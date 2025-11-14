Ft
11. 14.
péntek
Tisza Párt Tisza-szigetek aktivista Magyar Péter Budapest

Felfordulás a Tisza-szigetekben: Budapesten is lázadnak az aktivisták Magyar Péter ellen

2025. november 14. 07:25

A képviselőjelölt-választásokat sokan kirakat-előválasztásnak tartják, mert úgyis Magyar Péter fogja megmondani, hogy mi lesz. Míg a felelősség és a munka az aktivistákat terheli, a babérokat a Tisza-vezér egyedül aratja le.

2025. november 14. 07:25
null

Az elmúlt hónapokban látványosan visszaesett a budapesti Tisza-szigetek aktivistáinak lelkesedése – írja a Magyar Nemzet a helyi csoportokkal szorosan együtt dolgozó forrására hivatkozva, aki szerint ennek az az oka, hogy 

„Magyar Péter és a Tisza Párt elnöksége gyakorlatilag csak erőforrásként használja a szigeteket, de amint valami kérdés, kérés felmerül az aktivisták részéről, mintha a föld nyelte volna el őket.” 

A forrás szerint egyre több aktivista utasítja el az együttműködést, mert úgy érzik, a pártvezetés egyre autoriterebb módszerekkel próbálja irányítani a szervezetet.

Ezt is ajánljuk a témában

„Minden felelősség, munka, feladat az aktivistáké, a babérokat pedig Magyar Péter aratja le”

 – nyilatkozta a lapnak.

Legtöbben akkor vesztették el a hitüket, amikor kiderült, hogy a pártvezetés irányított módon akarta megszervezni az előválasztást. A forrás szerint a tervezett rendszer nem lesz átlátható, és 

„demokratikus elemeket nyomokban sem tartalmaz majd, és a végén pedig annak kell nyerni, akit Magyar Péter akar”.

Szintén sokakat zavar, hogy úgy tudni, Magyar Péter el fogja mondani, kit tart „megfelelő jelöltnek” a három induló közül, sőt egy koordinátor ki is mondta: „majd ha eljön az idő, mindenki tudni fogja, kire kell szavaznia.”

A párton belüli források szerint míg Magyar Péter a nyilvánosság előtt egyedülállóan demokratikus előválasztási rendszerről beszél, valójában azonban „minden döntést egyedül hoz meg”, az elnökség csak formális szerepet játszik. Emiatt

a képviselőjelölt-választást többen „kirakat-előválasztásnak” tartják, amelyben előre kijelölt, „biztos káderek” élvezhetnek előnyt.

A forrás úgy véli, a rendszer úgy lesz felépítve, hogy minden körzetben „két rém gyenge és egy erősebb jelölt” induljon, így a végeredmény könnyen irányíthatóvá válna. A szavazás pedig a Tisza Világ alkalmazáson keresztül, „teljesen átláthatatlanul” zajlana, ami garantálná a pártvezetés által preferált jelöltek sikerét.

A lap értékelése szerint ennek köze lehet ahhoz, hogy a pártból sokan nem vállalják a nyilvános szereplést, így tovább csúszik a jelöltállítás folyamata, Magyar Péter korábban látványos lendülete pedig egyre inkább megtörni látszik.

Nyitókép: AFP / Kisbenedek Attila

 

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kir2vik
2025. november 14. 09:00
"Minden felelősség, munka, feladat az aktivistáké, a babérokat pedig Magyar Péter aratja le" Minden felelősség, munka, feladat a miniszterfeleségé, a pénzt pedig Magyar Péter aratja le.
Válasz erre
4
0
zakar zoltán béla
2025. november 14. 08:55
Vigye az ár a Duna DELTÁJÁBA...
Válasz erre
4
0
Csubszi
2025. november 14. 08:41
Bolhacirkusz!
Válasz erre
4
0
citromosParizer
2025. november 14. 08:32
jaj, de sajnálom a Dnyeper szigetes jobbágyokat, már 4 párnát sírtam tele... melyik része nem volt köztudott, hogy a Kaki Petya egy agresszív narcisztikus szociopata? most meg csodálkoznak, hogy ők csak a felszopó zsámolyok lettek? egyem a szívüket :D
Válasz erre
12
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!