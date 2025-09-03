Ft
09. 03.
szerda
09. 03.
szerda
Tisza Párt Tisza-sziget Kéri László Magyar Péter

Rohamosan apad – sorra oszlanak fel a Tisza-szigetek

2025. szeptember 03. 08:16

„Sajnáljuk, hogy Magyar Péter álma mára csak a mi álmunk maradt” – írták közleményükben a feloszlott Tisza-szigetek.

2025. szeptember 03. 08:16
Feloszlatta magát négy budapesti Tisza-sziget – írja a Magyar Nemzet.

Saját bevallásuk szerint a párt központi vezetése elleni tiltakozásból oszlatták fel magukat. A most feloszlott, négy újbudai Tisza-szigetet összefogó honlapon olvasható közleményben az áll, 

tiltakozunk az embertelen abúzus minden formája, az etikai kérelmeink eltussolása, a diszkrimináció és a központi vezetés teljes hiánya ellen. Sajnáljuk, hogy Magyar Péter álma mára csak a mi álmunk maradt.”

Nem először oszlatnak fel Tisza-szigetet a tagok, mert kiábrándultak Magyar Péterékből.

A Magyar Nemzet emlékeztet: 

tavaly októberben az a Tisza-sziget oszlatta fel magát, amelyet Szabó Loránd, Dombóvár volt DK-s polgármestere alapított. 

A politikus akkor azt állította, hogy az általa szeptember elején alapított dombóvári, 424-es Tisza-sziget taglétszáma csoportalakításhoz szükséges tíz alá esett, mivel a többség kilépett, beleérve őt is.

Idén augusztusban mi is beszámoltunk róla, hogy feloszlott az első, kizárólag romákból álló Tisza Sziget, az Amarodrom a baranyai Alsószentmártonban.

Kőrös Ferenc, a kezdeményezés alapítója közösségi oldalán azt írta:

„Mert 

én voltam az, aki azt ígérte nektek, hogy alakítsunk Tisza Szigeteket, azt ígértem, végre van egy olyan párt, aki egyenrangú embereknek tekint minket, egyenlő bánásmódban lesz részünk, ahol lesz igaz cigány érdekképviseletünk. 

Pár hónapos munkánk után mégis én voltam az, aki azt mondta nektek tévedtem! Sajnálom őszintén, nekem ez fáj a legjobban.”

Szintén augusztusban került be a hírekbe, hogy 

Újpesten a tiszások feloszlatták az egyik legnagyobb helyi közösségüket, az Izzó Tisza Szigetet.

Az Újpesti Hírmondó úgy tudja, a háttérben nemcsak általános együttműködési problémák, hanem személyes ellentétek is állnak. Információik szerint 

volt olyan tag, aki országgyűlési képviselői ambíciókat dédelget, ám szinte minden újpesti Tisza Szigettel összeveszett.

Emlékezetes, a napokban a Tisza mögé beállt politológus, Kéri László azt ecsetelte egy podcastben, hogy az egyik legnagyobb veszély, amely a pártra leselkedik, hogy minden körzetben van 15-20 Tisza Sziget.

Öldöklő küzdelem lesz belül, mert mindenki meg lesz győződve arról, hogy a saját emberük a nyerő

– fogalmazott.

Kéri megjegyezte, a fő kampányt nem a jelölt fogja vinni, hanem a szigetek. Emiatt

jó kapcsolat kell a jelölt és a szigetek között. Csakhogy ezt megnehezítheti, hogy a vesztes fél szigeteinek be kell állnia a jelölt mögé, aki legyőzte őket.

Nyitókép: Mediaworks/ Markovics Gábor
 

Skulo
2025. szeptember 03. 11:10
A szőke Tisza tavasszal ãrad ès elmossa a mostani kėrèsz zãtonyokat.
Orange79
2025. szeptember 03. 10:26
Kéri László milyen hazaáruló, kártékony, libsi-bolsi bagázs mögé nem állt még be? Eleve kinek volt az a zseniális ötlete, hogy "szigeteket" kell alakítani?! Szervezetlen, fragmentálódott csődtömeg az egész egy idegbeteg, bunkó, kapzsi szélhámossal az élen. Elképesztő, hogy milyen könnyen meg lehet vezetni az embereket. A sok szerencsétlen költötte a pénzét petibohóc webshopjában, lopott logó, lopott himnusz, örök élet-ingyen sör ígérete. A kormány szociális juttatásai, családtámogatási programjai, gazdaságélénkítő intézkedései nem jók az ostoba balfaszoknak, inkább legyen adóemelés, megszorítás, káosz és a teljes behódolás az EU-s baromságok előtt. Egyszerűen nem komplettek.
nnjohn
2025. szeptember 03. 10:02
Csak úgy mossa el az ár a Tisza-szigeteket, mintha ott se lettek volna....
neszteklipschik
2025. szeptember 03. 09:59
A Tisza nem párt, hanem egy MLM-es piramisjáték.
