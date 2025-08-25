Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza kampány Kéri László

Kéri László elárulta, mi lesz a legnagyobb konfliktus a Tiszán belül, ha elindul a kampány

2025. augusztus 25. 19:47

A politológus szerint ez a feszültség már most is érik a tiszások között.

2025. augusztus 25. 19:47
null

Kéri László – aki feleségével, Petschnig Mária Zita közgazdásszal rendszeresen jár a Tisza-sziget meghívására fórumokat tartani – a HVG podcastjében arról beszélt, szerinte nincs kizárva, hogy külsős is induljon a tiszás előválasztáson, csak ehhez be kell harcolnia magát az utolsó körbe, és utána már nem tudják kizárni.

Példaként Hadházy Ákos és Szabó Szabolcs jött fel, bennük Kéri látja ezt a potenciált.

A balliberális politológus szerint a Tisza nagy leckéje az lesz, hogy miként fogja megoldani azt a helyzetet, hogy van nyolc-tíz olyan „óellenzékinek nem nevezhető” baloldali politikus, aki sokat tett a kormányváltásért, és nem kellene elengedni őket. Olyan emberekről volt szó az előbb említetteken felül, mint Szél Bernadett és Tordai Bence, akik bármikor azt mondhatják, hogy ők is össze tudják szedni a megfelelő számú ajánlást és jó eséllyel indulhatnak el a fideszes jelölttel szemben, annak ellenére, hogy nem tiszások.

Úgy vélekedett, 

erre az országos lista lehet a megoldás. A Tisza felajánlhatná nekik azt az alkut, hogy nem indulnak el egy körzetben sem, cserébe befutó helyet kapnak a Tisza listáján.

Kéri szerint a 106 egyéni jelölt kitermelése egyébként a Tiszán belül is okozhat konfliktusokat. Három ilyet említett:

1. Választókerületi konfliktus: minden körzetben van 15-20 Tisza Sziget, 

öldöklő küzdelem lesz belül, mert mindenki meg lesz győződve arról, hogy a saját emberük a nyerő. 

Nagyon sok konfliktusban a központnak kell majd döntenie.

2. Központ és a helyi jelöltek viszonya: Kéri szerint okos döntés volt, hogy a központ visszaadja a 3 jelöltet a helyieknek, hogy döntsék el ők, melyikőjük induljon, de a központ közben fenntartja a vétójogot. A politológus szerint természetes azonban, hogy ebben a helyzetben előkerültek a karrieristák. A fő kampányt viszont nem a jelölt fogja vinni, hanem a szigetek. Emiatt 

jó kapcsolat kell a jelölt és a szigetek között. Csakhogy ezt megnehezítheti, hogy a vesztes fél szigeteinek be kell állnia a jelölt mögé, aki legyőzte őket.

3. Központ és a helyi szigetek között konfliktus lehet, hiszen kampány alatt a központ nem engedheti meg, ami ma még természetes, hogy a Tisza Szigetek anarchikusak. A központi üzenetet kell majd vinniük a szigeteknek is. A politológus rámutatott, hogy kampányidőszakban életveszélyes kibeszélni. 

Kéri azt látja, érik az a feszültség, hogy ez a mostani nagy szabadság megszűnik majd és jön a központi fegyelem. Ez a legnagyobb konfliktus szerinte.

A teljes beszélgetést itt nézheti vissza:

Nyitókép: Képernyőfotó (YouTube/HVG)


 

 

