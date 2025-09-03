Rohamosan apad – sorra oszlanak fel a Tisza-szigetek

Feloszlatta magát négy budapesti Tisza-sziget – írja a Magyar Nemzet.

Saját bevallásuk szerint a párt központi vezetése elleni tiltakozásból oszlatták fel magukat. A most feloszlott, négy újbudai Tisza-szigetet összefogó honlapon olvasható közleményben az áll,

tiltakozunk az embertelen abúzus minden formája, az etikai kérelmeink eltussolása, a diszkrimináció és a központi vezetés teljes hiánya ellen. Sajnáljuk, hogy Magyar Péter álma mára csak a mi álmunk maradt.”

Nem először oszlatnak fel Tisza-szigetet a tagok, mert kiábrándultak Magyar Péterékből.

A Magyar Nemzet emlékeztet:

tavaly októberben az a Tisza-sziget oszlatta fel magát, amelyet Szabó Loránd, Dombóvár volt DK-s polgármestere alapított.

A politikus akkor azt állította, hogy az általa szeptember elején alapított dombóvári, 424-es Tisza-sziget taglétszáma csoportalakításhoz szükséges tíz alá esett, mivel a többség kilépett, beleérve őt is.

Idén augusztusban mi is beszámoltunk róla, hogy feloszlott az első, kizárólag romákból álló Tisza Sziget, az Amarodrom a baranyai Alsószentmártonban.