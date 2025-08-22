Magyar Péter egykori kulcsembere: Csak azért, mert ők a leghangosabbak, még nem ők a többség (VIDEÓ)

Farkas szerint szükség van a pártjára, mert semmi nem indokolja, hogy a Tisza egyedül induljon ellenzéki erőként a választáson.

Az egykori párttag alaposan lehűtötte a kedélyeket a Tisza párt terveivel kapcsolatban. Mint mondta,

nem hiszi, hogy a Tiszával el lehet érni a beharangozott rendszerváltás, mert ehhez nem lesz meg a megfelelő mennyiségű, illetve minőségű szakértői gárda és szervezet sem, ami a rendszerváltáshoz kell.

Farkas arra is kitért, hogy kiket akarnak megszólítani. Ennek kapcsán arról beszélt, hogy már vannak a Tiszából kiábrándult szavazók is, akik megjelennek azon ellenzékiek között, akik nem szeretnék, ha Magyar Péterék kétharmados győzelmet aratnának a választáson.

Az Irány a Jövőért Párt elnöke úgy fogalmazott, hogy van egy réteg, amelynek mindegy, mi történik majd, egy a lényeg számukra: az „Orbán takarodj!”.

De csak azért, mert ők a leghangosabbak, még nem ők a többség

– szögezte le a Tisza szigetek egykori koordinátora.

A Tiszából kiábrándultak egyre többen lesznek

Az Irány Párt a Fideszből kiábrándultak és a bizonytalanok mellett a Tiszából kiábrándultakat is meg akarja szólítani, akik Farkas Dezső szerint egyre többen lesznek, ráadásul sokan kétharmadot sem szeretnének adni Magyar Péteréknek.

A pártelnök ugyanakkor magabiztos, mondván: egyszer már megcsinálta, a csapatával felépített egy pártot 0-ról 30 százalékra.

Igaz, most nem lesz olyan gyors, mint a Tisza esetében, de szerinte meg tudják csinálni, mert a szervezetépítés az erősségük. Farkas úgy gondolja, egy párt eredményessége nem a médiában megjelenő zajból, hanem a párt szervezettségéből mérhető le.

A Tiszának nem lesznek szakértői, de az Irány Pártnak igen

Farkas Dezső azzal folytatta, hogy azért szavazzanak a pártjára, mert nem valami ellen, hanem valami mellett állnak ki, és rendszerváltást akarnak.

A Tiszának nem lesznek szakértői, így nem tudnak rendszerváltást csinálni, nekik viszont igen. Egy hónap múlva sajtótájékoztatón mutatják be ezeket a szakértőket, ráadásul már van 10 kabinet, ami működik a pártban.

Farkas állítása szerint ismert emberek is lesznek azok között, akiket be fognak mutatni.