Így még senki sem égette be Magyar Péteréket: egy pillanat alatt elintézte az egész bagázst Orbán Viktor (VIDEÓ)

2025. november 26. 21:28

Nem különösebben foglalkoztatta a miniszterelnököt a Tisza Párt.

2025. november 26. 21:28
null

Szerdai ülésén a kormány áttekintette az otthonteremtési program eddig eredményeit, amelyek impozánsak, továbbá a nyugdíjemelésről, a 14. havi nyugdíj bevezetésének módjáról és a következő évi nyugdíjemelés mértékéről is egyeztettek más témák mellett – erről Orbán Viktor beszélt szerdán a Facebook-oldalán közzétett videóban.

Láthatóan a fiatalok komolyan gondolják, hogy most ők következnek és fix 3 százalék kamatozású otthonteremtési hitelhez juthatnak

– fogalmazott a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a programot folytatni fogják.

A kormányülésen tárgyaltak a nyugdíjemelésről, a 14. havi nyugdíj bevezetésének módjáról, valamint a következő évi nyugdíjemelés mértékéről is. Továbbá energetikai kérdéseket is megvitattak, hogyan tudnának segíteni a háztartásoknak, illetve a cégeknek abban, hogy a zöldenergiát, amelyet leginkább napenergiából állítanak elő, el tudják raktározni. Tehát egy otthoni és kis- és középvállalati, sőt nagyvállalati szinten is használható energiatárolási programról is tárgyaltunk, és még egy tucat más kérdésről – jegyezte meg.

A tiszás megszorításokról

A miniszterelnök hangsúlyozta: a kormány nem foglalkozik hivatalosan ellenzéki programötletekkel, de az ülés szünetében a tiszás megszorításokról beszélt néhány miniszterrel.

A kormány álláspontja egyértelmű, semmi szükség megszorításokra.

A baloldal mindig megszorításokat akar, ráadásul most a baloldal mögött még ott van Brüsszel is. Azért akarják ezeket a megszorításokat, hogy az Európai Bizottság elnökasszonya által kért összeget Magyarország elküldhesse Brüsszelbe, és onnan pedig a pénzünk elmenjen Ukrajnába – emelte ki.

Semmi szükség arra, hogy Magyarország pénzét Ukrajnába küldjék, és ezt a nemzeti kormány soha nem is fogja támogatni

húzta alá Orbán Viktor.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

(MTI)

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

