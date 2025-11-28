„A rendszerváltás óta nem látott mélységbe taszítanák Magyarországot” – betelt a pohár, túl messzire ment Magyar Péter

Így még senki sem égette be Magyar Péteréket: egy pillanat alatt elintézte az egész bagázst Orbán Viktor (VIDEÓ)
Nem különösebben foglalkoztatta a miniszterelnököt a Tisza Párt.
Összefogásra szólította fel a magyarországi polgármestereket Kaposvár polgármestere.
Összefogásra szólította fel a magyarországi polgármestereket, településeket a Tisza Párt tervezett megszorítócsomagja ellen Szita Károly (Fidesz-KDNP), Kaposvár polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke az MTI-nek pénteken adott nyilatkozatában.
A politikus azt mondta: „nagyon sokunkat megdöbbentettek” az elmúlt napokban napvilágot látott hírek az ellenzéki párt 1300 milliárd forintos baloldali megszorítócsomagjának tervéről,
emiatt a magyarországi polgármestereknek, településeknek, amelyek korábban többször is összefogtak – például az illegális bevándorlás ellen a városok és falvak békéje érdekében –, ezt újra meg kell tenniük.
Arra kéri a polgármestereket, közösen tegyenek meg mindent, hogy megvédjék a településeket a „brutális baloldali csomagtól”, javasolja, kérjék ki a képviselő-testületek véleményét, „vigyék eléjük” a kérdést, és utasítsák el ezt a csomagot – fűzte hozzá.
Szita Károly megítélése szerint a megszorítás „a rendszerváltás óta nem látott mélységbe taszítaná Magyarországot, a magyar családokat, és visszahozná azokat a legsötétebb időket, amikor milliók számára a napi megélhetés, a napi betevő megszerzése volt a cél, nem pedig a saját otthon megteremtése és a gyarapodás”.
Több mint 30 éve vagyok már polgármester, és amikor baloldali-liberális kormányok voltak hatalmon, minden esetben tapasztaltam, hogy amikor pénzre volt szükségük, elkezdtek turkálni az emberek zsebében – fogalmazott, hozzátéve a Tisza Párt a baloldali megszorítócsomagjával „a papírpénz mellett az aprót is elvenné”.
Példaként hozta fel, hogy a megszorítás minden társadalmi réteget sújtana, a többsávos személyi jövedelemadó bevezetésével egy átlagos pedagógusbér havi 56 ezer forinttal, egy átlagos orvosbér 252 ezer forinttal lenne kevesebb a mostaninál, továbbá 30-50 százalékkal csökkenne a családi adókedvezmény.
Megszűnne a gyermekgondozási díj (gyed), az ingyenes egészségügyi ellátás még a gyermekeknek sem járna automatikusan, Európa legalacsonyabb, 9 százalékos társasági adója 13,5-25 százalék közötti értékre emelkedne,
ami az árak növekedéséhez, a béremelések elmaradásához, tömeges elbocsátásokhoz vezetne – sorolta.
A polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy az ellenzéki párt tervezete szerint megszűnne az állami nyugdíjellátás, „helyette mindenkinek be kellene menni a kötelező nyugdíjpénztárba, és még 20 százalék nyugdíjadót is kellene fizetni”, emellett megemelnék az ingatlanadót, bevezetnék a vagyonadót, növelnék a gépjárművek általános forgalmi adóját (áfa), és fizetni kellene kutyák, macskák tartásáért is.
Ezt is ajánljuk a témában
Nem különösebben foglalkoztatta a miniszterelnököt a Tisza Párt.
(MTI)
Nyitókép: Facebook / Magyar Péter