Felfordulás a Tisza-szigetekben: Budapesten is lázadnak az aktivisták Magyar Péter ellen

A botrány után itt az újabb dráma: tovább apad a Tisza
A most távozó szigetvezető indoklása nagyban összecseng a korábban feloszlott Tisza szigetek megszűnése mögött meghúzódó problémákkal.
A képviselőjelölt-választásokat sokan kirakat-előválasztásnak tartják, mert úgyis Magyar Péter fogja megmondani, hogy mi lesz. Míg a felelősség és a munka az aktivistákat terheli, a babérokat a Tisza-vezér egyedül aratja le.
Az elmúlt hónapokban látványosan visszaesett a budapesti Tisza-szigetek aktivistáinak lelkesedése – írja a Magyar Nemzet a helyi csoportokkal szorosan együtt dolgozó forrására hivatkozva, aki szerint ennek az az oka, hogy
„Magyar Péter és a Tisza Párt elnöksége gyakorlatilag csak erőforrásként használja a szigeteket, de amint valami kérdés, kérés felmerül az aktivisták részéről, mintha a föld nyelte volna el őket.”
A forrás szerint egyre több aktivista utasítja el az együttműködést, mert úgy érzik, a pártvezetés egyre autoriterebb módszerekkel próbálja irányítani a szervezetet.
„Minden felelősség, munka, feladat az aktivistáké, a babérokat pedig Magyar Péter aratja le”
– nyilatkozta a lapnak.
Legtöbben akkor vesztették el a hitüket, amikor kiderült, hogy a pártvezetés irányított módon akarta megszervezni az előválasztást. A forrás szerint a tervezett rendszer nem lesz átlátható, és
„demokratikus elemeket nyomokban sem tartalmaz majd, és a végén pedig annak kell nyerni, akit Magyar Péter akar”.
Szintén sokakat zavar, hogy úgy tudni, Magyar Péter el fogja mondani, kit tart „megfelelő jelöltnek” a három induló közül, sőt egy koordinátor ki is mondta: „majd ha eljön az idő, mindenki tudni fogja, kire kell szavaznia.”
A párton belüli források szerint míg Magyar Péter a nyilvánosság előtt egyedülállóan demokratikus előválasztási rendszerről beszél, valójában azonban „minden döntést egyedül hoz meg”, az elnökség csak formális szerepet játszik. Emiatt
a képviselőjelölt-választást többen „kirakat-előválasztásnak” tartják, amelyben előre kijelölt, „biztos káderek” élvezhetnek előnyt.
A forrás úgy véli, a rendszer úgy lesz felépítve, hogy minden körzetben „két rém gyenge és egy erősebb jelölt” induljon, így a végeredmény könnyen irányíthatóvá válna. A szavazás pedig a Tisza Világ alkalmazáson keresztül, „teljesen átláthatatlanul” zajlana, ami garantálná a pártvezetés által preferált jelöltek sikerét.
A lap értékelése szerint ennek köze lehet ahhoz, hogy a pártból sokan nem vállalják a nyilvános szereplést, így tovább csúszik a jelöltállítás folyamata, Magyar Péter korábban látványos lendülete pedig egyre inkább megtörni látszik.
Nyitókép: AFP / Kisbenedek Attila