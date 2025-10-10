A botrány után itt az újabb dráma: tovább apad a Tisza

Rohamosan apad – sorra oszlanak fel a Tisza-szigetek
„Sajnáljuk, hogy Magyar Péter álma mára csak a mi álmunk maradt” – írták közleményükben a feloszlott Tisza-szigetek.
A most távozó szigetvezető indoklása nagyban összecseng a korábban feloszlott Tisza szigetek megszűnése mögött meghúzódó problémákkal.
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője október 10-én, pénteken közösségi oldalán idézte Arató Miklós levelét, aki egy nappal korábban úgy döntött, hogy lemond a Tisza Sziget vezetői pozíciójáról, és egyben a szigetes tevékenységét is felfüggeszti.
Arató – aki levelét úgy írta alá, hogy egy „újabb kiábrándult tiszás”, arra is kitért, hogy bár jómaga is azt gondolta, hogy a Tisza Párt keretein belül lehetőségük lesz változást hozni, de az elmúlt hónapok tapasztalatai nem ezt mutatják. Mint fogalmazott,
a kezdeti ígéretek és a valóság közötti szakadék egyre mélyült”.
De az egykori szigetvezető arra is kitért, hogy „a kiszámíthatóság, valamint a megbízható vezetés hiánya tarthatatlanná vált”. A férfi leszögezte, hogy
nem akarunk olyan környezetben dolgozni, ahol az alapvető emberi értékek, mint a kölcsönös tisztelet és a konstruktív együttműködés hiányoznak, és a belső ellentétek mindent felülírnak”
– indokolta meg döntését Arató Miklós.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Mint ismert, Arató Miklós lépése koránt sem egyedi. Még szeptember elején számoltunk be arról, hogy egyszerre négy Tisza sziget is feloszlott Újbudán. Saját bevallásuk szerint
a párt központi vezetése elleni tiltakozásból oszlatták fel magukat.
A pár hete feloszlott újbudai Tisza szigetek összefogó honlapján olvasható közleményben az állt,
tiltakozunk az embertelen abúzus minden formája, az etikai kérelmeink eltussolása, a diszkrimináció és a központi vezetés teljes hiánya ellen. Sajnáljuk, hogy Magyar Péter álma mára csak a mi álmunk maradt.”
Ezek a mondatok mondhatni eléggé összecsengenek a frissen távozó vezető gondolataival.
Emlékezetes továbbá, hogy idén augusztusban feloszlott az első, kizárólag romákból álló Tisza Sziget is, az Amarodrom a baranyai Alsószentmártonban.
De a kiábrándulás korántsem most kezdődött. Már tavaly októberben feloszlatta magát amelyet Szabó Loránd, Dombóvár volt DK-s polgármestere alapított. A politikus akkor azt állította, hogy az általa szeptember elején alapított dombóvári, 424-es Tisza-sziget taglétszáma csoportalakításhoz szükséges tíz alá esett, mivel a többség kilépett, beleérve őt is.
A Magyar Nemzet több mint egy hete közölt egy olyan összeállítást, amelyben arra hívta fel a figyelmet, hogy
egyre nő a feszültség a Tisza Párt és a hozzá kapcsolódó Tisza szigetek között,
mivel a helyi aktivisták emberfeletti munkával támogatják Magyar Pétert, aki viszont – úgy látszik – nem értékeli erőfeszítéseiket, és gyakran figyelmen kívül hagyja őket.
A Magyar Nemzet információi szerint a Tisza szigetek koordinátorai nem mernek nyíltan kritikát megfogalmazni, mert Magyar Péter azonnal ellenségként kezeli őket, és akár pozíciójuktól is megfosztja a kritikusokat.
A párt belső forrásai szerint több Tisza sziget már függetlenítette magát a párt központi irányításától, amit a vezetés nem feltétlenül érzékel.
Az aktivisták csalódottak, mert Magyar Péter kizárólagos döntéshozatali stílusa miatt a pártban nyoma sincs a demokratikus működésnek
– húzták alá a cikkben.
A koordinátorok kezdetben abban reménykedtek, hogy munkájuk elismeréseként előkelő helyet kapnak a párt listáján vagy egyéni jelöltként indulhatnak, ám Magyar Péter egyedül dönt ezekben a kérdésekben is, figyelmen kívül hagyva a helyi szervezetek erőfeszítéseit.
A Tisza szigetek egykori koordinátora szerint a Tiszából egyre többen fognak kiábrándulni.
Mint ismert, a Tisza Pártban korábban kulcsszerepet betöltő Farkas Dezső máciusban hagyta faképnél Magyarékat. A fiatalember azóta önálló pártot alapított Irány a Jövőért névvel.
Farkas még augusztusban bszélt arról a Népszava Törésvonal című műsorában, hogy nem hiszi, hogy a Tiszával el lehet érni a beharangozott rendszerváltás, mert ehhez
nem lesz meg a megfelelő mennyiségű, illetve minőségű szakértői gárda és szervezet sem, ami a rendszerváltáshoz kell.
Bő egy éve pedig Vogel Evelin, a Tisza-vezér volt barátnője kavarta fel az állóvizet, mikor interjút adott az Indexnek. Vogel akkor a 2024-es tavaszi kampányidőszakról azt mondta, hogy Magyar leginkább önmagát építette.
„Nem volt ott velünk, nem dolgozott a többiekkel, nem volt meg a személyes kapcsolata, néha bejött, végigrohant az irodán”. Hozzátette,
nehéz eset volt, és amit mondott, a visszajelzései negatívak voltak, mindenki, aki neki dolgozik, rossz, rosszul végzi a dolgát, mindenki hülye, mindenki agyhalott.
Nagyon sokszor ezt mondta, és valójában az én munkámat is leszarozta”– nyilatkozta a politikus volt párja, aki azt is ország-világ elé tárta, hogy több esetben is megalázó mód viselkedett vele az ellenzéki politikus.
A volt barátnő szavait a kiszivárgott felvételek igazolják.
Az alapító bocsánatot kért.