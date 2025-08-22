Ft
Ft
25°C
17°C
Ft
Ft
25°C
17°C
08. 23.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 23.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
országgyűlési választás Tisza Párt Farkas Dezső Tisza szigetek kétharmados többség

Magyar Péter egykori kulcsembere: Csak azért, mert ők a leghangosabbak, még nem ők a többség (VIDEÓ)

2025. augusztus 22. 21:19

A Tisza szigetek egykori koordinátora szerint a Tiszából egyre többen fognak kiábrándulni.

2025. augusztus 22. 21:19
null

A Magyar Péteréket márciusban faképnél hagyó és önálló pártot alapító Farkas Dezső volt a vendége a Népszava Törésvonal című podcast műsorának

Az Irány a Jövőért Párt elnöke a műsorban határozottan tagadta, hogy pénzt vagy bármilyen ellenszolgáltatást kapott volna a Fidesztől, hogy elinduljon a választáson.

Farkas szerint szükség van a pártjára, mert semmi nem indokolja, hogy a Tisza egyedül induljon ellenzéki erőként a választáson. 

Az egykori párttag alaposan lehűtötte a kedélyeket a Tisza párt terveivel kapcsolatban. Mint mondta, 

nem hiszi, hogy a Tiszával el lehet érni a beharangozott rendszerváltás, mert ehhez nem lesz meg a megfelelő mennyiségű, illetve minőségű szakértői gárda és szervezet sem, ami a rendszerváltáshoz kell.

Farkas arra is kitért, hogy kiket akarnak megszólítani. Ennek kapcsán arról beszélt, hogy már vannak a Tiszából kiábrándult szavazók is, akik megjelennek azon ellenzékiek között, akik nem szeretnék, ha Magyar Péterék kétharmados győzelmet aratnának a választáson.

Az Irány a Jövőért Párt elnöke úgy fogalmazott, hogy van egy réteg, amelynek mindegy, mi történik majd, egy a lényeg számukra: az „Orbán takarodj!”.

De csak azért, mert ők a leghangosabbak, még nem ők a többség

– szögezte le a Tisza szigetek egykori koordinátora.

A Tiszából kiábrándultak egyre többen lesznek

Az Irány Párt a Fideszből kiábrándultak és a bizonytalanok mellett a Tiszából kiábrándultakat is meg akarja szólítani, akik Farkas Dezső szerint egyre többen lesznek, ráadásul sokan kétharmadot sem szeretnének adni Magyar Péteréknek. 

A pártelnök ugyanakkor magabiztos, mondván: egyszer már megcsinálta, a csapatával felépített egy pártot 0-ról 30 százalékra. 

Igaz, most nem lesz olyan gyors, mint a Tisza esetében, de szerinte meg tudják csinálni, mert a szervezetépítés az erősségük. Farkas úgy gondolja, egy párt eredményessége nem a médiában megjelenő zajból, hanem a párt szervezettségéből mérhető le.

A Tiszának nem lesznek szakértői, de az Irány Pártnak igen

Farkas Dezső azzal folytatta, hogy azért szavazzanak a pártjára, mert nem valami ellen, hanem valami mellett állnak ki, és rendszerváltást akarnak. 

A Tiszának nem lesznek szakértői, így nem tudnak rendszerváltást csinálni, nekik viszont igen. Egy hónap múlva sajtótájékoztatón mutatják be ezeket a szakértőket, ráadásul már van 10 kabinet, ami működik a pártban. 

Farkas állítása szerint ismert emberek is lesznek azok között, akiket be fognak mutatni.

Ahogy korábban a Mandiner is megírta, Farkas Dezső azután távozott a Tiszából, hogy kiderült, egy céges kapcsolata révén és a feleségén keresztül is érintett a Fuzik-ügyben, ami kapcsolódik az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb, baloldali politikusokat érintő korrupciós botrányához.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

 

A teljes videót itt nézheti meg:

Nyitókép: képkocka, Népszava YouTube-csatorna

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Toma78
2025. augusztus 22. 23:55
Egyre szánalmasabb ez a brigád. Itt most már csak az lesz kérdés, hogy önálló működőképes kormányt tud e alakítani a Fidesz vagy be kell engedni a Mi Hazánkat is a kormányba Toroczkay célt tud e érni... Egy biztos választások után gyökeres változas kell. Akinek rédze volt ebbe a Tisza förnedvény létrehozásában annak innen menni kell! Nem lehet ezt most már elnézni, hogy külföldi érdekrket szolgáló férgek választásról választásra egyre aljasabb módszerekkel akarnak hatalomra kerülni. Itt kell húzni egy határ vonalat ennél tovább nem lehet őket engedni!
Válasz erre
0
0
NewWorldOrder
2025. augusztus 22. 23:16
2026-ra már csak a visszafordíthatatlanul agykárosodottak fogják támogatni a poloskát. Azok száma pedig elhanyagolható.
Válasz erre
4
0
mango5
2025. augusztus 22. 23:10
Nincs semmi idologia ami alapjan ragaszkodna barki a tisza parthoz... nincs semmi ertekrend.. csak annyi hogy kocsog orban... ilyet meg barki tud mondani.
Válasz erre
2
0
mango5
2025. augusztus 22. 23:08
Varjuk a hangfelveteleket :) ... kizart hogy nincs... ott mindenki felvesz mindenkit :)
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!