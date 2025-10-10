Ft
Tisza Párt Tisza szigetek Arató Miklós diszkrimináció aktivista működés Magyar Péter

A botrány után itt az újabb dráma: tovább apad a Tisza

2025. október 10. 16:24

A most távozó szigetvezető indoklása nagyban összecseng a korábban feloszlott Tisza szigetek megszűnése mögött meghúzódó problémákkal.

2025. október 10. 16:24
null

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője október 10-én, pénteken közösségi oldalán idézte Arató Miklós levelét, aki egy nappal korábban úgy döntött, hogy lemond a Tisza Sziget vezetői pozíciójáról, és egyben a szigetes tevékenységét is felfüggeszti.

 Arató – aki levelét úgy írta alá, hogy egy „újabb kiábrándult tiszás”, arra is kitért, hogy bár jómaga is azt gondolta, hogy a Tisza Párt keretein belül lehetőségük lesz változást hozni, de az elmúlt hónapok tapasztalatai nem ezt mutatják. Mint fogalmazott, 

a kezdeti ígéretek és a valóság közötti szakadék egyre mélyült”.

De az egykori szigetvezető arra is kitért, hogy „a kiszámíthatóság, valamint a megbízható vezetés hiánya tarthatatlanná vált”. A férfi leszögezte, hogy 

nem akarunk olyan környezetben dolgozni, ahol az alapvető emberi értékek, mint a kölcsönös tisztelet és a konstruktív együttműködés hiányoznak, és a belső ellentétek mindent felülírnak”

– indokolta meg döntését Arató Miklós.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Sorra szűnnek meg a Tisza szigetek

Mint ismert, Arató Miklós lépése koránt sem egyedi. Még szeptember elején számoltunk be arról, hogy egyszerre négy Tisza sziget is feloszlott Újbudán. Saját bevallásuk szerint 

a párt központi vezetése elleni tiltakozásból oszlatták fel magukat.

A pár hete feloszlott újbudai Tisza szigetek összefogó honlapján olvasható közleményben az állt,

tiltakozunk az embertelen abúzus minden formája, az etikai kérelmeink eltussolása, a diszkrimináció és a központi vezetés teljes hiánya ellen. Sajnáljuk, hogy Magyar Péter álma mára csak a mi álmunk maradt.”

Ezek a mondatok mondhatni eléggé összecsengenek a frissen távozó vezető gondolataival. 

A romák is bedobták a kulcsot

Emlékezetes továbbá, hogy idén augusztusban feloszlott az első, kizárólag romákból álló Tisza Sziget is, az Amarodrom a baranyai Alsószentmártonban.

De a kiábrándulás korántsem  most kezdődött. Már tavaly októberben feloszlatta magát amelyet Szabó Loránd, Dombóvár volt DK-s polgármestere alapított. A politikus akkor azt állította, hogy az általa szeptember elején alapított dombóvári, 424-es Tisza-sziget taglétszáma csoportalakításhoz szükséges tíz alá esett, mivel a többség kilépett, beleérve őt is.

Kezdenek kicsúszni a Tisza szigetek Magyar Péter irányítása alól

A Magyar Nemzet több mint egy hete közölt egy olyan összeállítást, amelyben arra hívta fel a figyelmet, hogy 

egyre nő a feszültség a Tisza Párt és a hozzá kapcsolódó Tisza szigetek között,

 mivel a helyi aktivisták emberfeletti munkával támogatják Magyar Pétert, aki viszont – úgy látszik – nem értékeli erőfeszítéseiket, és gyakran figyelmen kívül hagyja őket. 

A Magyar Nemzet információi szerint a Tisza szigetek koordinátorai nem mernek nyíltan kritikát megfogalmazni, mert Magyar Péter azonnal ellenségként kezeli őket, és akár pozíciójuktól is megfosztja a kritikusokat.

A párt belső forrásai szerint több Tisza sziget már függetlenítette magát a párt központi irányításától, amit a vezetés nem feltétlenül érzékel. 

Az aktivisták csalódottak, mert Magyar Péter kizárólagos döntéshozatali stílusa miatt a pártban nyoma sincs a demokratikus működésnek

 – húzták alá a cikkben.

A koordinátorok kezdetben abban reménykedtek, hogy munkájuk elismeréseként előkelő helyet kapnak a párt listáján vagy egyéni jelöltként indulhatnak, ám Magyar Péter egyedül dönt ezekben a kérdésekben is, figyelmen kívül hagyva a helyi szervezetek erőfeszítéseit.

Szivárogtatnak a távozók

Mint ismert, a Tisza Pártban korábban kulcsszerepet betöltő Farkas Dezső máciusban hagyta faképnél Magyarékat. A fiatalember azóta önálló pártot alapított Irány a Jövőért névvel.

Farkas még augusztusban bszélt arról a Népszava Törésvonal című műsorában, hogy nem hiszi, hogy a Tiszával el lehet érni a beharangozott rendszerváltás, mert ehhez 

nem lesz meg a megfelelő mennyiségű, illetve minőségű szakértői gárda és szervezet sem, ami a rendszerváltáshoz kell.

Bő egy éve pedig Vogel Evelin, a Tisza-vezér volt barátnője kavarta fel az állóvizet, mikor interjút adott az Indexnek. Vogel akkor a 2024-es tavaszi kampányidőszakról azt mondta, hogy Magyar leginkább önmagát építette.

„Nem volt ott velünk, nem dolgozott a többiekkel, nem volt meg a személyes kapcsolata, néha bejött, végigrohant az irodán”. Hozzátette, 

nehéz eset volt, és amit mondott, a visszajelzései negatívak voltak, mindenki, aki neki dolgozik, rossz, rosszul végzi a dolgát, mindenki hülye, mindenki agyhalott. 

Nagyon sokszor ezt mondta, és valójában az én munkámat is leszarozta”– nyilatkozta a politikus volt párja, aki azt is ország-világ elé tárta, hogy több esetben is megalázó mód viselkedett vele az ellenzéki politikus.

Nyitókép: 

yalaelnok
2025. október 10. 18:38
azért nem várok gyors apadást, mert normális ember már kezdettől fogva iszonyodott ettől a visszataszító "jóvergődés" pötitől
Hangillat
•••
2025. október 10. 18:16 Szerkesztve
"apad a Tisza, apadasztisza.
balatontihany-25
2025. október 10. 17:54
Azt tudhatta volna, hogy "kölcsönös tiszteletet és a konstruktív együttműködést" ne várjon el egy nárcisztikus figurától, aki el van telve önmaga nagyszerűségével, aki imádja önmagát és nyilvánvalóan csakis neki lehet igaza.Vita nincs, mit képzelnek az agyhalott tiszás birkák...
csulak
2025. október 10. 17:41
Amit Poloska eddig letett az asztalra : Péter azt mondta, hogy nem lesz politikus. Péter azt mondta, hogy nem lesz EP-képviselő. Péter azt mondta, hogy nem bántotta Juditot. Péter azt mondta, hogy nem készített hangfelvételt a gyerekei anyjáról. Péter azt mondta, hogy nem jelentette fel a volt feleségét. Péter azt mondta, hogy nem fosott be. Péter azt mondta, hogy nem dobta a Dunába a telefont. Péter azt mondta, hogy nem kell neki a mentelmi jog. Péter azt mondta, hogy nincs testőre. Péter most azt mondja, hogy nem kúrta meg Márkot…
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!