Tisza Párt liberális Magyarország Magyar Péter Győr ellenzék Nyíregyháza Kovács András Deák Dániel baloldal

Árulkodó fotó bizonyítja: megütötte a Tiszát a kiszivárgott megszorítócsomag, komoly bajban van Magyar Péter

2025. november 29. 16:07

Egyértelmű üzenetet kapott a saját szimpatizánsaitól.

2025. november 29. 16:07
null

„A tiszás megszorítócsomag kiszivárgása láthatóan megütötte Magyar Pétert: alig párszáz ember volt rá kíváncsi, Győr után Nyíregyháza is kudarc számára, még egy kis parkolót sem tudott megtölteni” – állapította meg Deák Dániel, aki még egy fotót is bemutatott ennek kapcsán a Facebook-oldalán.

Fogy a lendülete, amit már a baloldali közvélemény-kutatások is jeleznek”

– emlékeztetett a politológus.

Kovács András is summázta a történteket

Kovács András, a Mandiner újságírója így foglalta össze, mi történt szombaton Nyíregyházán: „óriási bukás a gyűlölet karmesterének, Magyar Péternek a nyíregyházi rendezvénye! Egyre kevesebben kíváncsiak arra az értelmetlen fröcsögésre, amit a folyamatosan hazudozó Tisza-vezér előad! Már a balos intézetek is azt mérik, hogy elfogyott a lendülete ennek a teljesen üres demagóg alaknak!”

– írta Kovács András a Facebook-oldalán.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

