korlátozásokat látnak. Ök többet szeretnének harácsolni, linkelni, bulizni, simlizni, kohelykedni és ebben a feszes Orbáni politika bizony nekik útban van. Egy trehány, teszefosza, link, befolyásolható, nemtörödöm polyáca, mint Karácsony nekik pontosan ezért annyira jó, hogy még a katasztrofális "teljesítménye" ellenére is újraválasztották. Gondolkodjunk el ezen egy kicsit....
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!