Ennek nem fog örülni a Tisza vezére: Kéri László után a neves ügyvéd is megfogalmazta elvárásait Magyarék felé

Szerinte ez azért is fontos, mert az ellenzéknek az egyéni választókörök többségét meg kell nyernie, méghozzá a győzteskompenzáció miatt jelentős aránnyal.

Ám az ügyvéd még egy javaslatot bedobott: ha Magyar Péter nem akarja, hogy egyes körzetekben más ellenzékiek jussanak be helyettük a parlamentbe, akkor vegye fel őket a Tisza a pártlistájára. Példaként említette Hadházy Ákost, aki a legutóbbi felmérések szerint a legnépszerűbb ellenzéki politikus.

Lehetnek a Tiszának lelkes amatőr jelöltjei, de ez nem helyettesíti a profizmust. Egy képviselőnek ugyanis nem elég győznie a választáson, négy évig szakmai alapon kell kemény munkát folytatnia a parlamentben – mondta Magyar György.

Néhány napja számoltunk be arról, hogy a Klubrádióban a Magyar Péter hívének számító Kéri László is amellett érvelt, hogy