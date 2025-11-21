Ft
Tisza Párt Magyar György Kéri László Magyar Péter előválasztás

Ennek nem fog örülni a Tisza vezére: Kéri László után a neves ügyvéd is megfogalmazta elvárásait Magyarék felé

2025. november 21. 12:11

Helyzetbe hoznák az óbaloldal politikusait.

2025. november 21. 12:11
null

Magyar György is megszólalt a Tisza Párt jelöltállítási folyamatáról. A neves ügyvéd a Klikk Tv-nek nyilatkozva azzal kezdte, hogy a folyamatot inkább nevezné kiválasztásnak, mint előválasztásnak, amelyben megtalálják azt a személyt, aki a legjobb jelöltje lesz a Tiszának – de nem a teljes ellenzéknek. 

Sebes György műsorvezető kérdésére, hogy a kiválasztás után jöhet-e valami megegyezés a különböző körzetekben a jelöltekről a többi ellenzéki párttal, Magyar György azt mondta: az lenne az egészséges és demokratikus megoldás, hogy ha a 106 tiszás jelölt azokon a helyeken, ahol már vannak bejáratott, inkumbens jelöltjei az ellenzéknek, megmérkőznének egy valódi előválasztási folyamatban.

Így nem a füstös szobákban dőlnének el a képviselői helyek – tette hozzá az ügyvéd, aki szerint 10-15 ilyen körzetről lehet szó. 

Ha ez elmarad, akkor egymással szemben indulnak majd az ellenzéki jelöltek, ez pedig a Fidesz malmára hajtja a vizet

– érvelt Magyar György.

Szerinte ez azért is fontos, mert az ellenzéknek az egyéni választókörök többségét meg kell nyernie, méghozzá a győzteskompenzáció miatt jelentős aránnyal.

Ám az ügyvéd még egy javaslatot bedobott: ha Magyar Péter nem akarja, hogy egyes körzetekben más ellenzékiek jussanak be helyettük a parlamentbe, akkor vegye fel őket a Tisza a pártlistájára. Példaként említette Hadházy Ákost, aki a legutóbbi felmérések szerint a legnépszerűbb ellenzéki politikus.

Lehetnek a Tiszának lelkes amatőr jelöltjei, de ez nem helyettesíti a profizmust. Egy képviselőnek ugyanis nem elég győznie a választáson, négy évig szakmai alapon kell kemény munkát folytatnia a parlamentben – mondta Magyar György.

Néhány napja számoltunk be arról, hogy a Klubrádióban a Magyar Péter hívének számító Kéri László is amellett érvelt, hogy 

Magyar Péteréknek fel kellene venniük a pártlistájukra a legutóbbi választáson egyéni mandátumot szerzett és elismert ellenzéki politikusokat, 

így Hadházy Ákost, Szabó Tímeát, Jávor Benedeket, Jámbor Andrást.

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar még játszhatja kicsit ezt a megtévesztősdit, de az utolsó pillanatban, amikor a pártoknak le kell majd adniuk az országos listájukat, úgyis fel kell vennie az óbaloldal politikusait a Tisza-listára – közölte a politológus. 

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP
 

