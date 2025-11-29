Árulkodó fotó bizonyítja: megütötte a Tiszát a kiszivárgott megszorítócsomag, komoly bajban van Magyar Péter

„A rendszerváltás óta nem látott mélységbe taszítanák Magyarországot” – betelt a pohár, túl messzire ment Magyar Péter
Összefogásra szólította fel a magyarországi polgármestereket Kaposvár polgármestere.
Egyértelmű üzenetet kapott a saját szimpatizánsaitól.
„A tiszás megszorítócsomag kiszivárgása láthatóan megütötte Magyar Pétert: alig párszáz ember volt rá kíváncsi, Győr után Nyíregyháza is kudarc számára, még egy kis parkolót sem tudott megtölteni” – állapította meg Deák Dániel, aki még egy fotót is bemutatott ennek kapcsán a Facebook-oldalán.
Fogy a lendülete, amit már a baloldali közvélemény-kutatások is jeleznek”
– emlékeztetett a politológus.
Kovács András, a Mandiner újságírója így foglalta össze, mi történt szombaton Nyíregyházán: „óriási bukás a gyűlölet karmesterének, Magyar Péternek a nyíregyházi rendezvénye! Egyre kevesebben kíváncsiak arra az értelmetlen fröcsögésre, amit a folyamatosan hazudozó Tisza-vezér előad! Már a balos intézetek is azt mérik, hogy elfogyott a lendülete ennek a teljesen üres demagóg alaknak!”
– írta Kovács András a Facebook-oldalán.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás
***