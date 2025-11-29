Árulkodó fotó bizonyítja: megütötte a Tiszát a kiszivárgott megszorítócsomag, komoly bajban van Magyar Péter

Kovács András is summázta a történteket

Kovács András, a Mandiner újságírója így foglalta össze, mi történt szombaton Nyíregyházán: „óriási bukás a gyűlölet karmesterének, Magyar Péternek a nyíregyházi rendezvénye! Egyre kevesebben kíváncsiak arra az értelmetlen fröcsögésre, amit a folyamatosan hazudozó Tisza-vezér előad! Már a balos intézetek is azt mérik, hogy elfogyott a lendülete ennek a teljesen üres demagóg alaknak!”

– írta Kovács András a Facebook-oldalán.