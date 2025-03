Lebukott és kilépett a Tiszából Magyar Péter korrupciós botrányba keveredett bizalmasa

Farkas Dezső, a TISZA Párt egyik oszlopos tagja, a TISZA Szigetek eddigi koordinátora közösségi oldalán jelentette be hétfőn, hogy kilép Magyar Péter pártjából.

Hosszú és mély vívódás után úgy kellett döntenem, hogy szeretett politikai közösségemben uralkodó belső viszonyok miatt a közösséget elhagyom. A mai napon beadtam azonnali hatályú felmondásomat

– kezdte bejelentését Farkas.

„Kedves Tiszások! Természetesen jóindulatomra és segítségemre továbbra is számíthattok. Úgy döntöttem, hogy az általam mindig is képviselt prioritások: a jövőépítés és Magyarország elmúlt 20 éves politikai kultúrájának meghaladása érdekében új politikai közösség szervezését kezdem meg. Meggyőződésem, hogy a magyar választók megérdemlik, hogy ne csak a politikusok által felkínált variációk közül választhassanak. A távozásom okairól ennél többet semmilyen fórumon nem kívánok nyilatkozni” – magyarázta döntése körülményeit Farkas Dezső.

Magyarék tehették ki Farkast a pártból?

Magyar Péter pártelnök a poszt megjelenése után mindössze 7 perccel már oda is kommentelt a bejegyzés alá, melyben meghazudtolta Farkas indoklását a távozására. Konkrétan arra való utalást tett, hogy Farkas nem önszántából távozik:

Farkas Dezső nem a TISZA-ban uralkodó belső viszonyok miatt távozik a Párttól, hanem mert több érzékeny és a politikai közösségünk számára érzékeny és káros információt elhallgatott előlünk.

Hozzátette, hogy „Dezső távozása semmilyen fennakadást nem okoz a szervezetben.” A pártelnök egyúttal bejelentette, hogy a TISZA Szigetek irányítását ideiglenesen Tóth Péter kampányfőnök veszi át.

Az utóbbi évek egyik legnagyobb korrupciós botránya

Mint március 18-ai tényfeltáró cikkünkben megírtuk, Magyar Péter február elején jelentette be Farkas Dezső visszatérését a pártba – az nem derült ki, hogy tisztában volt-e Farkas botrányos előéletével. A TISZA Szigetek koordinátora ugyanis egy céges kapcsolata révén és a feleségén keresztül is érintett a Fuzik-ügyben, ami kapcsolódik az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb korrupciós botrányához (melyben Horváth Csaba, Molnár Zsolt, Baja Ferenc és Tóth Csaba korábbi vagy jelenlegi szocialista politikusok is a vádlottak padján ülnek).