Tisza Párt liberális Magyarország Kaposvár polgármester Magyar Péter Szita Károly ellenzék Fidesz baloldal

„A rendszerváltás óta nem látott mélységbe taszítanák Magyarországot” – betelt a pohár, túl messzire ment Magyar Péter

2025. november 28. 20:08

Összefogásra szólította fel a magyarországi polgármestereket Kaposvár polgármestere.

2025. november 28. 20:08
null

Összefogásra szólította fel a magyarországi polgármestereket, településeket a Tisza Párt tervezett megszorítócsomagja ellen Szita Károly (Fidesz-KDNP), Kaposvár polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke az MTI-nek pénteken adott nyilatkozatában.

A politikus azt mondta: „nagyon sokunkat megdöbbentettek” az elmúlt napokban napvilágot látott hírek az ellenzéki párt 1300 milliárd forintos baloldali megszorítócsomagjának tervéről,

emiatt a magyarországi polgármestereknek, településeknek, amelyek korábban többször is összefogtak – például az illegális bevándorlás ellen a városok és falvak békéje érdekében –, ezt újra meg kell tenniük.

Arra kéri a polgármestereket, közösen tegyenek meg mindent, hogy megvédjék a településeket a „brutális baloldali csomagtól”, javasolja, kérjék ki a képviselő-testületek véleményét, „vigyék eléjük” a kérdést, és utasítsák el ezt a csomagot – fűzte hozzá.

Szita Károly megítélése szerint a megszorítás „a rendszerváltás óta nem látott mélységbe taszítaná Magyarországot, a magyar családokat, és visszahozná azokat a legsötétebb időket, amikor milliók számára a napi megélhetés, a napi betevő megszerzése volt a cél, nem pedig a saját otthon megteremtése és a gyarapodás”.

Több mint 30 éve vagyok már polgármester, és amikor baloldali-liberális kormányok voltak hatalmon, minden esetben tapasztaltam, hogy amikor pénzre volt szükségük, elkezdtek turkálni az emberek zsebében – fogalmazott, hozzátéve a Tisza Párt a baloldali megszorítócsomagjával „a papírpénz mellett az aprót is elvenné”.

Példaként hozta fel, hogy a megszorítás minden társadalmi réteget sújtana, a többsávos személyi jövedelemadó bevezetésével egy átlagos pedagógusbér havi 56 ezer forinttal, egy átlagos orvosbér 252 ezer forinttal lenne kevesebb a mostaninál, továbbá 30-50 százalékkal csökkenne a családi adókedvezmény.

Megszűnne a gyermekgondozási díj (gyed), az ingyenes egészségügyi ellátás még a gyermekeknek sem járna automatikusan, Európa legalacsonyabb, 9 százalékos társasági adója 13,5-25 százalék közötti értékre emelkedne,

ami az árak növekedéséhez, a béremelések elmaradásához, tömeges elbocsátásokhoz vezetne – sorolta.

A polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy az ellenzéki párt tervezete szerint megszűnne az állami nyugdíjellátás, „helyette mindenkinek be kellene menni a kötelező nyugdíjpénztárba, és még 20 százalék nyugdíjadót is kellene fizetni”, emellett megemelnék az ingatlanadót, bevezetnék a vagyonadót, növelnék a gépjárművek általános forgalmi adóját (áfa), és fizetni kellene kutyák, macskák tartásáért is.

(MTI)

Nyitókép: Facebook / Magyar Péter

Ouroboros
2025. november 28. 20:17
Úbazmeg. Ezt a nyálcsorgató debilitást még Rákosiék is szégyellték volna. Az ember néha elszomorodik, hova züllött ez az ország 15 év alatt.
