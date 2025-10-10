A botrány után itt az újabb dráma: tovább apad a Tisza

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője október 10-én, pénteken közösségi oldalán idézte Arató Miklós levelét, aki egy nappal korábban úgy döntött, hogy lemond a Tisza Sziget vezetői pozíciójáról, és egyben a szigetes tevékenységét is felfüggeszti.

Arató – aki levelét úgy írta alá, hogy egy „újabb kiábrándult tiszás”, arra is kitért, hogy bár jómaga is azt gondolta, hogy a Tisza Párt keretein belül lehetőségük lesz változást hozni, de az elmúlt hónapok tapasztalatai nem ezt mutatják. Mint fogalmazott,

a kezdeti ígéretek és a valóság közötti szakadék egyre mélyült”.

De az egykori szigetvezető arra is kitért, hogy „a kiszámíthatóság, valamint a megbízható vezetés hiánya tarthatatlanná vált”. A férfi leszögezte, hogy