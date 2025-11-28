„A rendszerváltás óta nem látott mélységbe taszítanák Magyarországot” – betelt a pohár, túl messzire ment Magyar Péter

Szita Károly megítélése szerint a megszorítás „a rendszerváltás óta nem látott mélységbe taszítaná Magyarországot, a magyar családokat, és visszahozná azokat a legsötétebb időket, amikor milliók számára a napi megélhetés, a napi betevő megszerzése volt a cél, nem pedig a saját otthon megteremtése és a gyarapodás”.

Több mint 30 éve vagyok már polgármester, és amikor baloldali-liberális kormányok voltak hatalmon, minden esetben tapasztaltam, hogy amikor pénzre volt szükségük, elkezdtek turkálni az emberek zsebében – fogalmazott, hozzátéve a Tisza Párt a baloldali megszorítócsomagjával „a papírpénz mellett az aprót is elvenné”.

Példaként hozta fel, hogy a megszorítás minden társadalmi réteget sújtana, a többsávos személyi jövedelemadó bevezetésével egy átlagos pedagógusbér havi 56 ezer forinttal, egy átlagos orvosbér 252 ezer forinttal lenne kevesebb a mostaninál, továbbá 30-50 százalékkal csökkenne a családi adókedvezmény.

Megszűnne a gyermekgondozási díj (gyed), az ingyenes egészségügyi ellátás még a gyermekeknek sem járna automatikusan, Európa legalacsonyabb, 9 százalékos társasági adója 13,5-25 százalék közötti értékre emelkedne,

ami az árak növekedéséhez, a béremelések elmaradásához, tömeges elbocsátásokhoz vezetne – sorolta.