Szocialista nagyágyúk a vádlottak padján: megkezdődött a zuglói korrupciós botrány pere

A vádlottak és védőik egyik fontos érve az volt, a jelen üggyel párhuzamosan a Győri Törvényszéken folyó eljárásban költségvetési csalási ügyben Fuzik Zsolt vallomását kizárták a bizonyítékok közül, ezt a tényt pedig ebben az eljárásban figyelembe kell venni.

A per március 14-én folytatódik majd, mert az egyik most hiányzó egyik vádlott estében is meg kell tartani az előkészítő ülést. A vádlottak részletes meghallgatása május 14-én kezdődik.