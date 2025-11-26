Így még senki sem égette be Magyar Péteréket: egy pillanat alatt elintézte az egész bagázst Orbán Viktor (VIDEÓ)

Szerdai ülésén a kormány áttekintette az otthonteremtési program eddig eredményeit, amelyek impozánsak, továbbá a nyugdíjemelésről, a 14. havi nyugdíj bevezetésének módjáról és a következő évi nyugdíjemelés mértékéről is egyeztettek más témák mellett – erről Orbán Viktor beszélt szerdán a Facebook-oldalán közzétett videóban.

Láthatóan a fiatalok komolyan gondolják, hogy most ők következnek és fix 3 százalék kamatozású otthonteremtési hitelhez juthatnak

– fogalmazott a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a programot folytatni fogják.